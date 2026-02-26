Tim Cook confirme plusieurs annonces produits étalées sur la semaine
Par Laurence - Publié le
Le compte à rebours est lancé. Le big boss d’Apple, Tim Cook, a publié ce week-end un message pour le moins intrigant sur les réseaux sociaux, évoquant a
Selon plusieurs sources concordantes, Apple préparerait une séquence de trois jours d’annonces, du lundi 2 mars au mercredi 4 mars, avec jusqu’à cinq nouveaux produits dévoilés sur cette période. Pour ces annonces, aucune keynote en direct ne serait prévue : les annonces devraient être publiées sous forme de communiqués de presse sur le site Apple Newsroom. Une stratégie désormais bien rodée chez Apple, déjà utilisée pour plusieurs lancements récents, notamment côté Mac et iPad.
Parmi les nouveautés les plus attendues figure un iPhone 17e, avec un positionnement tarifaire plus doux. Autre produit évoqué et très attendu en cette période inflationniste : un MacBook à prix plus accessible, qui viendrait élargir l’offre actuelle et séduire un public étudiant ou grand public.
Mark Gurman estime que le MacBook à bas coût est très probable, d’autant plus que les couleurs évoquées par les rumeurs semblent correspondre au visuel officiel utilisé par Apple pour annoncer l’événement du 4 mars.
D’autres annonces seraient également au programme :
• Un iPad Air équipé d’une puce M4, marquant une montée en gamme significative.
• Un iPad 12 embarquant une puce A18, avec une compatibilité annoncée avec Apple Intelligence, la nouvelle plateforme d’IA maison.
• Un MacBook Air avec puce M5, qui pourrait inaugurer la nouvelle génération Apple Silicon sur les machines grand public.
• Des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, destinés aux utilisateurs professionnels les plus exigeants.
En revanche, le doute subsiste concernant des mises à jour attendues de l’Apple TV et du HomePod mini : leur arrivée la semaine prochaine reste incertaine.
Apple a par ailleurs convié certains journalistes et créateurs de contenu sélectionnés à un événement baptisé Apple Experience, organisé le mercredi 4 mars à 9 h (heure de la côte Est), simultanément à New York, Londres et Shanghai. Lors de ces rencontres, les invités devraient pouvoir prendre en main les nouveaux produits annoncés plus tôt dans la semaine. Réponse lundi prochain !!
big week ahead(une grosse semaine à venir), avec des annonces prévues dès lundi. Le post est accompagné du hashtag #AppleLaunch, d’un logo Apple coloré, et d’une courte vidéo qui se conclut par un détail très parlant : un logo Apple illuminé sur le capot d’un Mac.
