Vous n’arrivez plus à charger votre iPhone 17 ? Il y a une astuce

On en dit quoi ?



C'est le genre de petit bug vraiment gênant pour qui se retrouve loin de chez lui avec un iPhone à plat, surtout s'il dépend de CarPlay pour rentrer ou d'Apple Pay pour payer. Devoir trimballer un chargeur MagSafe en plus du câble USB-C dans son sac, juste au cas où, c'est un peu absurde sur un téléphone qui coûte plus de 1 000 euros.