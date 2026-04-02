Rouge ou noir ? Apple a tranché pour son iPhone 18 Pro /max
Par Laurence - Publié le
Après un iPhone 17 Pro déjà privé d'une vraie version noire, Apple pourrait poursuivre sur cette lancée avec l’iPhone 18 Pro. Selon plusieurs sources, la marque testerait de nouvelles couleurs, mais sans revenir à ce grand classique.
C’est une petite révolution haute en couleurs qui ne dit pas son nom. Avec l’iPhone 17 Pro, Apple avait déjà surpris en abandonnant totalement le noir et le gris foncé, pourtant omniprésents sur les générations précédentes.
Les modèles actuels se déclinent uniquement en trois finitions : argent, bleu profond et orange cosmic (avec ses fameuses rayures). Un choix audacieux, qui tranche avec l’approche plus classique des années passées. Et visiblement, cette orientation ne devrait pas changer. Selon le leaker Instant Digital, Apple ne prévoirait toujours pas de version noire pour l’iPhone 18 Pro.
L’iPhone 18 Pro n’arrivera pas avant plusieurs mois, mais les dernières rumeurs pourraient en réjouir certains. Apple testerait en effet un nouveau rouge profond, une teinte très attendue depuis plusieurs années.
Ce choix serait rendu possible par l’évolution du design. Depuis l’iPhone 17 Pro, Apple utilise un châssis unibody en aluminium, offrant davantage de liberté dans les finitions. D’après Mark Gurman, ce rouge pourrait devenir le coloris phare de la prochaine génération.
Le contexte joue aussi en sa faveur. Le modèle cosmic orange introduit récemment rencontre un vrai succès, notamment en Chine. Or rouge et orange étant proches, Apple devra probablement choisir entre les deux. Le rouge, symbole de chance en Asie, pourrait bien s’imposer comme une alternative stratégique.
Ce retour marquerait également une rupture avec les dernières années. Apple avait abandonné les iPhone rouges depuis l’iPhone 14 et la fin progressive des produits RED. Les rumeurs évoquant du violet ou du brun seraient en réalité des variations autour de cette même idée.
À l’opposé, le futur iPhone pliable adopterait une approche beaucoup plus conservatrice. Apple privilégierait des teintes sobres comme le noir, le gris ou le blanc.
Une stratégie qui rappelle les débuts de l’iPhone X, proposé avec seulement deux coloris. Pour un produit aussi nouveau, limiter les variantes permettrait de simplifier la production et de réduire les risques industriels. Ce contraste est intéressant : Apple semble désormais différencier ses gammes non seulement par la technologie, mais aussi par leur identité visuelle.
Le leaker Instant Digital, à l’origine de ces informations, bénéficie d’un historique solide. Il avait notamment anticipé plusieurs détails sur les iPhone récents, comme certaines finitions ou couleurs spécifiques. Même si ces éléments restent à confirmer, ils s’inscrivent dans une tendance cohérente avec les choix récents d’Apple.
Apple semble vouloir tourner la page du noir sur ses modèles Pro, au profit de couleurs plus marquées. Le rouge pourrait ainsi devenir le nouveau symbole du haut de gamme, à condition de convaincre les utilisateurs. En parallèle, le futur iPhone pliable jouerait la carte inverse, avec des finitions plus classiques et rassurantes. Deux approches différentes, pour deux produits très différents. Une question demeure : les utilisateurs sont-ils prêts à abandonner définitivement le noir ? Apple, elle, semble déjà avoir fait son choix.
Le noir, grand absent des iPhone haut de gamme
C’est une petite révolution haute en couleurs qui ne dit pas son nom. Avec l’iPhone 17 Pro, Apple avait déjà surpris en abandonnant totalement le noir et le gris foncé, pourtant omniprésents sur les générations précédentes.
Les modèles actuels se déclinent uniquement en trois finitions : argent, bleu profond et orange cosmic (avec ses fameuses rayures). Un choix audacieux, qui tranche avec l’approche plus classique des années passées. Et visiblement, cette orientation ne devrait pas changer. Selon le leaker Instant Digital, Apple ne prévoirait toujours pas de version noire pour l’iPhone 18 Pro.
Red is back ?
L’iPhone 18 Pro n’arrivera pas avant plusieurs mois, mais les dernières rumeurs pourraient en réjouir certains. Apple testerait en effet un nouveau rouge profond, une teinte très attendue depuis plusieurs années.
Ce choix serait rendu possible par l’évolution du design. Depuis l’iPhone 17 Pro, Apple utilise un châssis unibody en aluminium, offrant davantage de liberté dans les finitions. D’après Mark Gurman, ce rouge pourrait devenir le coloris phare de la prochaine génération.
Le contexte joue aussi en sa faveur. Le modèle cosmic orange introduit récemment rencontre un vrai succès, notamment en Chine. Or rouge et orange étant proches, Apple devra probablement choisir entre les deux. Le rouge, symbole de chance en Asie, pourrait bien s’imposer comme une alternative stratégique.
Ce retour marquerait également une rupture avec les dernières années. Apple avait abandonné les iPhone rouges depuis l’iPhone 14 et la fin progressive des produits RED. Les rumeurs évoquant du violet ou du brun seraient en réalité des variations autour de cette même idée.
Un contraste avec le futur iPhone pliable
À l’opposé, le futur iPhone pliable adopterait une approche beaucoup plus conservatrice. Apple privilégierait des teintes sobres comme le noir, le gris ou le blanc.
Une stratégie qui rappelle les débuts de l’iPhone X, proposé avec seulement deux coloris. Pour un produit aussi nouveau, limiter les variantes permettrait de simplifier la production et de réduire les risques industriels. Ce contraste est intéressant : Apple semble désormais différencier ses gammes non seulement par la technologie, mais aussi par leur identité visuelle.
Le leaker Instant Digital, à l’origine de ces informations, bénéficie d’un historique solide. Il avait notamment anticipé plusieurs détails sur les iPhone récents, comme certaines finitions ou couleurs spécifiques. Même si ces éléments restent à confirmer, ils s’inscrivent dans une tendance cohérente avec les choix récents d’Apple.
Qu’en penser ?
Apple semble vouloir tourner la page du noir sur ses modèles Pro, au profit de couleurs plus marquées. Le rouge pourrait ainsi devenir le nouveau symbole du haut de gamme, à condition de convaincre les utilisateurs. En parallèle, le futur iPhone pliable jouerait la carte inverse, avec des finitions plus classiques et rassurantes. Deux approches différentes, pour deux produits très différents. Une question demeure : les utilisateurs sont-ils prêts à abandonner définitivement le noir ? Apple, elle, semble déjà avoir fait son choix.