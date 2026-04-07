Cette vidéo dévoile-t-elle le design final de l'iPhone Fold ?
Par Laurence - Publié le
Les rumeurs autour de l’iPhone pliant continuent de s’intensifier. De nouvelles images, partagées ce week-end par le leaker Majin Bu, offrent un aperçu très séduisant d'un possible design final. D'après les informations de ce dernier, il serait proche de la réalité et Apple aurait déjà affiné sa copie, notamment du côté du bloc photo.
Selon ces nouvelles fuites, Apple aurait sensiblement revu l’apparence de son futur iPhone pliable. Le changement le plus visible concerne le module photo, dont l’épaisseur aurait été nettement réduite par rapport aux premiers rendus apparus en mars.
Le dos de l’appareil semble également avoir évolué avec une finition plus homogène et plus proche des standards actuels de la marque. D’après le leaker, l’ensemble parait bien
Les différentes fuites convergent vers un design de type livre, à l’image de certains smartphones pliants déjà sur le marché. L’appareil s’ouvrirait horizontalement pour révéler un écran interne plus large, proche d’une petite tablette.
À l’extérieur, un second écran permettrait une utilisation classique, comme sur un iPhone traditionnel. Une fois déployé, le terminal offrirait un espace de travail élargi, à mi-chemin entre iPhone et iPad, avec des usages potentiellement orientés vers le multitâche et la productivité.
Ces nouvelles images viennent confirmer que le projet est bien avancé, même si Apple semble continuer à ajuster certains éléments clés, notamment l’intégration du module photo et la finesse globale de l’appareil.
Le fait de réduire la bosse du bloc photo n’est pas anodin. Sur un appareil pliant, chaque millimètre compte, que ce soit pour l’équilibre une fois fermé ou pour l’expérience en main. Apple semble donc vouloir proposer un produit à la fois ambitieux et cohérent avec son exigence habituelle en matière de design.
Quoiqu'il en soit il ne resterait plus que quelques mois à attendre (six ?), puisqu'il semblerait —toujours selon le même leaker— que l'iPhone Fold soit déjà entré en production !
Ces nouvelles fuites donnent le sentiment d’un produit qui arrive à maturité. Apple ne se contente visiblement pas de suivre la tendance des smartphones pliants, mais cherche à corriger les défauts observés chez la concurrence, notamment sur l’encombrement et la finition.
Le positionnement hybride, entre iPhone et iPad, pourrait aussi constituer un vrai levier de différenciation, à condition que le logiciel suive. Si Apple parvient à exploiter pleinement ce format avec iOS — ou une variante adaptée — l’iPhone pliant pourrait bien ouvrir un nouveau chapitre dans la gamme, plutôt qu’un simple exercice de style.
Un design retravaillé, encore plus "premium"
Selon ces nouvelles fuites, Apple aurait sensiblement revu l’apparence de son futur iPhone pliable. Le changement le plus visible concerne le module photo, dont l’épaisseur aurait été nettement réduite par rapport aux premiers rendus apparus en mars.
Le dos de l’appareil semble également avoir évolué avec une finition plus homogène et plus proche des standards actuels de la marque. D’après le leaker, l’ensemble parait bien
plus élégantque les versions précédemment aperçues, signe qu’Apple peaufine encore les détails avant une éventuelle présentation officielle.
Un format "livre" qui se confirme
Les différentes fuites convergent vers un design de type livre, à l’image de certains smartphones pliants déjà sur le marché. L’appareil s’ouvrirait horizontalement pour révéler un écran interne plus large, proche d’une petite tablette.
À l’extérieur, un second écran permettrait une utilisation classique, comme sur un iPhone traditionnel. Une fois déployé, le terminal offrirait un espace de travail élargi, à mi-chemin entre iPhone et iPad, avec des usages potentiellement orientés vers le multitâche et la productivité.
Apple cherche-t-elle encore la bonne formule ?
Ces nouvelles images viennent confirmer que le projet est bien avancé, même si Apple semble continuer à ajuster certains éléments clés, notamment l’intégration du module photo et la finesse globale de l’appareil.
Le fait de réduire la bosse du bloc photo n’est pas anodin. Sur un appareil pliant, chaque millimètre compte, que ce soit pour l’équilibre une fois fermé ou pour l’expérience en main. Apple semble donc vouloir proposer un produit à la fois ambitieux et cohérent avec son exigence habituelle en matière de design.
Quoiqu'il en soit il ne resterait plus que quelques mois à attendre (six ?), puisqu'il semblerait —toujours selon le même leaker— que l'iPhone Fold soit déjà entré en production !
Qu’en penser ?
Ces nouvelles fuites donnent le sentiment d’un produit qui arrive à maturité. Apple ne se contente visiblement pas de suivre la tendance des smartphones pliants, mais cherche à corriger les défauts observés chez la concurrence, notamment sur l’encombrement et la finition.
Le positionnement hybride, entre iPhone et iPad, pourrait aussi constituer un vrai levier de différenciation, à condition que le logiciel suive. Si Apple parvient à exploiter pleinement ce format avec iOS — ou une variante adaptée — l’iPhone pliant pourrait bien ouvrir un nouveau chapitre dans la gamme, plutôt qu’un simple exercice de style.