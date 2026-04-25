XChat débarque sur iOS, X fait de sa messagerie une application séparée
Par Vincent Lautier - Publié le
X a lancé XChat, son application autonome dédiée à la messagerie, disponible sur l'App Store iOS. La promesse : chiffrement de bout en bout, pas de pub, pas de tracking, et même pas besoin de numéro de téléphone pour s'inscrire. Les groupes acceptent jusqu'à 350 personnes, et les appels audio et vidéo sont intégrés. Pas de version Android pour l'instant.
XChat reprend donc les codes des messageries modernes et coche la plupart des cases attendues en 2026. Le chiffrement de bout en bout est annoncé pour les messages, avec une protection par code PIN à l'ouverture de l'application si besoin. Vous pouvez éditer ou supprimer un message pour tout le monde, faire disparaître automatiquement les conversations après un délai donné, et même bloquer les captures d'écran. Le partage de fichiers est intégré, et les groupes acceptent jusqu'à 350 membres, X promet même d'augmenter cette limite à l'avenir. Les appels audio et vidéo sont déjà disponibles.
L'application est gratuite sur l'App Store, mais avec un prérequis qui va laisser quelques utilisateurs sur le carreau : il faut au minimum un iPhone avec iOS 26. Côté Android, X n'a étrangement communiqué aucune date pour le moment, ce qui est étonnant pour une boîte qui prêche l'ouverture multi-plateforme. À noter que XChat utilise les composants graphiques d'iOS 26, là où l'application X principale est toujours bloquée sur iOS 18, signe que les équipes d'Elon Musk soignent davantage le nouveau projet que le produit historique. Pas de support CarPlay pour le moment, mais c'est prévu.
Le mouvement est quand même étonnant : sortir XChat en standalone va à l'encontre de la stratégie "everything app" que Musk martèle depuis qu'il a racheté Twitter. Le but affiché était justement de tout fourrer dans une seule application, et voilà que la messagerie en sort en partie.
La raison se trouve probablement du côté de la fin annoncée des Communities, qui ferment complètement dès le mois prochain. XChat hérite du créneau des grandes conversations de groupe. Le glissement de X dans l'orbite de xAI (lui-même dans celle de SpaceX), explique aussi en partie cet éclatement. Notons au passage que si vous utilisez X Pro, la messagerie n'y est plus disponible, ce qui est très agaçant.
C'est quand même sympa de voir X enfin sortir une appli soignée et pensée pour la messagerie pure, parce que la DM dans l'application principale était devenue franchement pénible à utiliser. La promesse de chiffrement de bout en bout sans numéro de téléphone est elle aussi intéressante. En attendant, l'application n'est pas dispo sur Android et ne fonctionne que sur iOS26, elle ne va donc pas faire d'ombre à WhatsApp pour le moment.
Une appli qui mise tout sur la confidentialité
XChat reprend donc les codes des messageries modernes et coche la plupart des cases attendues en 2026. Le chiffrement de bout en bout est annoncé pour les messages, avec une protection par code PIN à l'ouverture de l'application si besoin. Vous pouvez éditer ou supprimer un message pour tout le monde, faire disparaître automatiquement les conversations après un délai donné, et même bloquer les captures d'écran. Le partage de fichiers est intégré, et les groupes acceptent jusqu'à 350 membres, X promet même d'augmenter cette limite à l'avenir. Les appels audio et vidéo sont déjà disponibles.
iOS 26 uniquement
L'application est gratuite sur l'App Store, mais avec un prérequis qui va laisser quelques utilisateurs sur le carreau : il faut au minimum un iPhone avec iOS 26. Côté Android, X n'a étrangement communiqué aucune date pour le moment, ce qui est étonnant pour une boîte qui prêche l'ouverture multi-plateforme. À noter que XChat utilise les composants graphiques d'iOS 26, là où l'application X principale est toujours bloquée sur iOS 18, signe que les équipes d'Elon Musk soignent davantage le nouveau projet que le produit historique. Pas de support CarPlay pour le moment, mais c'est prévu.
On oublie la "everything app" ?
Le mouvement est quand même étonnant : sortir XChat en standalone va à l'encontre de la stratégie "everything app" que Musk martèle depuis qu'il a racheté Twitter. Le but affiché était justement de tout fourrer dans une seule application, et voilà que la messagerie en sort en partie.
La raison se trouve probablement du côté de la fin annoncée des Communities, qui ferment complètement dès le mois prochain. XChat hérite du créneau des grandes conversations de groupe. Le glissement de X dans l'orbite de xAI (lui-même dans celle de SpaceX), explique aussi en partie cet éclatement. Notons au passage que si vous utilisez X Pro, la messagerie n'y est plus disponible, ce qui est très agaçant.
On en dit quoi ?
C'est quand même sympa de voir X enfin sortir une appli soignée et pensée pour la messagerie pure, parce que la DM dans l'application principale était devenue franchement pénible à utiliser. La promesse de chiffrement de bout en bout sans numéro de téléphone est elle aussi intéressante. En attendant, l'application n'est pas dispo sur Android et ne fonctionne que sur iOS26, elle ne va donc pas faire d'ombre à WhatsApp pour le moment.