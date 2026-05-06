Pénurie de RAM : Apple retire encore plusieurs configurations de Mac mini et Mac Studio

Qu'en penser ?



Cette situation illustre à quel point l’explosion de l’intelligence artificielle bouleverse désormais toute l’industrie informatique, bien au-delà des seuls GPU destinés aux data centers. Dans ce contexte, la réduction des configurations disponibles pourrait permettre à Apple de mieux répartir ses stocks de mémoire sur les modèles les plus demandés, tout en limitant l’impact des coûts croissants sur ses marges.