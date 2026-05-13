Pénurie de RAM : Apple a un plan B pour le prix de l'iPhone 18 Pro

Apple pourrait maintenir des prix agressifs

L'arme redoutable d'Apple

De nombreuses nouveautés attendues sur les iPhone 18 Pro

Dark Cherry

Qu'en penser ?



Si cette stratégie se confirme, Apple pourrait profiter d’un contexte industriel difficile pour renforcer encore sa position sur le segment premium. Alors que certains fabricants Android devront potentiellement augmenter fortement leurs prix, Apple pourrait au contraire utiliser sa puissance industrielle pour maintenir des iPhone haut de gamme relativement stables et attirer davantage d’utilisateurs vers son écosystème.

Selon l’analyste Jeff Pu de GF Securities,. Malgré l’augmentation du prix des composants mémoire, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient conserver des tarifs proches des iPhone 17 Pro, ou n’augmenter que très légèrement.Aujourd’hui, les iPhone 17 Pro démarrent à 1099 dollars, et les iPhone 17 Pro Max à 1199 dollars avec 256 Go de stockage. Les futurs modèles devraient toujours embarquer, mais Apple semble mieux armée que la concurrence pour absorber la hausse des coûts.Apple a déjà reconnu que les coûts mémoire allaient fortement augmenter sur le trimestre actuel. Mais la firme dispose d’un énorme avantage :. Grâce à ses volumes gigantesques et à ses relations privilégiées avec les fournisseurs, Apple peut négocier bien plus efficacement que la plupart des constructeurs Android., notamment via une réduction du coût de certains, ou des optimisations sur les. Autrement dit, Apple pourrait accepter de rogner légèrement ses marges sur certains composants afin de garder des prix compétitifs.. La demande massive en mémoire vive liée à l’intelligence artificielle, aux centres de données, et aux GPU IA, fait exploser les prix de la RAM depuis plusieurs mois. par conséquent,. Cupertino pourrait alors apparaître comme l’un des rares acteurs capables de stabiliser ses tarifs premium malgré le contexte.Au-delà des prix, les iPhone 18 Pro devraient apporter plusieurs évolutions importantes. Parmi les rumeurs évoquées, il serait question d'une Dynamic Island plus petite, d'une puce A20 Pro plus rapide, d'une ouverture variable pour au moins un capteur photo, d'un bouton Camera Control simplifié, de la connectivité satellite 5G. Etsur le gâteau, une nouvelle couleurPour cette année, la firme a même prévu un lancement en deux temps. Les modèles plus accessibles, comme les iPhone 18 et iPhone 18e, arriveraient quant à eux plusieurs mois plus tard, probablement autour de mars 2027. D'ici là, la situation se sera peut-être améliorée ou les stocks lissés ?