L'iPhone 19e pourrait passer au 120 Hz

On en dit quoi ?



La plupart des Android à 300 euros font du 120 Hz depuis des années, du coup voir Apple rattraper ce retard sur son modèle le moins cher, ce n'est pas trop tôt. Si ça se confirme, le dernier gros handicap de l'iPhone d'entrée de gamme disparaîtrait enfin. Bon maintenant, on parle d'une rumeur coréenne à horizon 2028, et Apple a encore largement le temps de changer d'avis. On va donc suivre ça.