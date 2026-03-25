iOS 26.4 corrige près de 36 failles de sécurité (et bien plus sur ses autres systèmes)
Par Laurence - Publié le
Les nouvelles fonctionnalités d’iOS 26.4 ne sont pas les seules raisons de faire la mise à jour. Apple vient surtout de déployer une vague importante de correctifs de sécurité sur l’ensemble de ses plateformes.
Avec iOS 26.4, Apple a corrigé 36 vulnérabilités rien que sur iPhone. Ces failles pouvaient potentiellement être exploitées via des contenus web malveillants, des applications compromises, ou des accès non autorisés au système. Comme souvent, Apple liste les risques potentiels mais ne les détaille pas outre mesures pour des raisons de sécurité, mais insiste sur l’importance d’installer la mise à jour rapidement.
Cette vague de correctifs ne se limite pas à son smartphone. Apple a également publié des mises à jour de sécurité pour ses derniers systèmes comme iPadOS 26.4 ou macOS Tahoe 26.4, tvOS 26.4 etc. Mais cela concerne aussi des systèmes plus anciens destinés à faire tourner de précédentes générations d'appareils (dont certains ne sont pas compatibles avec les dernières moutures) comme macOS Sequoia 15.7.5 ou macOS Sonoma; mais aussi iOS 18.7.7 et iPadOS 18.7.7.
Contrairement aux fonctionnalités ou aux émojis, ces mises à jour passent souvent inaperçues. Pourtant, elles sont parfois plus importantes car elles permettent de combler des failles récemment découvertes, d'empêcher des attaques potentielles ou de renforcer la sécurité globale des appareils. Dans certains cas, ces vulnérabilités peuvent être exploitées sans action particulière de l’utilisateur.
iOS 26.4 ne se limite pas à quelques nouveautés graphiques: c’est donc également une mise à jour de sécurité majeure. Avec des dizaines de failles corrigées, elle rappelle une règle essentielle dans l’écosystème Apple : les mises à jour ne sont pas optionnelles, surtout quand il s’agit de sécurité.
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36 failles corrigées sur iPhone, mais pas que
Avec iOS 26.4, Apple a corrigé 36 vulnérabilités rien que sur iPhone. Ces failles pouvaient potentiellement être exploitées via des contenus web malveillants, des applications compromises, ou des accès non autorisés au système. Comme souvent, Apple liste les risques potentiels mais ne les détaille pas outre mesures pour des raisons de sécurité, mais insiste sur l’importance d’installer la mise à jour rapidement.
Cette vague de correctifs ne se limite pas à son smartphone. Apple a également publié des mises à jour de sécurité pour ses derniers systèmes comme iPadOS 26.4 ou macOS Tahoe 26.4, tvOS 26.4 etc. Mais cela concerne aussi des systèmes plus anciens destinés à faire tourner de précédentes générations d'appareils (dont certains ne sont pas compatibles avec les dernières moutures) comme macOS Sequoia 15.7.5 ou macOS Sonoma; mais aussi iOS 18.7.7 et iPadOS 18.7.7.
Des correctifs invisibles… mais essentiels
Contrairement aux fonctionnalités ou aux émojis, ces mises à jour passent souvent inaperçues. Pourtant, elles sont parfois plus importantes car elles permettent de combler des failles récemment découvertes, d'empêcher des attaques potentielles ou de renforcer la sécurité globale des appareils. Dans certains cas, ces vulnérabilités peuvent être exploitées sans action particulière de l’utilisateur.
iOS 26.4 ne se limite pas à quelques nouveautés graphiques: c’est donc également une mise à jour de sécurité majeure. Avec des dizaines de failles corrigées, elle rappelle une règle essentielle dans l’écosystème Apple : les mises à jour ne sont pas optionnelles, surtout quand il s’agit de sécurité.
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