Les dernières rumeurs sur l'iPhone 18 Pro : Dynamic Island, écran, couleurs...
Par Laurence - Publié le
Le mois de mai est déjà bien entamé, la WWDC n'est plus que dans quelques semaines, aussi les rumeurs autour de l’iPhone 18 Pro commencent sérieusement à s’accélérer. Entre une Dynamic Island potentiellement réduite, un nouvel écran OLED plus efficace et l’arrivée de technologies sous l’écran, Apple préparerait plusieurs évolutions importantes pour sa prochaine génération d’iPhone premium.
C’est probablement la rumeur la plus commentée du moment. Plusieurs fuites évoquent depuis quelques semaines une réduction de la taille de la Dynamic Island sur les iPhone 18 Pro.
De supposées images des fichiers CAD circulent abondamment sur les réseaux sociaux et montrent une encoche nettement plus compacte. Mais attention : aucune de ces images ne constitue pour l’instant une preuve réellement fiable.
En effet, une bonne partie des récentes rumeurs proviennent de comptes sans historique vérifié. Aujourd'hui (avec l'IA), les fameuses images CAD sont extrêmement faciles à falsifier. Autrement dit, s'il est probable qu'Apple travaille sur une réduction progressive de la Dynamic Island, les preuves tangibles restent très limitées.
L’idée d’une Dynamic Island plus discrète reste malgré tout parfaitement cohérente avec la stratégie d’Apple. La firme cherche depuis plusieurs années à rapprocher l’iPhone d’un design totalement bord à bord. L’objectif reste clair : caméra frontale sous l’écran, Face ID invisible, et façade entièrement occupée par l’affichage. L’iPhone 18 Pro pourrait justement représenter une étape intermédiaire vers cette transition.
Selon plusieurs médias coréens, Apple utiliserait cette année une nouvelle technologie infrarouge sous l’écran fournie par Samsung Electronics. Cette évolution permettrait de déplacer certains composants Face ID sous la dalle OLED. Ainsi, la Dynamic Island pourrait être réduite sans supprimer complètement l’encoche dynamique.
Autre nouveauté importante évoquée ces derniers jours : il serait question d'intégrer la technologie LTPO+ sur les écrans OLED des iPhone 18 Pro ! Les dalles seraient principalement fabriquées par Samsung Display et LG Display. Le chinois BOE aurait été écarté cette année pour des problèmes de qualité et de rendements insuffisants — deux reproches qui lui ont déjà été faits depuis plusieurs années.
Le LTPO+ représente une évolution du LTPO actuellement utilisé sur les iPhone Pro. En effet, cette technologie améliore le contrôle de la luminosité OLED, les ajustements dynamiques du taux de rafraîchissement, et l’efficacité énergétique globale. Concrètement, cela pourrait permettre une meilleure autonomie, des ajustements plus fluides, et moins de scintillement en faible luminosité.
Parmi les autres évolutions attendues, il serait question pour Apple de retravailler l’arrière de l’appareil afin d’abandonner l’
affreux effet bicolore introduit avec l’iPhone 17 Pro. Ce design mélangeant verre et aluminium avec des différences de teintes assez visibles avait divisé les utilisateurs, malgré le succès global du nouveau bloc photo pleine largeur. Selon le leaker Instant Digital, Apple préparerait désormais une finition beaucoup plus homogènee, avec une meilleure continuité visuelle entre le verre arrière et la structure en aluminium.
Cupertino continuerait également sa nouvelle stratégie autour des coloris plus audacieux pour les modèles Pro. Après le succès du très remarqué Cosmic Orange sur l’iPhone 17 Pro, la firme préparerait plusieurs nouvelles teintes pour l’iPhone 18 Pro : Light Blue, Dark Cherry, Silver et Dark Gray. Le coloris rouge attirerait particulièrement l’attention. Décrit comme un mélange entre bordeaux profond et violet sombre, il pourrait devenir la couleur signature de cette génération et occuper une place centrale dans la communication d’Apple lors du lancement.
Ces évolutions montrent surtout qu’Apple privilégie une modification progressive du design. Les grandes ruptures visuelles deviennent rares. Même si beaucoup de fuites actuelles doivent encore être prises avec prudence, une tendance devient assez claire : Apple prépare progressivement l’après-Dynamic Island. L’iPhone 18 Pro pourrait ainsi marquer une nouvelle étape vers un design plus épuré, avec des composants de plus en plus invisibles, des écrans toujours plus efficaces, et une intégration matérielle encore plus poussée. Une évolution discrète en apparence, mais probablement stratégique avant les futurs iPhone dotés d'un écran bord à bord.
Une Dynamic Island plus petite ?
C’est probablement la rumeur la plus commentée du moment. Plusieurs fuites évoquent depuis quelques semaines une réduction de la taille de la Dynamic Island sur les iPhone 18 Pro.
De supposées images des fichiers CAD circulent abondamment sur les réseaux sociaux et montrent une encoche nettement plus compacte. Mais attention : aucune de ces images ne constitue pour l’instant une preuve réellement fiable.
En effet, une bonne partie des récentes rumeurs proviennent de comptes sans historique vérifié. Aujourd'hui (avec l'IA), les fameuses images CAD sont extrêmement faciles à falsifier. Autrement dit, s'il est probable qu'Apple travaille sur une réduction progressive de la Dynamic Island, les preuves tangibles restent très limitées.
Un écran bord à bord et Face ID sous l'écran
L’idée d’une Dynamic Island plus discrète reste malgré tout parfaitement cohérente avec la stratégie d’Apple. La firme cherche depuis plusieurs années à rapprocher l’iPhone d’un design totalement bord à bord. L’objectif reste clair : caméra frontale sous l’écran, Face ID invisible, et façade entièrement occupée par l’affichage. L’iPhone 18 Pro pourrait justement représenter une étape intermédiaire vers cette transition.
Selon plusieurs médias coréens, Apple utiliserait cette année une nouvelle technologie infrarouge sous l’écran fournie par Samsung Electronics. Cette évolution permettrait de déplacer certains composants Face ID sous la dalle OLED. Ainsi, la Dynamic Island pourrait être réduite sans supprimer complètement l’encoche dynamique.
Autre nouveauté importante évoquée ces derniers jours : il serait question d'intégrer la technologie LTPO+ sur les écrans OLED des iPhone 18 Pro ! Les dalles seraient principalement fabriquées par Samsung Display et LG Display. Le chinois BOE aurait été écarté cette année pour des problèmes de qualité et de rendements insuffisants — deux reproches qui lui ont déjà été faits depuis plusieurs années.
Le LTPO+ représente une évolution du LTPO actuellement utilisé sur les iPhone Pro. En effet, cette technologie améliore le contrôle de la luminosité OLED, les ajustements dynamiques du taux de rafraîchissement, et l’efficacité énergétique globale. Concrètement, cela pourrait permettre une meilleure autonomie, des ajustements plus fluides, et moins de scintillement en faible luminosité.
ET le reste ?
Parmi les autres évolutions attendues, il serait question pour Apple de retravailler l’arrière de l’appareil afin d’abandonner l’
Cupertino continuerait également sa nouvelle stratégie autour des coloris plus audacieux pour les modèles Pro. Après le succès du très remarqué Cosmic Orange sur l’iPhone 17 Pro, la firme préparerait plusieurs nouvelles teintes pour l’iPhone 18 Pro : Light Blue, Dark Cherry, Silver et Dark Gray. Le coloris rouge attirerait particulièrement l’attention. Décrit comme un mélange entre bordeaux profond et violet sombre, il pourrait devenir la couleur signature de cette génération et occuper une place centrale dans la communication d’Apple lors du lancement.
Qu'en penser ?
Ces évolutions montrent surtout qu’Apple privilégie une modification progressive du design. Les grandes ruptures visuelles deviennent rares. Même si beaucoup de fuites actuelles doivent encore être prises avec prudence, une tendance devient assez claire : Apple prépare progressivement l’après-Dynamic Island. L’iPhone 18 Pro pourrait ainsi marquer une nouvelle étape vers un design plus épuré, avec des composants de plus en plus invisibles, des écrans toujours plus efficaces, et une intégration matérielle encore plus poussée. Une évolution discrète en apparence, mais probablement stratégique avant les futurs iPhone dotés d'un écran bord à bord.