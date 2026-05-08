Petit raté pour iOS 26.5 (tiens une 2e RC pour les développeurs)
Par Laurence - Publié le
Apple vient de publier une nouvelle version Release Candidate d’iOS 26.5 et d’iPadOS 26.5 pour les développeurs. Une sortie un peu inhabituelle, puisqu’elle intervient seulement cinq jours après la première RC, signe que la firme a probablement corrigé quelques bugs de dernière minute avant le lancement officiel.
Les développeurs inscrits peuvent télécharger cette nouvelle build directement depuis l’application Réglages, dans Général > Mise à jour logicielle. Comme lors des précédentes bêtas, cette mise à jour ne contient toujours pas les nouvelles fonctionnalités avancées de Siri attendues autour d’Apple Intelligence.
Apple semble désormais réserver la véritable refonte de Siri pour iOS 27, attendu cet automne. Plusieurs indices vont dans ce sens, notamment les retards pris par les fonctions conversationnelles promises lors de la WWDC précédente. En revanche, iOS 26.5 continue de préparer le terrain pour plusieurs évolutions plus discrètes.
L’application Plans récupère notamment une nouvelle fonction baptisée
Apple poursuit aussi les travaux autour d’un futur système publicitaire intégré à Apple Maps. Pour l’instant, rien n’est visible côté utilisateur, mais les bases techniques commencent à apparaître dans le code de la mise à jour. Un modèle déjà largement utilisé par Google Maps… et qui pourrait devenir une nouvelle source de revenus importante pour Apple.
Apple continue de travailler sur le chiffrement de bout en bout des messages RCS entre iPhone et Android. La fonctionnalité avait brièvement fait son apparition dans la bêta d’iOS 26.4 avant d’être retirée juste avant le lancement public. Elle n’est toujours pas activée dans cette RC, mais les tests semblent se poursuivre en arrière-plan.
Si Apple finit par l’activer, cela représenterait une avancée importante pour les échanges sécurisés entre utilisateurs iPhone et Android, un domaine où iMessage conservait jusqu’ici un avantage important.
Comme chaque année, Apple accompagne aussi son nouveau bracelet Pride pour Apple Watch avec des fonds d’écran dédiés pour iPhone et iPad. Un ajout essentiellement esthétique, mais devenu désormais un rendez-vous régulier dans les mises à jour de printemps de la marque. Et cette année les fonds sont particulièrement personnalisables !
Sauf surprise de dernière minute, iOS 26.5 devrait être déployé au grand public dès la semaine prochaine (pourquoi pas lundi ? c'est bien lundi...). Cette version apparaît surtout comme une mise à jour de transition avant l’arrivée d’iOS 27 et de la prochaine WWDC, où Apple devra cette fois montrer des avancées beaucoup plus concrètes sur l’intelligence artificielle et Siri.
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Pas encore de nouvelle Siri dopée à l’IA
Les développeurs inscrits peuvent télécharger cette nouvelle build directement depuis l’application Réglages, dans Général > Mise à jour logicielle. Comme lors des précédentes bêtas, cette mise à jour ne contient toujours pas les nouvelles fonctionnalités avancées de Siri attendues autour d’Apple Intelligence.
Apple semble désormais réserver la véritable refonte de Siri pour iOS 27, attendu cet automne. Plusieurs indices vont dans ce sens, notamment les retards pris par les fonctions conversationnelles promises lors de la WWDC précédente. En revanche, iOS 26.5 continue de préparer le terrain pour plusieurs évolutions plus discrètes.
Apple Plans continue d’évoluer
L’application Plans récupère notamment une nouvelle fonction baptisée
Lieux suggérés. Celle-ci permet de recommander automatiquement des lieux à proximité en se basant sur les tendances locales et les recherches récentes des utilisateurs.
Apple poursuit aussi les travaux autour d’un futur système publicitaire intégré à Apple Maps. Pour l’instant, rien n’est visible côté utilisateur, mais les bases techniques commencent à apparaître dans le code de la mise à jour. Un modèle déjà largement utilisé par Google Maps… et qui pourrait devenir une nouvelle source de revenus importante pour Apple.
Le chiffrement RCS toujours en test
Apple continue de travailler sur le chiffrement de bout en bout des messages RCS entre iPhone et Android. La fonctionnalité avait brièvement fait son apparition dans la bêta d’iOS 26.4 avant d’être retirée juste avant le lancement public. Elle n’est toujours pas activée dans cette RC, mais les tests semblent se poursuivre en arrière-plan.
Si Apple finit par l’activer, cela représenterait une avancée importante pour les échanges sécurisés entre utilisateurs iPhone et Android, un domaine où iMessage conservait jusqu’ici un avantage important.
Un nouveau fond d’écran Pride
Comme chaque année, Apple accompagne aussi son nouveau bracelet Pride pour Apple Watch avec des fonds d’écran dédiés pour iPhone et iPad. Un ajout essentiellement esthétique, mais devenu désormais un rendez-vous régulier dans les mises à jour de printemps de la marque. Et cette année les fonds sont particulièrement personnalisables !
Qu'en penser ?
Sauf surprise de dernière minute, iOS 26.5 devrait être déployé au grand public dès la semaine prochaine (pourquoi pas lundi ? c'est bien lundi...). Cette version apparaît surtout comme une mise à jour de transition avant l’arrivée d’iOS 27 et de la prochaine WWDC, où Apple devra cette fois montrer des avancées beaucoup plus concrètes sur l’intelligence artificielle et Siri.