Avec iOS 26.4, ChatGPT, Claude ou Gemini embarquent dans CarPlay

Qu'en penser ?



L’arrivée des chatbots IA dans CarPlay marque une évolution stratégique importante. Elle montre qu’Apple accepte désormais que des assistants vocaux tiers coexistent avec Siri, même si leurs rôles restent bien distincts. Pour l’instant, iOS 26.4 est disponible en version bêta, et le déploiement de ces applications dépendra aussi de la rapidité avec laquelle les éditeurs mettront à jour leurs apps. La version finale d’iOS 26.4 est attendue au printemps, et pourrait bien inaugurer une nouvelle génération d’usages IA à bord des véhicules compatibles CarPlay.