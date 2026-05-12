iPhone Fold / Ultra : Apple a prévu ces deux couleurs (uniquement ?)
Par Laurence - Publié le
Le premier iPhone pliable d’Apple continue doucement de se préciser. S'agissant d'un modèle dit premium (voire ultra premium), la Pomme ne compte pas miser sur des couleurs extravagantes pour ce produit. Selon plusieurs sources concordantes, l'iPhone pliable — surnommé iPhone Ultra en prévision d'une gamme complète — pourrait arriver avec une sélection extrêmement limitée de coloris, probablement seulement deux versions au lancement.
Le leaker Instant Digital expliquait déjà en février qu’Apple travaillait sur seulement deux couleurs pour son iPhone pliable. À l’époque, une version blanche était décrite comme pratiquement confirmée, sans plus de détails sur la seconde finition.
Plus récemment, Macworld a apporté quelques précisions supplémentaires via une source issue de la chaîne d’approvisionnement : un modèle blanc / argent classique, ainsi qu’une finition bleu indigo proche du Deep Blue aperçu sur les iPhone 17 Pro. En revanche, Apple éviterait totalement les couleurs vives, les teintes flashy, ou les déclinaisons plus fun souvent proposées sur les iPhone classiques.
Cette approche n’est pas totalement nouvelle chez Apple. Lors du lancement de l’iPhone X en 2017 — autre produit considéré comme une rupture majeure — Apple n’avait proposé que : Silver et Space Gray.
À l’époque, la firme avait préféré mettre en avant le nouveau design, l’écran OLED, Face ID, et le positionnement premium du produit. L’iPhone XS avait ensuite élargi la gamme avec une finition dorée un an plus tard.
Elle pourrait donc appliquer exactement la même stratégie avec l’iPhone Ultra pliable : un lancement volontairement limité avant d’élargir progressivement les options au fil des générations.
Cette sélection réduite pourrait aussi s’expliquer par des contraintes industrielles beaucoup plus basiques. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple ferait encore face à des difficultés de production, des rendements limités, et des problèmes de montée en cadence.
Les volumes disponibles resteraient relativement faibles jusqu’en 2027 au moins. Autrement dit chaque variante supplémentaire ajoute de la complexité, des coûts logistiques, davantage de références à gérer, et des contraintes supplémentaires dans une production déjà extrêmement délicate. Pour Cupertino, limiter les couleurs permet donc aussi de simplifier l’ensemble de la chaîne industrielle.
L’autre élément important concerne évidemment le prix. Selon Mark Gurman, le futur iPhone Ultra devrait largement dépasser les 2 000 dollars. À ce niveau tarifaire, Apple semble considérer que les acheteurs seront surtout attirés par la technologie pliable, le design premium, et l’innovation produit. Bref beaucoup plus que par une large palette de couleurs.
La firme pourrait donc volontairement adopter une approche très sobre et luxueuse, davantage proche : d’un MacBook Pro, d’un Vision Pro, ou même d’une montre haut de gamme.
Le premier iPhone pliable d’Apple serait actuellement prévu pour septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro. Et même si beaucoup d’éléments restent encore flous, une chose semble déjà se confirmer : Apple veut clairement faire de cet appareil un produit ultra premium, exclusif et relativement rare… bien loin de l’iPhone « grand public » décliné en multiples couleurs flashy.
Apple resterait très conservatrice sur le design
Le leaker Instant Digital expliquait déjà en février qu’Apple travaillait sur seulement deux couleurs pour son iPhone pliable. À l’époque, une version blanche était décrite comme pratiquement confirmée, sans plus de détails sur la seconde finition.
Plus récemment, Macworld a apporté quelques précisions supplémentaires via une source issue de la chaîne d’approvisionnement : un modèle blanc / argent classique, ainsi qu’une finition bleu indigo proche du Deep Blue aperçu sur les iPhone 17 Pro. En revanche, Apple éviterait totalement les couleurs vives, les teintes flashy, ou les déclinaisons plus fun souvent proposées sur les iPhone classiques.
Une stratégie qui rappelle l’iPhone X
Cette approche n’est pas totalement nouvelle chez Apple. Lors du lancement de l’iPhone X en 2017 — autre produit considéré comme une rupture majeure — Apple n’avait proposé que : Silver et Space Gray.
À l’époque, la firme avait préféré mettre en avant le nouveau design, l’écran OLED, Face ID, et le positionnement premium du produit. L’iPhone XS avait ensuite élargi la gamme avec une finition dorée un an plus tard.
Elle pourrait donc appliquer exactement la même stratégie avec l’iPhone Ultra pliable : un lancement volontairement limité avant d’élargir progressivement les options au fil des générations.
Un appareil encore très complexe à produire
Cette sélection réduite pourrait aussi s’expliquer par des contraintes industrielles beaucoup plus basiques. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple ferait encore face à des difficultés de production, des rendements limités, et des problèmes de montée en cadence.
Les volumes disponibles resteraient relativement faibles jusqu’en 2027 au moins. Autrement dit chaque variante supplémentaire ajoute de la complexité, des coûts logistiques, davantage de références à gérer, et des contraintes supplémentaires dans une production déjà extrêmement délicate. Pour Cupertino, limiter les couleurs permet donc aussi de simplifier l’ensemble de la chaîne industrielle.
Un prix qui dépasserait les 2 000 dollars
L’autre élément important concerne évidemment le prix. Selon Mark Gurman, le futur iPhone Ultra devrait largement dépasser les 2 000 dollars. À ce niveau tarifaire, Apple semble considérer que les acheteurs seront surtout attirés par la technologie pliable, le design premium, et l’innovation produit. Bref beaucoup plus que par une large palette de couleurs.
La firme pourrait donc volontairement adopter une approche très sobre et luxueuse, davantage proche : d’un MacBook Pro, d’un Vision Pro, ou même d’une montre haut de gamme.
Qu'en penser ?
Le premier iPhone pliable d’Apple serait actuellement prévu pour septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro. Et même si beaucoup d’éléments restent encore flous, une chose semble déjà se confirmer : Apple veut clairement faire de cet appareil un produit ultra premium, exclusif et relativement rare… bien loin de l’iPhone « grand public » décliné en multiples couleurs flashy.