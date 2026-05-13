Pénurie de RAM : Apple a un plan B pour le prix de l'iPhone 18 Pro
Par Laurence - Publié le
La pénurie mondiale de mémoire vive commence à secouer l’industrie du smartphone. Plusieurs fabricants Android envisageraient déjà d’augmenter leurs prix à cause de la flambée du coût des puces RAM. Mais Apple pourrait bien transformer cette crise en avantage concurrentiel avec ses futurs iPhone 18 Pro.
Selon l’analyste Jeff Pu de GF Securities, Apple préparerait une stratégie tarifaire particulièrement agressive pour ses prochains modèles haut de gamme. Malgré l’augmentation du prix des composants mémoire, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient conserver des tarifs proches des iPhone 17 Pro, ou n’augmenter que très légèrement.
Aujourd’hui, les iPhone 17 Pro démarrent à 1099 dollars, et les iPhone 17 Pro Max à 1199 dollars avec 256 Go de stockage. Les futurs modèles devraient toujours embarquer 12 Go de RAM, mais Apple semble mieux armée que la concurrence pour absorber la hausse des coûts.
Apple a déjà reconnu que les coûts mémoire allaient fortement augmenter sur le trimestre actuel. Mais la firme dispose d’un énorme avantage : sa puissance d’achat. Grâce à ses volumes gigantesques et à ses relations privilégiées avec les fournisseurs, Apple peut négocier bien plus efficacement que la plupart des constructeurs Android.
Jeff Pu estime également qu’Apple chercherait à compenser cette hausse ailleurs, notamment via une réduction du coût de certains écrans, ou des optimisations sur les modules photo. Autrement dit, Apple pourrait accepter de rogner légèrement ses marges sur certains composants afin de garder des prix compétitifs.
La situation est beaucoup plus compliquée pour certains fabricants Android.. La demande massive en mémoire vive liée à l’intelligence artificielle, aux centres de données, et aux GPU IA, fait exploser les prix de la RAM depuis plusieurs mois. par conséquent, plusieurs marques Android seraient contraintes de répercuter cette hausse directement sur les consommateurs. Cupertino pourrait alors apparaître comme l’un des rares acteurs capables de stabiliser ses tarifs premium malgré le contexte.
Au-delà des prix, les iPhone 18 Pro devraient apporter plusieurs évolutions importantes. Parmi les rumeurs évoquées, il serait question d'une Dynamic Island plus petite, d'une puce A20 Pro plus rapide, d'une ouverture variable pour au moins un capteur photo, d'un bouton Camera Control simplifié, de la connectivité satellite 5G. Et cerise sur le gâteau, une nouvelle couleur
Pour cette année, la firme a même prévu un lancement en deux temps. Les modèles plus accessibles, comme les iPhone 18 et iPhone 18e, arriveraient quant à eux plusieurs mois plus tard, probablement autour de mars 2027. D'ici là, la situation se sera peut-être améliorée ou les stocks lissés ?
Si cette stratégie se confirme, Apple pourrait profiter d’un contexte industriel difficile pour renforcer encore sa position sur le segment premium. Alors que certains fabricants Android devront potentiellement augmenter fortement leurs prix, Apple pourrait au contraire utiliser sa puissance industrielle pour maintenir des iPhone haut de gamme relativement stables et attirer davantage d’utilisateurs vers son écosystème.
Apple pourrait maintenir des prix agressifs
Selon l’analyste Jeff Pu de GF Securities, Apple préparerait une stratégie tarifaire particulièrement agressive pour ses prochains modèles haut de gamme. Malgré l’augmentation du prix des composants mémoire, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max pourraient conserver des tarifs proches des iPhone 17 Pro, ou n’augmenter que très légèrement.
Aujourd’hui, les iPhone 17 Pro démarrent à 1099 dollars, et les iPhone 17 Pro Max à 1199 dollars avec 256 Go de stockage. Les futurs modèles devraient toujours embarquer 12 Go de RAM, mais Apple semble mieux armée que la concurrence pour absorber la hausse des coûts.
L'arme redoutable d'Apple
Apple a déjà reconnu que les coûts mémoire allaient fortement augmenter sur le trimestre actuel. Mais la firme dispose d’un énorme avantage : sa puissance d’achat. Grâce à ses volumes gigantesques et à ses relations privilégiées avec les fournisseurs, Apple peut négocier bien plus efficacement que la plupart des constructeurs Android.
Jeff Pu estime également qu’Apple chercherait à compenser cette hausse ailleurs, notamment via une réduction du coût de certains écrans, ou des optimisations sur les modules photo. Autrement dit, Apple pourrait accepter de rogner légèrement ses marges sur certains composants afin de garder des prix compétitifs.
La situation est beaucoup plus compliquée pour certains fabricants Android.. La demande massive en mémoire vive liée à l’intelligence artificielle, aux centres de données, et aux GPU IA, fait exploser les prix de la RAM depuis plusieurs mois. par conséquent, plusieurs marques Android seraient contraintes de répercuter cette hausse directement sur les consommateurs. Cupertino pourrait alors apparaître comme l’un des rares acteurs capables de stabiliser ses tarifs premium malgré le contexte.
De nombreuses nouveautés attendues sur les iPhone 18 Pro
Au-delà des prix, les iPhone 18 Pro devraient apporter plusieurs évolutions importantes. Parmi les rumeurs évoquées, il serait question d'une Dynamic Island plus petite, d'une puce A20 Pro plus rapide, d'une ouverture variable pour au moins un capteur photo, d'un bouton Camera Control simplifié, de la connectivité satellite 5G. Et cerise sur le gâteau, une nouvelle couleur
Dark Cherry.
Pour cette année, la firme a même prévu un lancement en deux temps. Les modèles plus accessibles, comme les iPhone 18 et iPhone 18e, arriveraient quant à eux plusieurs mois plus tard, probablement autour de mars 2027. D'ici là, la situation se sera peut-être améliorée ou les stocks lissés ?
Qu'en penser ?
Si cette stratégie se confirme, Apple pourrait profiter d’un contexte industriel difficile pour renforcer encore sa position sur le segment premium. Alors que certains fabricants Android devront potentiellement augmenter fortement leurs prix, Apple pourrait au contraire utiliser sa puissance industrielle pour maintenir des iPhone haut de gamme relativement stables et attirer davantage d’utilisateurs vers son écosystème.