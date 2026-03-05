Surprise, Apple publie une 2e version d’iOS 26.4 bêta 3
Par Laurence - Publié le - Brève
Très discrètement, Apple vient de mettre en ligne une nouvelle version d’iOS 26.4 bêta 3 destinée aux développeurs. Cette mise à jour arrive seulement trois jours après la précédente (et la vague de lancement).
La nouvelle build porte le numéro 23E5223k, contre 23E5223f pour la précédente. Les développeurs ayant installé la première version de la bêta 3 verront normalement la mise à jour apparaître directement dans la section Mise à jour logicielle de leur appareil.
Pour le moment, Apple n’a pas détaillé les changements apportés par cette nouvelle mouture. Il est donc probable que cette révision serve principalement à corriger des bugs ou améliorer la stabilité de la bêta précédente.
Cette mise à jour intermédiaire prépare la sortie finale d’iOS 26.4, qui doit introduire plusieurs nouveautés dans le système. Parmi elles, Apple teste notamment des évolutions d’Apple Music, avec certaines fonctions alimentées par l’intelligence artificielle, ainsi que divers ajustements et optimisations du système qui devraient être détaillés au fil des prochaines versions bêta.
Une nouvelle build probablement dédiée aux correctifs
Des nouveautés attendues dans iOS 26.4
Cette mise à jour intermédiaire prépare la sortie finale d’iOS 26.4, qui doit introduire plusieurs nouveautés dans le système. Parmi elles, Apple teste notamment des évolutions d’Apple Music, avec certaines fonctions alimentées par l’intelligence artificielle, ainsi que divers ajustements et optimisations du système qui devraient être détaillés au fil des prochaines versions bêta.
