Vous n’arrivez plus à charger votre iPhone 17 ? Il y a une astuce
Par Vincent Lautier - Publié le
Si vous avez un iPhone 17, 17 Pro ou Air, et que votre batterie tombe complètement à plat, attention, plusieurs utilisateurs rapportent que leur appareil refuse de redémarrer une fois branché en USB-C. La solution qui marche à tous les coups, c'est de passer par MagSafe. Apple n'a pas encore officiellement reconnu le bug.
Le problème a été remonté par Benjamin Mayo sur 9to5Mac, qui raconte avoir laissé son iPhone Air tomber à zéro pour cause de réveil tardif. Il branche son câble USB-C dans la seconde, sans résultat. L'écran reste noir, sans même l'icône batterie clignotante qu'on voit habituellement quand un iPhone redémarre depuis une décharge complète. Pas de logo Apple, rien. Force restart classique (volume haut, volume bas, bouton latéral) : aucun effet. Câbles USB-C différents : pareil. Branchement sur le Mac via Finder : l'iPhone n'apparaît même pas.
Le réflexe naturel à ce stade, c'est de penser à un appareil briqué et de prendre rendez-vous au Genius Bar. Sauf que des dizaines de témoignages similaires circulent depuis quelques jours sur Reddit et le forum Apple Support, et la plupart des utilisateurs concernés ont un iPhone 17, 17 Pro ou iPhone Air. Le bug ne se déclenche pas à chaque décharge complète, mais visiblement assez souvent pour devenir embêtant.
La bonne astuce ? Et bien c'est de poser le téléphone sur un chargeur MagSafe (ou sur n'importe quelle solution Qi compatible) et de patienter 10 à 15 minutes. Au bout de quelques minutes, l'écran s'allume tout seul, le logo Apple apparait, et le téléphone redémarre normalement. Une fois revenu à la vie, la charge filaire classique fonctionne à nouveau sans problème. Plusieurs commentaires précisent que les techniciens des Apple Store appliquent exactement la même méthode quand un client se présente avec ce symptôme. Bon à savoir avant de prendre un rendez-vous pour rien.
Certains utilisateurs ont branché un wattmètre sur le câble USB-C dans cette situation et constaté que la puissance fournie oscille entre 0 W et 2,1 W de manière aléatoire. C'est probablement ce qui empêche le téléphone d'amorcer la recharge proprement. La charge sans fil par induction, elle, passe ce blocage et redémarre la machine.
Un commentaire repris par 9to5Mac propose une théorie convaincante : le firmware de la batterie est programmé pour exiger une tension minimale avant d'autoriser un boot. Si la batterie tombe sous ce seuil, il faut quelques minutes de recharge pour remonter avant que le redémarrage soit possible. Sauf que sur les nouveaux iPhone, le contrôleur de charge filaire (Power IC) sous iOS 26 ne semble pas toujours détecter correctement le câble USB-C dans cet état très bas, alors que la charge MagSafe arrive à initier la séquence sans problème.
Apple n'a pas communiqué officiellement sur le sujet à ce jour, et personne ne sait si un correctif logiciel est prévu via une prochaine mise à jour iOS 26. Le bug est ponctuel et n'affecte pas tous les iPhone 17, mais il a clairement été reproduit chez suffisamment d'utilisateurs pour que les sites tech le relayent en chœur depuis ce week-end, nous compris.
C'est le genre de petit bug vraiment gênant pour qui se retrouve loin de chez lui avec un iPhone à plat, surtout s'il dépend de CarPlay pour rentrer ou d'Apple Pay pour payer. Devoir trimballer un chargeur MagSafe en plus du câble USB-C dans son sac, juste au cas où, c'est un peu absurde sur un téléphone qui coûte plus de 1 000 euros.
Écran noir et câble qui ne fait rien
Le problème a été remonté par Benjamin Mayo sur 9to5Mac, qui raconte avoir laissé son iPhone Air tomber à zéro pour cause de réveil tardif. Il branche son câble USB-C dans la seconde, sans résultat. L'écran reste noir, sans même l'icône batterie clignotante qu'on voit habituellement quand un iPhone redémarre depuis une décharge complète. Pas de logo Apple, rien. Force restart classique (volume haut, volume bas, bouton latéral) : aucun effet. Câbles USB-C différents : pareil. Branchement sur le Mac via Finder : l'iPhone n'apparaît même pas.
Le réflexe naturel à ce stade, c'est de penser à un appareil briqué et de prendre rendez-vous au Genius Bar. Sauf que des dizaines de témoignages similaires circulent depuis quelques jours sur Reddit et le forum Apple Support, et la plupart des utilisateurs concernés ont un iPhone 17, 17 Pro ou iPhone Air. Le bug ne se déclenche pas à chaque décharge complète, mais visiblement assez souvent pour devenir embêtant.
La solution : passer par MagSafe pendant 10 à 15 minutes
La bonne astuce ? Et bien c'est de poser le téléphone sur un chargeur MagSafe (ou sur n'importe quelle solution Qi compatible) et de patienter 10 à 15 minutes. Au bout de quelques minutes, l'écran s'allume tout seul, le logo Apple apparait, et le téléphone redémarre normalement. Une fois revenu à la vie, la charge filaire classique fonctionne à nouveau sans problème. Plusieurs commentaires précisent que les techniciens des Apple Store appliquent exactement la même méthode quand un client se présente avec ce symptôme. Bon à savoir avant de prendre un rendez-vous pour rien.
Certains utilisateurs ont branché un wattmètre sur le câble USB-C dans cette situation et constaté que la puissance fournie oscille entre 0 W et 2,1 W de manière aléatoire. C'est probablement ce qui empêche le téléphone d'amorcer la recharge proprement. La charge sans fil par induction, elle, passe ce blocage et redémarre la machine.
Une explication probable côté firmware
Un commentaire repris par 9to5Mac propose une théorie convaincante : le firmware de la batterie est programmé pour exiger une tension minimale avant d'autoriser un boot. Si la batterie tombe sous ce seuil, il faut quelques minutes de recharge pour remonter avant que le redémarrage soit possible. Sauf que sur les nouveaux iPhone, le contrôleur de charge filaire (Power IC) sous iOS 26 ne semble pas toujours détecter correctement le câble USB-C dans cet état très bas, alors que la charge MagSafe arrive à initier la séquence sans problème.
Apple n'a pas communiqué officiellement sur le sujet à ce jour, et personne ne sait si un correctif logiciel est prévu via une prochaine mise à jour iOS 26. Le bug est ponctuel et n'affecte pas tous les iPhone 17, mais il a clairement été reproduit chez suffisamment d'utilisateurs pour que les sites tech le relayent en chœur depuis ce week-end, nous compris.
On en dit quoi ?
C'est le genre de petit bug vraiment gênant pour qui se retrouve loin de chez lui avec un iPhone à plat, surtout s'il dépend de CarPlay pour rentrer ou d'Apple Pay pour payer. Devoir trimballer un chargeur MagSafe en plus du câble USB-C dans son sac, juste au cas où, c'est un peu absurde sur un téléphone qui coûte plus de 1 000 euros.