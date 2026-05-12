iPhone Fold / Ultra : Apple a prévu ces deux couleurs (uniquement ?)

Qu'en penser ?



Le premier iPhone pliable d’Apple serait actuellement prévu pour septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro. Et même si beaucoup d’éléments restent encore flous, une chose semble déjà se confirmer : Apple veut clairement faire de cet appareil un produit ultra premium, exclusif et relativement rare… bien loin de l’iPhone « grand public » décliné en multiples couleurs flashy.