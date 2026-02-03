Xiaomi 17 Ultra : 1 499 € en Europe, mais il y a un problème avec la batterie
Par Vincent Lautier - Publié le
Le prochain smartphone haut de gamme de Xiaomi arrivera bien en Europe au même prix que son prédécesseur. Mais la batterie fait encore les frais du passage des frontières chinoises.
C'est le leaker Arsène Lupin (oui oui carrément) qui a vendu la mèche sur X. D'après les informations relayées par GSMArena et Android Authority, le Xiaomi 17 Ultra serait proposé à 1 499 € en Europe dans sa configuration 16 Go / 512 Go. Exactement le même tarif que le 15 Ultra. Une version 1 To serait aussi prévue, mais sans prix évoqué pour l'instant.
Côté coloris, trois options : noir, blanc et vert. Le violet, lui, reste une exclusivité chinoise. Dommage.
Et voilà, rebelote. Le Xiaomi 17 Ultra embarquera une batterie de 6 000 mAh en Europe, contre 6 800 mAh en Chine. Soit 12 % de capacité en moins. Les réglementations de sécurité et de transport des batteries lithium hors de Chine imposent visiblement quelques compromis. Le YouTuber Brandon Lee a d'ailleurs confirmé cette explication. Dommage.
Bon, relativisons quand même. Les 6 000 mAh du 17 Ultra sont quand même une hausse de 11 % par rapport aux 5 410 mAh du 15 Ultra global. On progresse, mais on n'aura pas les mêmes largesses que les utilisateurs chinois, dommage.
Pour rappel, le Xiaomi 17 Ultra a déjà été lancé en Chine fin décembre dernier, et il est équipé d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravée en 3 nm, et d'un écran OLED LTPO de 6,9 pouces à 3 500 nits. Il tourne sous Android 16 avec HyperOS 3.0. Encore plus intéressant, il se recharge à 90 W en filaire et 50 W sans fil. Il affiche aussi une certification IP69. Avec 8,29 mm d'épaisseur pour 230 g, c'est aussi le plus fin des Ultra chez Xiaomi.
Côté photo, on a un triple module Leica avec un capteur principal 1 pouce de 50 MP, un téléobjectif périscopique de 200 MP avec zoom optique continu et un ultra grand-angle de 50 MP. Le lancement global devrait avoir lieu au MWC de Barcelone début mars.
C'est quand même agaçant de voir l'Europe systématiquement servie avec une batterie amputée. À ce tarif, la différence de traitement entre marchés a de quoi faire grincer des dents. Mais ça reste un smartphone techniquement impressionnant, on ne peut pas dire le contraire.
1 499 €, le prix ne bouge pas
C'est le leaker Arsène Lupin (oui oui carrément) qui a vendu la mèche sur X. D'après les informations relayées par GSMArena et Android Authority, le Xiaomi 17 Ultra serait proposé à 1 499 € en Europe dans sa configuration 16 Go / 512 Go. Exactement le même tarif que le 15 Ultra. Une version 1 To serait aussi prévue, mais sans prix évoqué pour l'instant.
Côté coloris, trois options : noir, blanc et vert. Le violet, lui, reste une exclusivité chinoise. Dommage.
800 mAh dans la nature
Et voilà, rebelote. Le Xiaomi 17 Ultra embarquera une batterie de 6 000 mAh en Europe, contre 6 800 mAh en Chine. Soit 12 % de capacité en moins. Les réglementations de sécurité et de transport des batteries lithium hors de Chine imposent visiblement quelques compromis. Le YouTuber Brandon Lee a d'ailleurs confirmé cette explication. Dommage.
Bon, relativisons quand même. Les 6 000 mAh du 17 Ultra sont quand même une hausse de 11 % par rapport aux 5 410 mAh du 15 Ultra global. On progresse, mais on n'aura pas les mêmes largesses que les utilisateurs chinois, dommage.
Une fiche technique bien garnie
Pour rappel, le Xiaomi 17 Ultra a déjà été lancé en Chine fin décembre dernier, et il est équipé d'une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravée en 3 nm, et d'un écran OLED LTPO de 6,9 pouces à 3 500 nits. Il tourne sous Android 16 avec HyperOS 3.0. Encore plus intéressant, il se recharge à 90 W en filaire et 50 W sans fil. Il affiche aussi une certification IP69. Avec 8,29 mm d'épaisseur pour 230 g, c'est aussi le plus fin des Ultra chez Xiaomi.
Côté photo, on a un triple module Leica avec un capteur principal 1 pouce de 50 MP, un téléobjectif périscopique de 200 MP avec zoom optique continu et un ultra grand-angle de 50 MP. Le lancement global devrait avoir lieu au MWC de Barcelone début mars.
On en dit quoi ?
C'est quand même agaçant de voir l'Europe systématiquement servie avec une batterie amputée. À ce tarif, la différence de traitement entre marchés a de quoi faire grincer des dents. Mais ça reste un smartphone techniquement impressionnant, on ne peut pas dire le contraire.