iOS 27 : que réserve ce nouveau mode Siri dans l'app Appareil photo ?
Par Laurence - Publié le
Apple poursuit l’intégration de son intelligence artificielle au cœur d’iOS. Selon Bloomberg, Apple prévoit d’ajouter un mode dédié à Siri dans l’appareil photo avec iOS 27, marquant une nouvelle étape dans la stratégie Apple Intelligence.
Avec iOS 27, l’application Camera ne se limitera plus aux modes classiques (Photo, Vidéo, Portrait…). Un mode Siri ferait son apparition, aux côtés des autres options — le but étant de rendre l’IA visuelle plus accessible et plus visible.
Concrètement, le nouveau système devrait présenter un mode dédié dans l’interface, un déclencheur affichant le logo Apple Intelligence et une activation immédiate des fonctions d’IA visuelle. Pour rappel, aujourd’hui, ces fonctionnalités restent relativement cachées, notamment via un appui long et peu pratique sur le bouton de contrôle de l’appareil photo.
Ce nouveau mode repose sur une évolution de Visual Intelligence, la couche d’analyse d’image d’Apple. Jusqu’ici peu mise en avant, elle serait désormais intégrée directement dans le flux de prise de vue, avec plusieurs nouveautés :
À cela s’ajoutent les fonctions déjà existantes, comme l'identification d’objets (plantes, animaux…), l'ajout d’événements au calendrier ou encore la recherche visuelle via des services externes.
Le changement n’est pas seulement fonctionnel, il est aussi stratégique. En intégrant ces capacités directement dans Appareil photo — l’une des apps les plus utilisées — Cupertino cherche à augmenter l’adoption de ses fonctions IA et à simplifier l’accès (plus besoin de gestes cachés). Le bouton de contrôle continuera d’exister, mais renverra désormais vers cette nouvelle interface unifiée.
Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large : diffuser Apple Intelligence dans l’ensemble du système. Après des débuts prudents, la firme semble enfin vouloir rendre l’IA plus tangible dans l’usage quotidien, multiplier les points d’entrée et renforcer le rôle de Siri, longtemps en retrait face aux assistants concurrents. Ce faisant, elle en profiterait pour positionner Siri comme une interface centrale, ce qui s'intégrerait aux nouvelles fonctions boostées à l'IA (enfin à Gemini).
Avec ce mode Siri intégré à l’appareil photo, Apple change d’approche. L’IA ne se limite plus à des fonctions isolées ou peu visibles : elle s’inscrit directement dans les usages quotidiens. Scanner une étiquette, ajouter un contact ou numériser un billet devient une extension naturelle de la prise de photo.
Cette évolution traduit aussi une volonté de repositionner Siri, désormais pensé comme une interface contextuelle plutôt que comme un simple assistant vocal. La question porte désormais sur la capacité d’Apple à rivaliser avec des solutions concurrentes déjà bien installées sur le terrain de l’IA visuelle.
Un mode Siri directement intégré à l’appareil photo
Avec iOS 27, l’application Camera ne se limitera plus aux modes classiques (Photo, Vidéo, Portrait…). Un mode Siri ferait son apparition, aux côtés des autres options — le but étant de rendre l’IA visuelle plus accessible et plus visible.
Concrètement, le nouveau système devrait présenter un mode dédié dans l’interface, un déclencheur affichant le logo Apple Intelligence et une activation immédiate des fonctions d’IA visuelle. Pour rappel, aujourd’hui, ces fonctionnalités restent relativement cachées, notamment via un appui long et peu pratique sur le bouton de contrôle de l’appareil photo.
Visual Intelligence devient enfin centrale
Ce nouveau mode repose sur une évolution de Visual Intelligence, la couche d’analyse d’image d’Apple. Jusqu’ici peu mise en avant, elle serait désormais intégrée directement dans le flux de prise de vue, avec plusieurs nouveautés :
• Nutrition : scan d’étiquettes alimentaires pour suivre calories et macronutriments dans l’app Santé (bien pratique quand on va faire ses courses)
• Contacts : ajout automatique d’informations depuis une carte de visite ou un document
• Wallet : numérisation de billets ou cartes physiques pour les intégrer dans l’app
• Contacts : ajout automatique d’informations depuis une carte de visite ou un document
• Wallet : numérisation de billets ou cartes physiques pour les intégrer dans l’app
À cela s’ajoutent les fonctions déjà existantes, comme l'identification d’objets (plantes, animaux…), l'ajout d’événements au calendrier ou encore la recherche visuelle via des services externes.
Une IA plus visible, mais aussi plus intégrée
Le changement n’est pas seulement fonctionnel, il est aussi stratégique. En intégrant ces capacités directement dans Appareil photo — l’une des apps les plus utilisées — Cupertino cherche à augmenter l’adoption de ses fonctions IA et à simplifier l’accès (plus besoin de gestes cachés). Le bouton de contrôle continuera d’exister, mais renverra désormais vers cette nouvelle interface unifiée.
Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large : diffuser Apple Intelligence dans l’ensemble du système. Après des débuts prudents, la firme semble enfin vouloir rendre l’IA plus tangible dans l’usage quotidien, multiplier les points d’entrée et renforcer le rôle de Siri, longtemps en retrait face aux assistants concurrents. Ce faisant, elle en profiterait pour positionner Siri comme une interface centrale, ce qui s'intégrerait aux nouvelles fonctions boostées à l'IA (enfin à Gemini).
Qu'en penser ?
Avec ce mode Siri intégré à l’appareil photo, Apple change d’approche. L’IA ne se limite plus à des fonctions isolées ou peu visibles : elle s’inscrit directement dans les usages quotidiens. Scanner une étiquette, ajouter un contact ou numériser un billet devient une extension naturelle de la prise de photo.
Cette évolution traduit aussi une volonté de repositionner Siri, désormais pensé comme une interface contextuelle plutôt que comme un simple assistant vocal. La question porte désormais sur la capacité d’Apple à rivaliser avec des solutions concurrentes déjà bien installées sur le terrain de l’IA visuelle.