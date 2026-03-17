L'iPhone 19e pourrait passer au 120 Hz
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple envisagerait d'intégrer une dalle LTPO OLED sur l'iPhone 19e, son prochain-prochain modèle d'entrée de gamme attendu au premier semestre 2028. L'iPhone le moins cher de la gamme pourrait ainsi hériter d'un affichage 120 Hz ProMotion et d'un écran toujours allumé, deux fonctions jusqu'à présent réservées aux modèles Pro. Pour la première fois, toute la gamme serait au même niveau.
L'iPhone 17e, proposé à 719 euros, embarque un écran OLED de 6,1 pouces avec une technologie LTPS. Ce qui veut dire un taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz, sans possibilité de le faire varier pour économiser de la batterie. C'est la même techno que sur l'iPhone 16e avant lui, et ça reste la concession principale qu'Apple impose sur ses modèles les moins chers.
Selon ZDNet Korea, qui cite une source industrielle, Apple travaillerait sur une technologie baptisée "LTPO Plus" destinée à l'iPhone 19e. Le passage au LTPO permettrait un taux de rafraîchissement variable, de 1 Hz à 120 Hz, avec un affichage ProMotion fluide et la possibilité d'un écran toujours allumé.
D'après les mêmes sources, l'iPhone 19e arriverait au cours du premier semestre 2028. L'écran pourrait reprendre certaines caractéristiques de la gamme iPhone 17 standard, avec une diagonale portée à 6,3 pouces et des niveaux de luminosité élevés pour le contenu HDR. Côté processeur ou appareil photo, aucune info n'a filtré pour le moment. Pour mémoire, l'iPhone 17e embarque une puce A19, un capteur principal de 48 mégapixels et du stockage en 256 ou 512 Go.
Si Apple confirme cette orientation, ce serait la première fois que l'intégralité de sa gamme iPhone profiterait du LTPO. Les iPhone 17 et 17 Pro en bénéficient déjà, et l'iPhone 19e viendrait combler le seul trou dans la raquette. L'écran toujours allumé serait aussi de la partie, une fonction qui permet d'afficher l'heure et les notifications sans déverrouiller le téléphone. Et puis côté batterie, le LTPO a aussi un intérêt puisqu'il peut descendre à 1 Hz quand l'écran affiche du contenu statique, ce qui réduit la consommation.
La plupart des Android à 300 euros font du 120 Hz depuis des années, du coup voir Apple rattraper ce retard sur son modèle le moins cher, ce n'est pas trop tôt. Si ça se confirme, le dernier gros handicap de l'iPhone d'entrée de gamme disparaîtrait enfin. Bon maintenant, on parle d'une rumeur coréenne à horizon 2028, et Apple a encore largement le temps de changer d'avis. On va donc suivre ça.
Du LTPS au LTPO, un vrai changement
L'iPhone 17e, proposé à 719 euros, embarque un écran OLED de 6,1 pouces avec une technologie LTPS. Ce qui veut dire un taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz, sans possibilité de le faire varier pour économiser de la batterie. C'est la même techno que sur l'iPhone 16e avant lui, et ça reste la concession principale qu'Apple impose sur ses modèles les moins chers.
Selon ZDNet Korea, qui cite une source industrielle, Apple travaillerait sur une technologie baptisée "LTPO Plus" destinée à l'iPhone 19e. Le passage au LTPO permettrait un taux de rafraîchissement variable, de 1 Hz à 120 Hz, avec un affichage ProMotion fluide et la possibilité d'un écran toujours allumé.
Un lancement attendu pour 2028
D'après les mêmes sources, l'iPhone 19e arriverait au cours du premier semestre 2028. L'écran pourrait reprendre certaines caractéristiques de la gamme iPhone 17 standard, avec une diagonale portée à 6,3 pouces et des niveaux de luminosité élevés pour le contenu HDR. Côté processeur ou appareil photo, aucune info n'a filtré pour le moment. Pour mémoire, l'iPhone 17e embarque une puce A19, un capteur principal de 48 mégapixels et du stockage en 256 ou 512 Go.
Toute la gamme en 120 Hz
Si Apple confirme cette orientation, ce serait la première fois que l'intégralité de sa gamme iPhone profiterait du LTPO. Les iPhone 17 et 17 Pro en bénéficient déjà, et l'iPhone 19e viendrait combler le seul trou dans la raquette. L'écran toujours allumé serait aussi de la partie, une fonction qui permet d'afficher l'heure et les notifications sans déverrouiller le téléphone. Et puis côté batterie, le LTPO a aussi un intérêt puisqu'il peut descendre à 1 Hz quand l'écran affiche du contenu statique, ce qui réduit la consommation.
On en dit quoi ?
La plupart des Android à 300 euros font du 120 Hz depuis des années, du coup voir Apple rattraper ce retard sur son modèle le moins cher, ce n'est pas trop tôt. Si ça se confirme, le dernier gros handicap de l'iPhone d'entrée de gamme disparaîtrait enfin. Bon maintenant, on parle d'une rumeur coréenne à horizon 2028, et Apple a encore largement le temps de changer d'avis. On va donc suivre ça.