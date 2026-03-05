Surprise, Apple publie une 2e version d’iOS 26.4 bêta 3

Par Laurence - Publié le 5 mars 2026 à 23h15 - Brève

Une nouvelle build probablement dédiée aux correctifs

Des nouveautés attendues dans iOS 26.4

Toutes les nouveautés d'iOS 26.4 (beta 1)

Toutes les nouveautés d'iOS 26.4 (beta 2)

Toujours aucune trace de Siri intelligent dans iOS 26.4 !

Avec iOS 26.4, ChatGPT, Claude ou Gemini embarquent dans CarPlay

Les développeurs ayant installé la première version de la bêta 3 verront normalement la mise à jour apparaître directement dans la section Mise à jour logicielle de leur appareil.Il est donc probable que cette révision serve principalement à corriger des bugs ou améliorer la stabilité de la bêta précédente.Cette mise à jour intermédiaire prépare la sortie finale d’iOS 26.4, qui doit introduire plusieurs nouveautés dans le système. Parmi elles, Apple teste notamment des évolutions d’Apple Music, avec certaines fonctions alimentées par l’intelligence artificielle, ainsi que divers ajustements et optimisations du système qui devraient être détaillés au fil des prochaines versions bêta.