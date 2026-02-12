Un smartphone actif sur quatre est un... iPhone !

Qu'en penser



La dynamique ne devrait pas ralentir. Apple serait en mesure de lancer jusqu’à six nouveaux modèles d’iPhone sur l’année civile 2026, selon les projections actuelles. Cette cadence montre bien la volonté du groupe de maintenir une présence constante sur tous les segments, du plus abordable au plus premium.



Si le marché mondial des smartphones progresse modestement, Cupertino continue d’accélérer. La marque semble vendre ses iPhone aussi vite qu’elle peut les produire, confirmant qu’au-delà des débats sur l’IA ou l’innovation incrémentale, l’iPhone demeure le pilier central de l’écosystème Apple — et un moteur financier sans équivalent dans l’industrie.