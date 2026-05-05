Toutes les nouveautés d'iOS 26.5 : personnalisation, RCS, Plans, App Store
Par Laurence - Publié le
Apple vient de publier les versions Release Candidate d’iOS 26.5 et des autres, signe d’un lancement public imminent. Et cette mise à jour cache finalement plusieurs nouveautés intéressantes : un nouveau fond d’écran Pride extrêmement personnalisable et surtout l’arrivée du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS entre iPhone et Android.
Apple avait déjà annoncé l’arrivée d’un nouveau wallpaper Pride avec iOS 26.5. Mais la version RC révèle que ce fond d’écran est en réalité beaucoup plus riche qu’il n’y paraît.
Le système intègre en effet onze variantes colorées, toutes pensées pour fonctionner avec le nouveau design Liquid Glass introduit dans les dernières versions d’iOS. Mais surtout, Apple ajoute un véritable générateur personnalisé permettant de créer son propre fond d’écran Pride.
Les utilisateurs peuvent sélectionner entre une et douze couleurs différentes afin de composer leur propre version du wallpaper. Chaque combinaison produit un rendu unique avec des effets visuels particulièrement adaptés aux transparences et animations de Liquid Glass. Apple semble clairement pousser davantage la personnalisation visuelle dans iOS.
Cupertino a également travaillé les transitions du fond d’écran avec l’écran toujours allumé. Lorsque l’iPhone passe en mode sombre, les couleurs du wallpaper deviennent plus discrètes avant de retrouver toute leur intensité au réveil de l’écran. Un détail visuel typique des dernières évolutions esthétiques d’iOS.
Mais la nouveauté la plus importante d’iOS 26.5 concerne probablement Messages. Apple confirme officiellement l’arrivée du chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les conversations RCS entre iPhone et Android. Jusqu’à présent, les échanges RCS entre les deux plateformes restaient non chiffrés, contrairement à iMessage. Avec iOS 26.5, les conversations compatibles afficheront désormais un petit cadenas indiquant que les messages sont protégés contre toute interception extérieure.
Cette nouveauté rapproche enfin les échanges Android/iPhone du niveau de sécurité déjà proposé dans iMessage. Apple explique avoir travaillé avec la GSM Association afin d’intégrer le chiffrement dans le standard RCS Universal Profile 3.0.
Cette nouvelle version du protocole apporte aussi l’édition des messages, la suppression de messages, les réactions cross-platform, et les réponses inline entre Android et iPhone. Le chiffrement sera activé par défaut, mais uniquement chez les opérateurs compatibles avec la dernière version du standard RCS.
La première bêta d’iOS 26.4 avait introduit une phase de test préliminaire du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS sur iPhone. Apple avait prévenu que cette implémentation était volontairement limitée, pensée pour des essais restreints et qu'elle serait proposée ultérieurement, dans une future mise à jour d’iOS 26.
Jusqu’à présent, les échanges RCS entre iPhone et Android, bien plus modernes que les SMS, ne bénéficiaient pas du niveau de sécurité offert par iMessage. Le chiffrement de bout en bout vise précisément à combler cet écart, en garantissant que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent lire le contenu des messages.
Ce choix s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’Apple, qui met régulièrement en avant la protection des données personnelles comme un élément différenciant de son écosystème, y compris lorsqu’il s’ouvre davantage à des standards interopérables comme le RCS.
iOS 26.5 introduit également une nouvelle section baptisée
Mais cette nouveauté marque aussi l’arrivée d’un nouveau format publicitaire dans Apple Maps. Plus tard cette année, des annonces sponsorisées commenceront à apparaître aux États-Unis et au Canada dans cette section
Apple affirme également que ces recommandations sponsorisées respecteront sa politique stricte de confidentialité : ni la localisation précise de l’utilisateur, ni les annonces consultées dans Plans ne seraient associées directement à son compte Apple.
iOS 26.5 pourrait également marquer une évolution importante pour Apple au Brésil, qui figure désormais officiellement parmi les régions compatibles avec le sideloading, aux côtés de l’Union européenne et du Japon.
Concrètement, cela signifie qu’Apple prépare l’autorisation d’installer des applications en dehors de l’App Store, une mesure imposée après plusieurs années de conflit avec l’autorité brésilienne de la concurrence, le CADE. L’affaire avait débuté en 2022 après une plainte du géant latino-américain du e-commerce MercadoLibre, qui accusait Apple d’abuser de son contrôle sur la distribution d’applications et les paiements intégrés à iOS.
Apple n’a pas encore activé publiquement cette fonction au Brésil, même si les modifications présentes dans iOS 26.5 montrent clairement que le déploiement approche. Comme en Europe, la firme insiste toutefois sur les risques potentiels liés à l’ouverture d’iOS aux boutiques alternatives et aux systèmes de paiement tiers. Apple affirme avoir mis en place plusieurs protections supplémentaires afin de préserver la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, notamment pour les plus jeunes.
Comme souvent avec les versions « .5 », iOS 26.5 ne révolutionne pas l’iPhone visuellement. Mais Apple continue de renforcer plusieurs briques importantes de son écosystème : personnalisation, design Liquid Glass et sécurité des communications. La mise à jour publique devrait être déployée dans les prochains jours sur tous les iPhone compatibles.
Un fond d’écran Pride bien plus personnalisable que prévu
Apple avait déjà annoncé l’arrivée d’un nouveau wallpaper Pride avec iOS 26.5. Mais la version RC révèle que ce fond d’écran est en réalité beaucoup plus riche qu’il n’y paraît.
Le système intègre en effet onze variantes colorées, toutes pensées pour fonctionner avec le nouveau design Liquid Glass introduit dans les dernières versions d’iOS. Mais surtout, Apple ajoute un véritable générateur personnalisé permettant de créer son propre fond d’écran Pride.
Les utilisateurs peuvent sélectionner entre une et douze couleurs différentes afin de composer leur propre version du wallpaper. Chaque combinaison produit un rendu unique avec des effets visuels particulièrement adaptés aux transparences et animations de Liquid Glass. Apple semble clairement pousser davantage la personnalisation visuelle dans iOS.
Cupertino a également travaillé les transitions du fond d’écran avec l’écran toujours allumé. Lorsque l’iPhone passe en mode sombre, les couleurs du wallpaper deviennent plus discrètes avant de retrouver toute leur intensité au réveil de l’écran. Un détail visuel typique des dernières évolutions esthétiques d’iOS.
Le chiffrement RCS entre iPhone et Android arrive enfin
Mais la nouveauté la plus importante d’iOS 26.5 concerne probablement Messages. Apple confirme officiellement l’arrivée du chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les conversations RCS entre iPhone et Android. Jusqu’à présent, les échanges RCS entre les deux plateformes restaient non chiffrés, contrairement à iMessage. Avec iOS 26.5, les conversations compatibles afficheront désormais un petit cadenas indiquant que les messages sont protégés contre toute interception extérieure.
Cette nouveauté rapproche enfin les échanges Android/iPhone du niveau de sécurité déjà proposé dans iMessage. Apple explique avoir travaillé avec la GSM Association afin d’intégrer le chiffrement dans le standard RCS Universal Profile 3.0.
Cette nouvelle version du protocole apporte aussi l’édition des messages, la suppression de messages, les réactions cross-platform, et les réponses inline entre Android et iPhone. Le chiffrement sera activé par défaut, mais uniquement chez les opérateurs compatibles avec la dernière version du standard RCS.
La première bêta d’iOS 26.4 avait introduit une phase de test préliminaire du chiffrement de bout en bout pour les messages RCS sur iPhone. Apple avait prévenu que cette implémentation était volontairement limitée, pensée pour des essais restreints et qu'elle serait proposée ultérieurement, dans une future mise à jour d’iOS 26.
Jusqu’à présent, les échanges RCS entre iPhone et Android, bien plus modernes que les SMS, ne bénéficiaient pas du niveau de sécurité offert par iMessage. Le chiffrement de bout en bout vise précisément à combler cet écart, en garantissant que seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent lire le contenu des messages.
Ce choix s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’Apple, qui met régulièrement en avant la protection des données personnelles comme un élément différenciant de son écosystème, y compris lorsqu’il s’ouvre davantage à des standards interopérables comme le RCS.
Les lieux suggérés sur plans : le début de la pub
iOS 26.5 introduit également une nouvelle section baptisée
Lieux suggérésdans Apple Maps. Cette fonction proposera des recommandations personnalisées en fonction de la position de l’utilisateur, de ses habitudes et de ses recherches récentes dans l’application. Apple veut ainsi rendre Plans plus proactif, avec des suggestions contextuelles de restaurants, commerces ou lieux à proximité.
Mais cette nouveauté marque aussi l’arrivée d’un nouveau format publicitaire dans Apple Maps. Plus tard cette année, des annonces sponsorisées commenceront à apparaître aux États-Unis et au Canada dans cette section
Lieux suggérés. Comme dans les résultats sponsorisés de l’App Store, les contenus publicitaires seront clairement identifiés avec une mention
Annonce.
Apple affirme également que ces recommandations sponsorisées respecteront sa politique stricte de confidentialité : ni la localisation précise de l’utilisateur, ni les annonces consultées dans Plans ne seraient associées directement à son compte Apple.
Le sideloading se prépare aussi au Brésil
iOS 26.5 pourrait également marquer une évolution importante pour Apple au Brésil, qui figure désormais officiellement parmi les régions compatibles avec le sideloading, aux côtés de l’Union européenne et du Japon.
Concrètement, cela signifie qu’Apple prépare l’autorisation d’installer des applications en dehors de l’App Store, une mesure imposée après plusieurs années de conflit avec l’autorité brésilienne de la concurrence, le CADE. L’affaire avait débuté en 2022 après une plainte du géant latino-américain du e-commerce MercadoLibre, qui accusait Apple d’abuser de son contrôle sur la distribution d’applications et les paiements intégrés à iOS.
Apple n’a pas encore activé publiquement cette fonction au Brésil, même si les modifications présentes dans iOS 26.5 montrent clairement que le déploiement approche. Comme en Europe, la firme insiste toutefois sur les risques potentiels liés à l’ouverture d’iOS aux boutiques alternatives et aux systèmes de paiement tiers. Apple affirme avoir mis en place plusieurs protections supplémentaires afin de préserver la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, notamment pour les plus jeunes.
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Comme souvent avec les versions « .5 », iOS 26.5 ne révolutionne pas l’iPhone visuellement. Mais Apple continue de renforcer plusieurs briques importantes de son écosystème : personnalisation, design Liquid Glass et sécurité des communications. La mise à jour publique devrait être déployée dans les prochains jours sur tous les iPhone compatibles.
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