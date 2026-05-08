Petit raté pour iOS 26.5 (tiens une 2e RC pour les développeurs)

Retrouvez toutes les nouveautés d'iOS 26.5

Pas encore de nouvelle Siri dopée à l’IA

Apple Plans continue d’évoluer

Lieux suggérés

Le chiffrement RCS toujours en test

Un nouveau fond d’écran Pride

Qu'en penser ?



Sauf surprise de dernière minute, iOS 26.5 devrait être déployé au grand public dès la semaine prochaine (pourquoi pas lundi ? c'est bien lundi...). Cette version apparaît surtout comme une mise à jour de transition avant l’arrivée d’iOS 27 et de la prochaine WWDC, où Apple devra cette fois montrer des avancées beaucoup plus concrètes sur l’intelligence artificielle et Siri.

. Comme lors des précédentes bêtas, cette mise à jour ne contient toujours pas les nouvelles fonctionnalités avancées de Siri attendues autour d’Apple Intelligence.Plusieurs indices vont dans ce sens, notamment les retards pris par les fonctions conversationnelles promises lors de la WWDC précédente. En revanche, iOS 26.5 continue de préparer le terrain pour plusieurs évolutions plus discrètes.Celle-ci permet de recommander automatiquement des lieux à proximité en se basant sur les tendances locales et les recherches récentes des utilisateurs.. Pour l’instant, rien n’est visible côté utilisateur, mais les bases techniques commencent à apparaître dans le code de la mise à jour. Un modèle déjà largement utilisé par Google Maps… et qui pourrait devenir une nouvelle source de revenus importante pour Apple.. La fonctionnalité avait brièvement fait son apparition dans la bêta d’iOS 26.4 avant d’être retirée juste avant le lancement public. Elle n’est toujours pas activée dans cette RC, mais les tests semblent se poursuivre en arrière-plan.Si Apple finit par l’activer,entre utilisateurs iPhone et Android, un domaine où iMessage conservait jusqu’ici un avantage important.Comme chaque année, Apple accompagne aussi son nouveau bracelet Pride pour Apple Watch avec des fonds d’écran dédiés pour iPhone et iPad. Un ajout essentiellement esthétique, mais devenu désormais un rendez-vous régulier dans les mises à jour de printemps de la marque. Et cette année les fonds sont particulièrement personnalisables !