Cette vidéo dévoile-t-elle le design final de l'iPhone Fold ?

Qu’en penser ?



Ces nouvelles fuites donnent le sentiment d’un produit qui arrive à maturité. Apple ne se contente visiblement pas de suivre la tendance des smartphones pliants, mais cherche à corriger les défauts observés chez la concurrence, notamment sur l’encombrement et la finition.



Le positionnement hybride, entre iPhone et iPad, pourrait aussi constituer un vrai levier de différenciation, à condition que le logiciel suive. Si Apple parvient à exploiter pleinement ce format avec iOS — ou une variante adaptée — l’iPhone pliant pourrait bien ouvrir un nouveau chapitre dans la gamme, plutôt qu’un simple exercice de style.