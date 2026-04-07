iPhone Fold et iPhone 18 Pro : ces maquettes pour accessoiristes révèlent les derniers détails

Qu’en penser ?



Ces maquettes permettent surtout de se projeter concrètement dans ce que pourraient être les prochains iPhone. L’iPhone Fold, en particulier, semble trouver un équilibre intéressant entre compacité et surface d’affichage.



Si Apple parvient à associer ce design à une expérience logicielle adaptée — notamment en multitâche — le pari du pliant pourrait enfin prendre du sens dans son écosystème. Reste désormais à découvrir le produit final, et surtout son positionnement tarifaire, qui sera déterminant pour son adoption.