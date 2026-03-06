Le Play Store affiche un avertissement sur les apps Android qui vident votre batterie
Par Vincent Lautier - Publié le
Depuis le 1er mars, Google affiche un avertissement directement sur les fiches du Play Store pour les applications Android qui consomment trop de batterie en arrière-plan. Le nouveau critère s'applique aussi aux montres connectées.
Les wake locks dans le viseur
Le problème vient des partial wake locks, ces instructions qui empêchent le téléphone de passer en veille même quand l'écran est éteint. C'est utile pour écouter de la musique ou télécharger un fichier, mais certaines apps en abusent et maintiennent le processeur actif en permanence sans raison valable. Google considère qu'une session est problématique quand les wake locks non exemptés dépassent deux heures cumulées sur 24 heures. Et si plus de 5 % des sessions d'une app franchissent cette limite sur les 28 derniers jours, elle est signalée.
Un message d'alerte bien visible
Les apps qui dépassent le seuil se retrouvent avec un message affiché sur leur fiche Play Store :
cette application peut consommer plus de batterie que prévu en raison d'une activité en arrière-plan importante. Pas exactement le genre de publicité dont rêve un éditeur. Google exclut aussi ces apps de ses surfaces de recommandation, ce qui veut dire moins de visibilité et moins de téléchargements. Côté développeurs, Android Vitals détaille désormais les wake locks par nom et par durée, avec des métriques P90 et P99 pour identifier les pires cas.
Conçu avec Samsung
Cette nouvelle métrique a été développée en collaboration avec Samsung, qui a fourni ses données terrain sur la consommation de batterie des utilisateurs. Le système ne se limite pas aux smartphones : sur les montres connectées, le seuil est fixé à 4,44 % de batterie par heure pendant les sessions actives. Ce nouveau critère rejoint les indicateurs de qualité technique d'Android Vitals, qui surveillaient déjà les crashs et les applications qui ne répondent plus.
On en dit quoi ?
Franchement, c'est le genre de mesure qu'on attendait depuis un moment. Si vous avez un téléphone Android, vous connaissez le problème : une app qui tourne en arrière-plan et qui siphonne la batterie sans prévenir. Apple gère ça de façon plus stricte sur iOS depuis longtemps, et Google avait clairement du retard. Mais bon, j'ai quand même un doute sur l'efficacité du truc : avec un seuil fixé à 5 % des sessions sur 28 jours, les développeurs les plus malins trouveront bien le moyen de passer entre les mailles du filet.