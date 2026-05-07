Les dernières rumeurs sur l'iPhone 18 Pro : Dynamic Island, écran, couleurs...

Qu'en penser ?



Ces évolutions montrent surtout qu’Apple privilégie une modification progressive du design. Les grandes ruptures visuelles deviennent rares. Même si beaucoup de fuites actuelles doivent encore être prises avec prudence, une tendance devient assez claire : Apple prépare progressivement l’après-Dynamic Island. L’iPhone 18 Pro pourrait ainsi marquer une nouvelle étape vers un design plus épuré, avec des composants de plus en plus invisibles, des écrans toujours plus efficaces, et une intégration matérielle encore plus poussée. Une évolution discrète en apparence, mais probablement stratégique avant les futurs iPhone dotés d'un écran bord à bord.