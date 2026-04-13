50 nuances de... rouge pour l'iPhone 18 Pro Max ! Laquelle préférez-vous ?
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait bien bouleverser une nouvelle fois les codes esthétiques de ses iPhone Pro. Selon plusieurs sources concordantes, dont Mark Gurman et des leakers chinois actifs sur Weibo, l’iPhone 18 Pro serait actuellement testé dans une finition rouge profond, potentiellement appelée à devenir la couleur signature de la prochaine génération.
D’après les informations relayées ces dernières semaines, Apple travaillerait sur une finition rouge, dont la teinte exacte oscille entre l'ancien RED et le bordeaux — des déclinaisons plus sobres que les vives vues par le passé. Cette évolution s’inscrirait dans la continuité des couleurs premium —sobres et mates — adoptées récemment sur les modèles Pro.
Le leaker Digital Chat Station confirme cette piste, évoquant une forte probabilité de voir cette teinte arriver. Des prototypes similaires auraient été observés chez plusieurs fabricants Android, suggérant une tendance globale plutôt qu’une exclusivité Apple.
Deux hypothèses coexistent. La première : Apple et les constructeurs Android s’appuient sur les mêmes agences de tendances colorimétriques, qui influencent les choix industriels à l’échelle mondiale. Si le rouge profond est
La seconde, plus classique dans l’industrie, est celle d’un effet d’entraînement (comme les couleurs de l'été par exemple pour les vêtements) : certains fabricants Android anticiperaient ou imiteraient les choix d’Apple, comme cela a déjà été observé sur d’autres éléments de design.
Autre rumeur notable, relayée par Instant Digital : Apple pourrait abandonner le noir sur les modèles Pro pour la deuxième année consécutive. Un choix surprenant, tant cette finition reste l’une des plus emblématiques de la gamme. Ce repositionnement esthétique confirmerait la volonté d’Apple de différencier davantage ses iPhone Pro, en misant sur des couleurs plus audacieuses et identifiables.
Les iPhone 18 Pro Max sont attendus pour septembre, aux côtés d’un produit très attendu : le premier iPhone pliant d’Apple. Dans ce contexte, l’introduction d’une couleur inédite pourrait participer à renouveler l’image d'une gamme, qui devient de plus en plus confuse.
Avec ce rouge profond, Apple semble poursuivre sa stratégie consistant à faire de la couleur un véritable élément de différenciation, au-delà du simple choix esthétique. Dans un marché où les innovations matérielles deviennent plus incrémentales, le design — et notamment les finitions — reste un levier clé pour attirer l’attention. Si cette teinte se confirme, elle pourrait rapidement devenir un marqueur visuel fort… et, comme souvent, inspirer l’ensemble de l’industrie.
Une teinte rouge sombre en phase de test
D’après les informations relayées ces dernières semaines, Apple travaillerait sur une finition rouge, dont la teinte exacte oscille entre l'ancien RED et le bordeaux — des déclinaisons plus sobres que les vives vues par le passé. Cette évolution s’inscrirait dans la continuité des couleurs premium —sobres et mates — adoptées récemment sur les modèles Pro.
Le leaker Digital Chat Station confirme cette piste, évoquant une forte probabilité de voir cette teinte arriver. Des prototypes similaires auraient été observés chez plusieurs fabricants Android, suggérant une tendance globale plutôt qu’une exclusivité Apple.
Un effet de mode ? ou bien....
Deux hypothèses coexistent. La première : Apple et les constructeurs Android s’appuient sur les mêmes agences de tendances colorimétriques, qui influencent les choix industriels à l’échelle mondiale. Si le rouge profond est
dans l’air du temps, il pourrait logiquement apparaître chez plusieurs marques en parallèle.
La seconde, plus classique dans l’industrie, est celle d’un effet d’entraînement (comme les couleurs de l'été par exemple pour les vêtements) : certains fabricants Android anticiperaient ou imiteraient les choix d’Apple, comme cela a déjà été observé sur d’autres éléments de design.
Vers la fin du noir sur les modèles Pro ?
Autre rumeur notable, relayée par Instant Digital : Apple pourrait abandonner le noir sur les modèles Pro pour la deuxième année consécutive. Un choix surprenant, tant cette finition reste l’une des plus emblématiques de la gamme. Ce repositionnement esthétique confirmerait la volonté d’Apple de différencier davantage ses iPhone Pro, en misant sur des couleurs plus audacieuses et identifiables.
Les iPhone 18 Pro Max sont attendus pour septembre, aux côtés d’un produit très attendu : le premier iPhone pliant d’Apple. Dans ce contexte, l’introduction d’une couleur inédite pourrait participer à renouveler l’image d'une gamme, qui devient de plus en plus confuse.
Qu’en penser ?
Avec ce rouge profond, Apple semble poursuivre sa stratégie consistant à faire de la couleur un véritable élément de différenciation, au-delà du simple choix esthétique. Dans un marché où les innovations matérielles deviennent plus incrémentales, le design — et notamment les finitions — reste un levier clé pour attirer l’attention. Si cette teinte se confirme, elle pourrait rapidement devenir un marqueur visuel fort… et, comme souvent, inspirer l’ensemble de l’industrie.