iPhone 18 Pro : Apple abandonne l’Orange Cosmic pour ce coloris
Par Laurence - Publié le
Comme chaque année, les esprits s’enflamment non pas sur les specs techniques des futurs iPhone mais bien sûr les couleurs pressenties (si si si). Apparemment Apple préparerait un changement discret mais symbolique pour ses futurs iPhone haut de gamme. Selon plusieurs fuites, la marque abandonnerait certaines couleurs controversées au profit d’une teinte plus premium : le Deep Cherry.
D’après Macworld, Apple aurait arrêté la palette de couleurs des futurs iPhone 18 Pro et Pro Max. Au programme, on trouverait cette fameuse nuance de rouge mais profond et sombre : Dark Cherry ! A côté on aurait également Light Blue, Dark Gray ou encore Silver (et le blanc pur ?).
Le changement le plus notable concerne la disparition du Cosmic Orange, une teinte qui n’avait pas autant convaincu que prévu. Apple semble désormais privilégier une approche plus élégante, avec un rouge sombre plus en phase avec l’image premium de la gamme Pro.
Le choix du Deep Cherry n’est pas totalement inédit. Apple avait déjà introduit cette couleur fin 2025 sur une série d’accessoires, notamment des câbles et des coques.
À l’époque, plusieurs observateurs avaient vu dans cette uniformisation un indice sur les futurs iPhone. Apple aurait même encouragé ses partenaires à adopter cette teinte, laissant penser à une stratégie globale autour de ce coloris. En outre, la majorité de ces accessoires ont depuis disparu de l’Apple Store, à l’exception de quelques câbles USB-C. Un signe possible que la marque ajuste encore sa stratégie.
Les autres couleurs évoquées restent plus classiques. Le Silver devrait s’inscrire dans la continuité des générations précédentes, tandis que le Light Blue rappellerait des teintes déjà vues sur les modèles récents.
Mais la firme joue toujours sur un équilibre subtil : conserver des repères tout en introduisant une couleur signature capable d’identifier immédiatement la nouvelle génération. Dans ce contexte, le Deep Cherry pourrait devenir l’élément distinctif des iPhone 18 Pro.
Le choix des couleurs n’est jamais anodin chez Cupertino. Au-delà de l’esthétique, il s’agit d’un levier marketing puissant pour différencier les modèles et encourager le renouvellement.
Un nouveau coloris premium permet d’afficher visuellement un appareil récent, un élément clé dans un marché où les évolutions matérielles sont parfois plus discrètes.
Avec l’introduction du Deep Cherry, Apple pourrait vouloir affiner encore l’identité visuelle de ses iPhone Pro. Plus sobre, plus haut de gamme, cette nouvelle teinte s’inscrit dans une stratégie où le design reste un marqueur fort de différenciation. Dans un marché mature, chaque détail compte — y compris la couleur.
Un virage esthétique pour les iPhone Pro
D’après Macworld, Apple aurait arrêté la palette de couleurs des futurs iPhone 18 Pro et Pro Max. Au programme, on trouverait cette fameuse nuance de rouge mais profond et sombre : Dark Cherry ! A côté on aurait également Light Blue, Dark Gray ou encore Silver (et le blanc pur ?).
Le changement le plus notable concerne la disparition du Cosmic Orange, une teinte qui n’avait pas autant convaincu que prévu. Apple semble désormais privilégier une approche plus élégante, avec un rouge sombre plus en phase avec l’image premium de la gamme Pro.
Le retour d’un rouge déjà aperçu
Le choix du Deep Cherry n’est pas totalement inédit. Apple avait déjà introduit cette couleur fin 2025 sur une série d’accessoires, notamment des câbles et des coques.
À l’époque, plusieurs observateurs avaient vu dans cette uniformisation un indice sur les futurs iPhone. Apple aurait même encouragé ses partenaires à adopter cette teinte, laissant penser à une stratégie globale autour de ce coloris. En outre, la majorité de ces accessoires ont depuis disparu de l’Apple Store, à l’exception de quelques câbles USB-C. Un signe possible que la marque ajuste encore sa stratégie.
Une palette entre continuité et différenciation
Les autres couleurs évoquées restent plus classiques. Le Silver devrait s’inscrire dans la continuité des générations précédentes, tandis que le Light Blue rappellerait des teintes déjà vues sur les modèles récents.
Mais la firme joue toujours sur un équilibre subtil : conserver des repères tout en introduisant une couleur signature capable d’identifier immédiatement la nouvelle génération. Dans ce contexte, le Deep Cherry pourrait devenir l’élément distinctif des iPhone 18 Pro.
Une stratégie aussi marketing que design
Le choix des couleurs n’est jamais anodin chez Cupertino. Au-delà de l’esthétique, il s’agit d’un levier marketing puissant pour différencier les modèles et encourager le renouvellement.
Un nouveau coloris premium permet d’afficher visuellement un appareil récent, un élément clé dans un marché où les évolutions matérielles sont parfois plus discrètes.
Qu’en penser ?
Avec l’introduction du Deep Cherry, Apple pourrait vouloir affiner encore l’identité visuelle de ses iPhone Pro. Plus sobre, plus haut de gamme, cette nouvelle teinte s’inscrit dans une stratégie où le design reste un marqueur fort de différenciation. Dans un marché mature, chaque détail compte — y compris la couleur.