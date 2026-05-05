Toutes les nouveautés d'iOS 26.5 : personnalisation, RCS, Plans, App Store

Qu'en penser ?



Comme souvent avec les versions « .5 », iOS 26.5 ne révolutionne pas l’iPhone visuellement. Mais Apple continue de renforcer plusieurs briques importantes de son écosystème : personnalisation, design Liquid Glass et sécurité des communications. La mise à jour publique devrait être déployée dans les prochains jours sur tous les iPhone compatibles.