50 nuances de... rouge pour l'iPhone 18 Pro Max ! Laquelle préférez-vous ?

Qu’en penser ?



Avec ce rouge profond, Apple semble poursuivre sa stratégie consistant à faire de la couleur un véritable élément de différenciation, au-delà du simple choix esthétique. Dans un marché où les innovations matérielles deviennent plus incrémentales, le design — et notamment les finitions — reste un levier clé pour attirer l’attention. Si cette teinte se confirme, elle pourrait rapidement devenir un marqueur visuel fort… et, comme souvent, inspirer l’ensemble de l’industrie.