Pénurie de RAM : Apple retire encore plusieurs configurations de Mac mini et Mac Studio
Par Laurence - Publié le
Sur fond de pénurie mondiale, Apple continue de réduire discrètement les options de configuration de ses Mac de bureau. Après avoir supprimé certains modèles de stockage, ici et là, la firme retire désormais plusieurs configurations haut de gamme du Mac mini et du Mac Studio de son Apple Store en ligne.
Du côté du Mac Studio, la version dotée de la puce M3 Ultra avec 256 Go de mémoire unifiée a également disparu du catalogue. Le Mac Studio M3 Ultra n’est désormais proposé qu’avec 96 Go de RAM, Apple ayant supprimé les configurations supérieures. Les délais de livraison s’allongent d’ailleurs fortement : autant les modèles M3 Ultra que M4 Max du Mac Studio affichent désormais des estimations pouvant aller jusqu'entre neuf et dix semaines.
Les utilisateurs ne peuvent désormais plus commander de Mac mini équipés de 32 Go ou 64 Go de RAM. Le serrage de vis touche également le Mac mini M4 Pro, qui ne peut plus être configuré avec 64 Go de mémoire. Le maximum passe désormais à 48 Go. Quant au modèle standard équipé de la puce M4, il se limite désormais à 16 Go ou 24 Go de RAM, Apple ayant supprimé l’option 32 Go.
Cette réduction des choix intervient quelques jours seulement après une autre modification importante : Apple a retiré la version du Mac mini avec 256 Go de SSD. Désormais, le stockage minimal débute à 512 Go, ce qui fait mécaniquement grimper le prix d’entrée de gamme.
La société avait déjà commencé à limiter certaines configurations de Mac Studio et de Mac mini dès mars et avril, notamment sur les modèles dotés de grandes quantités de mémoire. D'autres machines — plus abordables — comme le MacBook Neo affiche lui aussi plusieurs semaines de délais.
Lors de récents échanges avec les investisseurs, Tim Cook a reconnu que les Mac mini et Mac Studio risquaient de rester difficiles à trouver
Apparemment, Cupertino aurait sous-estimé l’intérêt pour ces machines, notamment auprès des utilisateurs cherchant à faire tourner localement des modèles d’intelligence artificielle et des outils dits agentiques. Les Mac équipés de puces Apple Silicon et de grandes quantités de mémoire unifiée sont en effet devenus particulièrement recherchés pour exécuter des LLM et autres modèles IA directement en local.
Aussi, la situation est loin de s'améliorer et Apple anticipe également une hausse significative du coût de la mémoire dans les prochains mois. La demande massive en serveurs IA entraîne actuellement des tensions mondiales sur l’approvisionnement en puces mémoire, avec à la clé une flambée des prix et des difficultés d’approvisionnement pour l’ensemble du secteur.
Cette situation illustre à quel point l’explosion de l’intelligence artificielle bouleverse désormais toute l’industrie informatique, bien au-delà des seuls GPU destinés aux data centers. Dans ce contexte, la réduction des configurations disponibles pourrait permettre à Apple de mieux répartir ses stocks de mémoire sur les modèles les plus demandés, tout en limitant l’impact des coûts croissants sur ses marges.
La RAM se raréfie encore plus
Du côté du Mac Studio, la version dotée de la puce M3 Ultra avec 256 Go de mémoire unifiée a également disparu du catalogue. Le Mac Studio M3 Ultra n’est désormais proposé qu’avec 96 Go de RAM, Apple ayant supprimé les configurations supérieures. Les délais de livraison s’allongent d’ailleurs fortement : autant les modèles M3 Ultra que M4 Max du Mac Studio affichent désormais des estimations pouvant aller jusqu'entre neuf et dix semaines.
Les utilisateurs ne peuvent désormais plus commander de Mac mini équipés de 32 Go ou 64 Go de RAM. Le serrage de vis touche également le Mac mini M4 Pro, qui ne peut plus être configuré avec 64 Go de mémoire. Le maximum passe désormais à 48 Go. Quant au modèle standard équipé de la puce M4, il se limite désormais à 16 Go ou 24 Go de RAM, Apple ayant supprimé l’option 32 Go.
Cette réduction des choix intervient quelques jours seulement après une autre modification importante : Apple a retiré la version du Mac mini avec 256 Go de SSD. Désormais, le stockage minimal débute à 512 Go, ce qui fait mécaniquement grimper le prix d’entrée de gamme.
La société avait déjà commencé à limiter certaines configurations de Mac Studio et de Mac mini dès mars et avril, notamment sur les modèles dotés de grandes quantités de mémoire. D'autres machines — plus abordables — comme le MacBook Neo affiche lui aussi plusieurs semaines de délais.
Apple prise de court par l’explosion de la demande liée à l’IA
Lors de récents échanges avec les investisseurs, Tim Cook a reconnu que les Mac mini et Mac Studio risquaient de rester difficiles à trouver
pendant plusieurs mois(sans compter les iPhone 17 qui auraient encore pu mieux se vendre).
Apparemment, Cupertino aurait sous-estimé l’intérêt pour ces machines, notamment auprès des utilisateurs cherchant à faire tourner localement des modèles d’intelligence artificielle et des outils dits agentiques. Les Mac équipés de puces Apple Silicon et de grandes quantités de mémoire unifiée sont en effet devenus particulièrement recherchés pour exécuter des LLM et autres modèles IA directement en local.
Aussi, la situation est loin de s'améliorer et Apple anticipe également une hausse significative du coût de la mémoire dans les prochains mois. La demande massive en serveurs IA entraîne actuellement des tensions mondiales sur l’approvisionnement en puces mémoire, avec à la clé une flambée des prix et des difficultés d’approvisionnement pour l’ensemble du secteur.
Qu'en penser ?
Cette situation illustre à quel point l’explosion de l’intelligence artificielle bouleverse désormais toute l’industrie informatique, bien au-delà des seuls GPU destinés aux data centers. Dans ce contexte, la réduction des configurations disponibles pourrait permettre à Apple de mieux répartir ses stocks de mémoire sur les modèles les plus demandés, tout en limitant l’impact des coûts croissants sur ses marges.