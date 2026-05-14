Comment Apple prépare discrètement l’arrivée de la publicité dans Plans

Qu'en penser ?



Même si Apple continue de présenter Plans comme un service centré sur la confidentialité, l’arrivée de publicités géolocalisées risque forcément de susciter des critiques. Apple a longtemps utilisé l’absence de publicité intrusive comme argument marketing face à Google.



Mais avec le ralentissement du marché du smartphone, la montée des services, et la recherche de nouvelles sources de revenus, la publicité devient progressivement un axe de développement de plus en plus important pour Cupertino.