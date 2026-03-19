iOS 26.4 corrige enfin ce défaut historique du partage familial Apple
Par Laurence - Publié le
Apple continue d’affiner ses services avec iOS 26.4 et corrige au passage une frustration vieille de plus de dix ans. Avec la dernière Release Candidate, la firme introduit une évolution majeure du Partage familial : chaque adulte peut désormais payer ses propres achats.
Depuis son lancement en 2014, le Partage familial d’Apple reposait sur un principe simple mais contraignant. En effet, tous les achats passaient par la carte bancaire de l’organisateur. Même si Apple a enrichi le système au fil des années (Apple Cash Family, cartes partagées, contrôles parentaux), ce modèle de facturation n’avait jamais évolué, et le système n'acceptait qu'un seul payeur pour toute la famille —des situations parfois gênantes entre adultes et une utilisation limitée dans des groupes non familiaux (amis, colocataires…).
Avec iOS 26.4, Apple introduit enfin une solution attendue : tous les membres adultes peuvent utiliser leur propre moyen de paiement, même avec le partage d’achats activé. Concrètement, les contenus (apps, musique, abonnements…) restent partagés, MAIS chacun peut payer ses propres achats et l’organisateur n’est plus systématiquement sollicité. Notons qu'Apple a d’ailleurs discrètement mis à jour sa documentation pour intégrer ce changement, preuve qu’il s’agit bien d’une évolution structurelle.
Jusqu’ici, une alternative existait : utiliser un solde Apple ID. Mais elle restait peu pratique, nécessitant de recharger régulièrement son compte. Cette nouvelle approche simplifie tout : il n'est plus besoin de gérer un solde, il y a davantage de transparence entre utilisateurs, et cela permet d'ouvrir à des usages plus larges que la famille classique. Cela pourrait notamment encourager le partage d’abonnements comme Apple TV+ ou Apple Music entre proches sans dépendance financière.
Sans surprise, Apple conserve une distinction importante : les comptes enfants continuent d’utiliser le moyen de paiement de l’organisateur. Un choix cohérent avec les outils de contrôle parental et la logique de validation des achats.
Avec cette modification, Apple corrige enfin une incohérence historique de son Partage familial. En séparant partage de contenu et paiement, la firme rend son service plus souple, plus moderne et mieux adapté aux usages actuels. Une petite révolution en apparence… mais un changement clé pour démocratiser encore davantage son écosystème.
Une limitation vieille de 2014 enfin levée
Depuis son lancement en 2014, le Partage familial d’Apple reposait sur un principe simple mais contraignant. En effet, tous les achats passaient par la carte bancaire de l’organisateur. Même si Apple a enrichi le système au fil des années (Apple Cash Family, cartes partagées, contrôles parentaux), ce modèle de facturation n’avait jamais évolué, et le système n'acceptait qu'un seul payeur pour toute la famille —des situations parfois gênantes entre adultes et une utilisation limitée dans des groupes non familiaux (amis, colocataires…).
Avec iOS 26.4, Apple introduit enfin une solution attendue : tous les membres adultes peuvent utiliser leur propre moyen de paiement, même avec le partage d’achats activé. Concrètement, les contenus (apps, musique, abonnements…) restent partagés, MAIS chacun peut payer ses propres achats et l’organisateur n’est plus systématiquement sollicité. Notons qu'Apple a d’ailleurs discrètement mis à jour sa documentation pour intégrer ce changement, preuve qu’il s’agit bien d’une évolution structurelle.
Une évolution logique… et plus flexible
Jusqu’ici, une alternative existait : utiliser un solde Apple ID. Mais elle restait peu pratique, nécessitant de recharger régulièrement son compte. Cette nouvelle approche simplifie tout : il n'est plus besoin de gérer un solde, il y a davantage de transparence entre utilisateurs, et cela permet d'ouvrir à des usages plus larges que la famille classique. Cela pourrait notamment encourager le partage d’abonnements comme Apple TV+ ou Apple Music entre proches sans dépendance financière.
Sans surprise, Apple conserve une distinction importante : les comptes enfants continuent d’utiliser le moyen de paiement de l’organisateur. Un choix cohérent avec les outils de contrôle parental et la logique de validation des achats.
Qu'en penser ?
Avec cette modification, Apple corrige enfin une incohérence historique de son Partage familial. En séparant partage de contenu et paiement, la firme rend son service plus souple, plus moderne et mieux adapté aux usages actuels. Une petite révolution en apparence… mais un changement clé pour démocratiser encore davantage son écosystème.
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