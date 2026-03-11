Pourquoi Apple aurait abandonné l’idée d’un iPhone pliable façon Galaxy Flip

Qu'en penser ?



Pour Apple, un iPhone pliable doit apporter bien plus qu’un simple gain de place dans la poche. La firme privilégie généralement les formats capables d’ouvrir de nouveaux usages, par exemple avec un écran plus grand pour le multitâche, la lecture ou la productivité. Dans cette logique, le format clapet, qui se contente surtout de rendre l’appareil plus compact une fois fermé, ne semble pas encore répondre aux ambitions d’Apple pour sa première génération d’iPhone pliable.