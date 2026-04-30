iOS 27 : que réserve ce nouveau mode Siri dans l'app Appareil photo ?

• Nutrition : scan d’étiquettes alimentaires pour suivre calories et macronutriments dans l’app Santé (bien pratique quand on va faire ses courses) • Contacts : ajout automatique d’informations depuis une carte de visite ou un document • Wallet : numérisation de billets ou cartes physiques pour les intégrer dans l’app

Qu'en penser ?



Avec ce mode Siri intégré à l’appareil photo, Apple change d’approche. L’IA ne se limite plus à des fonctions isolées ou peu visibles : elle s’inscrit directement dans les usages quotidiens. Scanner une étiquette, ajouter un contact ou numériser un billet devient une extension naturelle de la prise de photo.



Cette évolution traduit aussi une volonté de repositionner Siri, désormais pensé comme une interface contextuelle plutôt que comme un simple assistant vocal. La question porte désormais sur la capacité d’Apple à rivaliser avec des solutions concurrentes déjà bien installées sur le terrain de l’IA visuelle.