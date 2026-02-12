Un smartphone actif sur quatre est un... iPhone !
L’année 2025 aura été solide pour le marché des smartphones, avec une croissance globale de 2 % selon les dernières estimations de Counterpoint Research. Mais c’est surtout Apple qui s’illustre, portée par le succès des iPhone 16 et iPhone 17. Malgré les doutes exprimés ces derniers mois sur sa position dans la course à l’intelligence artificielle, la firme vient de signer une performance commerciale remarquable.
Les résultats financiers du premier trimestre fiscal 2026 confirment cette dynamique. Apple a enregistré un chiffre d’affaires record de 143,8 milliards de dollars, principalement soutenu par la demande pour l’iPhone. Une performance d’autant plus notable que certains analystes prédisaient un ralentissement en raison d’un retard supposé sur l’IA face à des acteurs plus agressifs sur ce terrain.
Dans les faits, les promesses d’Apple Intelligence, combinée à une refonte du design sur les iPhone 17 Pro, semblent avoir convaincu le public. L’introduction d’un modèle plus accessible, l’iPhone 16e (même sans MagSafe), a également permis d’élargir la base de clients et de couvrir un spectre tarifaire plus large.
Le rapport de Counterpoint met en lumière un chiffre frappant : l’iPhone représenterait désormais un smartphone actif sur quatre dans le monde. Autrement dit, 25 % du parc mondial serait constitué d’appareils Apple.
Seuls deux constructeurs dépassent aujourd’hui le cap symbolique du milliard de smartphones actifs : Apple et Samsung. À eux deux, ils concentrent 44 % de la base installée mondiale en 2025. Huit fabricants disposent désormais d’une base active supérieure à 200 millions d’utilisateurs, signe d’un marché toujours très concentré.
Fait notable, Apple domine cette base installée mondiale tout en restant positionnée sur le segment premium, avec des prix d’entrée bien supérieurs aux modèles les plus populaires de Samsung, souvent vendus autour de 200 dollars.
Si Apple et Samsung restent les leaders incontestés en volume d’appareils actifs, le segment premium au-dessus de 600 dollars s’est révélé plus complexe en 2025. Les deux géants n’y détiennent qu’une part de marché à un chiffre en termes de ventes, preuve d’une concurrence accrue et d’une certaine maturité du marché haut de gamme.
Dans ce contexte, l’argumentaire autour de l’IA et des nouveaux usages devient stratégique. Apple a mis en avant les capacités d’Apple Intelligence et une intégration plus poussée entre matériel et logiciel pour différencier ses modèles Pro, tandis que le lancement de l’iPhone 16e a permis d’attirer une clientèle plus sensible au prix.
La dynamique ne devrait pas ralentir. Apple serait en mesure de lancer jusqu’à six nouveaux modèles d’iPhone sur l’année civile 2026, selon les projections actuelles. Cette cadence montre bien la volonté du groupe de maintenir une présence constante sur tous les segments, du plus abordable au plus premium.
Si le marché mondial des smartphones progresse modestement, Cupertino continue d’accélérer. La marque semble vendre ses iPhone aussi vite qu’elle peut les produire, confirmant qu’au-delà des débats sur l’IA ou l’innovation incrémentale, l’iPhone demeure le pilier central de l’écosystème Apple — et un moteur financier sans équivalent dans l’industrie.
Des revenus records au premier trimestre fiscal 2026
Un smartphone sur quatre est un iPhone
Le segment premium sous pression
