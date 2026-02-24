Le futur chatbot d’Apple se cache-t-il dans cette application ?
Publié le
Apple a discrètement lancé Sales Coach, une nouvelle application destinée aux employés des Apple Store et aux partenaires agréés (Apple Authorized Service Providers). Cette app remplace officiellement l’ancienne application SEED, et vise à centraliser les ressources de formation et d’aide à la vente pour les produits Apple.
Une évolution de SEED, pas une app grand public
Très discrètement, Apple vient de déployer Sales Coach dans le monde entier. Mais cette application est un peu particulière car elle se destine aux employés des Apple Store et aux partenaires agréés.
Sans surprise, Sales Coach n’est pas disponible publiquement sur l’App Store. Elle est strictement réservée à un usage interne et professionnel. Elle est proposée comme une mise à jour directe de l’app SEED : les utilisateurs existants verront automatiquement l’ancienne app être remplacée par Sales Coach après installation de la dernière version.
Un nouveau design et un chatbot dopé à l’IA
Par rapport à SEED, Sales Coach adopte le look Liquid Glass d’Apple, déjà présent dans les versions récentes d’iOS et des apps maison. L’interface se veut plus moderne, plus lisible et mieux adaptée à un usage quotidien en magasin. La principale nouveauté réside toutefois dans l’intégration d’un chatbot basé sur l’IA, accessible via un nouvel onglet
Ask. Son fonctionnement rappelle celui du chatbot déjà présent dans l’app Apple Support.
Grâce à cet assistant, les employés peuvent obtenir rapidement des informations sur les capacités spécifiques d’un iPhone, comprendre le fonctionnement de certaines fonctionnalités logicielles, comparer des produits ou des configurations, ou encore répondre plus efficacement aux questions des clients. Il s'agit ici de fournir des réponses instantanées et fiables, directement sur le terrain. Voilà bien une démarche qui n'est pas sans rappeler le fonctionnement des ChatBot.
Une app pensée pour la vente et le conseil
Sales Coach centralise des contenus de formation, des fiches produits et des explications techniques couvrant l’ensemble de l’écosystème Apple. Elle s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’Apple, qui mise fortement sur la qualité du conseil en magasin pour accompagner ses ventes.
Apple travaillait sur cette nouvelle application depuis plusieurs semaines, et des premières informations avaient déjà circulé plus tôt ce mois-ci. En complément de l’app iOS et iPadOS, Sales Coach est également accessible sur le web, à l’adresse salescoach.apple.com, afin de permettre une consultation depuis d’autres supports.
Qu'en penser ?
Avec Sales Coach, Apple renforce encore son arsenal interne à destination de ses équipes et partenaires. L’ajout d’un chatbot IA illustre aussi la volonté de la firme d’intégrer progressivement l’intelligence artificielle dans ses outils, bien au-delà des usages grand public. Un lancement discret, mais révélateur de l’importance qu’Apple accorde à la formation continue et à l’expertise de ses vendeurs. Néanmoins, cette application permettrait d'être un galop d'essai pour un autre projet d'envergure, qui est aussi attendu après Siri Intelligent : le déploiement progressif d’un chatbot public dans l’application Apple Support, preuve que la marque explore différents scénarios d’assistance automatisée.