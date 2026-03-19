iOS 26.4 corrige enfin ce défaut historique du partage familial Apple

Qu'en penser ?



Avec cette modification, Apple corrige enfin une incohérence historique de son Partage familial. En séparant partage de contenu et paiement, la firme rend son service plus souple, plus moderne et mieux adapté aux usages actuels. Une petite révolution en apparence… mais un changement clé pour démocratiser encore davantage son écosystème.