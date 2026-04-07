iPhone Fold et iPhone 18 Pro : ces maquettes pour accessoiristes révèlent les derniers détails
Par Laurence - Publié le
De nouvelles maquettes des futurs iPhone viennent de fuiter. Publiées par le leaker Sonny Dickson, elles offrent un aperçu concret des dimensions de l’iPhone Fold et des iPhone 18 Pro, avec quelques surprises à la clé.
Ces nouvelles images montrent des modèles factices — appelés
On y découvre notamment l’iPhone Fold, déployé dans un format horizontal, avec un design qui rappelle clairement les smartphones pliants en livre. Une fois ouvert, l’appareil se rapproche davantage d’une petite tablette que d’un smartphone classique.
L’un des éléments marquants de ces images concerne les proportions du modèle pliable Contrairement à certains concurrents plus imposants, Cupertino semble privilégier un format relativement compact, avec un écran interne large mais bien maîtrisé.
Le module photo, visible sur la maquette, paraît également intégré de manière discrète, confirmant la volonté d’Apple de limiter l’épaisseur et d’éviter un bloc trop proéminent — un point souvent critiqué sur les modèles actuels. Notons que le rendu semble très proche du visuel proposé par Majin Bu ce weekend !
À côté du modèle pliant, les iPhone 18 Pro et Pro Max apparaissent plus classiques. Les dimensions semblent proches de la génération actuelle, suggérant une évolution dans la continuité plutôt qu’une rupture.
Ces modèles devraient continuer à incarner le haut de gamme traditionnel d’Apple, tandis que l’iPhone Fold viendrait ouvrir une nouvelle catégorie, à mi-chemin entre iPhone et iPad.
Ces fuites illustrent bien la stratégie d’Apple pour les années à venir : d’un côté, une gamme Pro qui évolue par petites touches, de l’autre, un produit pliant qui pourrait redéfinir les usages. Le format
Ces maquettes permettent surtout de se projeter concrètement dans ce que pourraient être les prochains iPhone. L’iPhone Fold, en particulier, semble trouver un équilibre intéressant entre compacité et surface d’affichage.
Si Apple parvient à associer ce design à une expérience logicielle adaptée — notamment en multitâche — le pari du pliant pourrait enfin prendre du sens dans son écosystème. Reste désormais à découvrir le produit final, et surtout son positionnement tarifaire, qui sera déterminant pour son adoption.
Des maquettes pour les accessoiristes
Ces nouvelles images montrent des modèles factices — appelés
dummies— censés représenter les dimensions finales des prochains iPhone. Un type de fuite souvent fiable, car utilisé en amont par les fabricants d’accessoires pour préparer leurs produits.
On y découvre notamment l’iPhone Fold, déployé dans un format horizontal, avec un design qui rappelle clairement les smartphones pliants en livre. Une fois ouvert, l’appareil se rapproche davantage d’une petite tablette que d’un smartphone classique.
Un iPhone Fold plus compact qu’attendu ?
L’un des éléments marquants de ces images concerne les proportions du modèle pliable Contrairement à certains concurrents plus imposants, Cupertino semble privilégier un format relativement compact, avec un écran interne large mais bien maîtrisé.
Le module photo, visible sur la maquette, paraît également intégré de manière discrète, confirmant la volonté d’Apple de limiter l’épaisseur et d’éviter un bloc trop proéminent — un point souvent critiqué sur les modèles actuels. Notons que le rendu semble très proche du visuel proposé par Majin Bu ce weekend !
iPhone 18 Pro et Pro Max : une continuité maîtrisée
À côté du modèle pliant, les iPhone 18 Pro et Pro Max apparaissent plus classiques. Les dimensions semblent proches de la génération actuelle, suggérant une évolution dans la continuité plutôt qu’une rupture.
Ces modèles devraient continuer à incarner le haut de gamme traditionnel d’Apple, tandis que l’iPhone Fold viendrait ouvrir une nouvelle catégorie, à mi-chemin entre iPhone et iPad.
Une stratégie à deux vitesses
Ces fuites illustrent bien la stratégie d’Apple pour les années à venir : d’un côté, une gamme Pro qui évolue par petites touches, de l’autre, un produit pliant qui pourrait redéfinir les usages. Le format
livresemble désormais acté, tout comme l’idée d’un appareil hybride, capable de remplacer à la fois un smartphone et, dans certains cas, une tablette.
Qu’en penser ?
Ces maquettes permettent surtout de se projeter concrètement dans ce que pourraient être les prochains iPhone. L’iPhone Fold, en particulier, semble trouver un équilibre intéressant entre compacité et surface d’affichage.
Si Apple parvient à associer ce design à une expérience logicielle adaptée — notamment en multitâche — le pari du pliant pourrait enfin prendre du sens dans son écosystème. Reste désormais à découvrir le produit final, et surtout son positionnement tarifaire, qui sera déterminant pour son adoption.