Rouge ou noir ? Apple a tranché pour son iPhone 18 Pro /max

Qu’en penser ?



Apple semble vouloir tourner la page du noir sur ses modèles Pro, au profit de couleurs plus marquées. Le rouge pourrait ainsi devenir le nouveau symbole du haut de gamme, à condition de convaincre les utilisateurs. En parallèle, le futur iPhone pliable jouerait la carte inverse, avec des finitions plus classiques et rassurantes. Deux approches différentes, pour deux produits très différents. Une question demeure : les utilisateurs sont-ils prêts à abandonner définitivement le noir ? Apple, elle, semble déjà avoir fait son choix.