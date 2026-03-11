Pourquoi Apple aurait abandonné l’idée d’un iPhone pliable façon Galaxy Flip
Alors que les rumeurs évoquent depuis plusieurs mois l’arrivée d’un iPhone pliable au format livre, Apple aurait également étudié une autre approche : un modèle pliable au format clapet, similaire aux Galaxy Z Flip de Samsung. Mais selon le leaker chinois Instant Digital, elle aurait finalement décidé de mettre ce projet de côté.
D’après ces informations partagées sur Weibo, Apple aurait estimé que ce type de smartphone pliable n’apportait pas de nouveaux usages réellement intéressants. Le principal avantage d’un iPhone pliable façon clapet aurait été sa taille plus compacte une fois replié. Mais cela n’aurait pas suffi à justifier la complexité technique d’un tel appareil.
Autrement dit, le design aurait été considéré comme
Au-delà de la question des usages, ce format poserait également plusieurs contraintes techniques. Le pli au milieu de l’appareil limiterait l’espace interne disponible, ce qui impliquerait des conséquences directes sur la capacité de la batterie (déjà que l'autonomie n'est pas le fort d'Apple), la taille des composants internes et, par conséquent, de la performance de certaines fonctions.
Apple aurait notamment dû faire de trop grands compromis sur la qualité du module photo, notamment du système photo, un élément que la marque cherche généralement à préserver sur ses modèles haut de gamme.
Ces éléments pourraient expliquer pourquoi les rumeurs se concentrent désormais presque exclusivement sur un iPhone pliable au format livre, comparable au Galaxy Z Fold de Samsung. Ce type de design permet d’obtenir un écran beaucoup plus grand une fois ouvert, ce qui ouvre la porte à de nouveaux usages, notamment pour la productivité, la lecture ou le multitâche. Plusieurs sources évoquent d’ailleurs un lancement possible en septembre prochain pour ce premier iPhone pliable, voire de l'émergence d'une gamme premium dite
Ce manque d’intérêt pour un modèle pliable compact pourrait également s’expliquer par les ventes modestes des iPhone mini (et pourtant de nombreux utilisateurs —appréciaient ce petit format). Apple avait lancé un iPhone 12 mini puis un iPhone 13 mini, avec un écran de 5,4 pouces. Malgré un accueil positif chez certains utilisateurs, ces modèles se sont moins bien vendus que les autres iPhone, poussant Apple à abandonner ce format après deux générations. Dans ce contexte, un iPhone pliable visant avant tout à réduire la taille de l’appareil une fois fermé aurait peut-être rencontré les mêmes difficultés.
Pour Apple, un iPhone pliable doit apporter bien plus qu’un simple gain de place dans la poche. La firme privilégie généralement les formats capables d’ouvrir de nouveaux usages, par exemple avec un écran plus grand pour le multitâche, la lecture ou la productivité. Dans cette logique, le format clapet, qui se contente surtout de rendre l’appareil plus compact une fois fermé, ne semble pas encore répondre aux ambitions d’Apple pour sa première génération d’iPhone pliable.
