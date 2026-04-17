iPhone 18 Pro : Apple abandonne l’Orange Cosmic pour ce coloris

Un virage esthétique pour les iPhone Pro

Le retour d’un rouge déjà aperçu

Une palette entre continuité et différenciation

Une stratégie aussi marketing que design

Qu’en penser ?



Avec l’introduction du Deep Cherry, Apple pourrait vouloir affiner encore l’identité visuelle de ses iPhone Pro. Plus sobre, plus haut de gamme, cette nouvelle teinte s’inscrit dans une stratégie où le design reste un marqueur fort de différenciation. Dans un marché mature, chaque détail compte — y compris la couleur.

D’après, Apple aurait arrêté la palette de couleurs des futurs iPhone 18 Pro et Pro Max.A côté on aurait également Light Blue, Dark Gray ou encore Silver (et le blanc pur ?).Le changement le plus notable concerne la, une teinte qui n’avait pas autant convaincu que prévu. Apple semble désormais privilégier une approche plus élégante, avec unplus en phase avec l’image premium de la gamme Pro.Le choix du Deep Cherry n’est pas totalement inédit.sur une série d’accessoires, notamment des câbles et des coques.À l’époque, plusieurs observateurs avaient vu dans cette uniformisation un indice sur les futurs iPhone. Apple aurait même encouragé ses partenaires à adopter cette teinte, laissant penser à une stratégie globale autour de ce coloris. En outre, la majorité de ces accessoires ont depuis disparu de l’Apple Store, à l’exception de quelques câbles USB-C. Un signe possible que la marque ajuste encore sa stratégie.Les autres couleurs évoquées restent. Le Silver devrait s’inscrire dans la continuité des générations précédentes, tandis que le Light Blue rappellerait des teintes déjà vues sur les modèles récents.Mais la firme joue toujours sur un équilibre subtil : conserver des repères tout en introduisant unecapable d’identifier immédiatement la nouvelle génération. Dans ce contexte, le Deep Cherry pourrait devenir l’élément distinctif des iPhone 18 Pro.Le choix des couleurs n’estchez Cupertino. Au-delà de l’esthétique, il s’agit d’un levier marketing puissant pour différencier les modèles et encourager le renouvellement., un élément clé dans un marché où les évolutions matérielles sont parfois plus discrètes.