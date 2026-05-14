Comment Apple prépare discrètement l’arrivée de la publicité dans Plans
Par Laurence - Publié le
Avec iOS 26.5, Apple a ajouté une nouvelle section dite Lieux suggérés dans Plans. Une nouveauté assez discrète, mais qui marque surtout le début d’un changement beaucoup plus important pour l’application : l’arrivée prochaine de la publicité.
Depuis la sortie d’iOS 26.5, plusieurs utilisateurs pensaient déjà voir apparaître des annonces dans Plans. En réalité, la firme n’a pas encore activé les publicités, même si toute l’infrastructure commence désormais à se mettre en place.
La nouvelle section affiche des lieux populaires à proximité, des recommandations locales, ou des suggestions basées sur les recherches récentes de l’utilisateur. Officiellement, il s’agit surtout d’améliorer la découverte de restaurants, commerces ou points d’intérêt autour de soi. Mais la firme a déjà confirmé en mars dernier que cette nouvelle interface servirait également à intégrer des publicités sponsorisées plus tard cette année.
Apple a bien commencé à tester certains éléments dans iOS 26.5, notamment un écran d’introduction lié aux annonces dans l'application. Mais aucune publicité n’est apparue pendant les bêtas, et le système n’est toujours pas activé après le lancement public. La firme avait toutefois indiqué que le déploiement des annonces dans Apple Plans commencerait
Le modèle sera très proche de ce qu’Apple utilise déjà dans l’App Store. Les entreprises pourront acheter des mots-clés sponsorisés afin d’apparaître dans les résultats de recherche, mais aussi dans la section Suggested Places.Par exemple : un restaurant pourrait payer pour remonter lorsqu’un utilisateur recherche : végétarien, café ou bio.
Les annonces seront clairement identifiées avec un label
Comme souvent, la firme californienne insiste fortement sur la confidentialité. Elle affirme que les données de localisation utilisées pour les suggestions, les publicités affichées, et les interactions avec les annonces ne seront pas associées directement au compte Apple de l’utilisateur.
Apple précise également que ces informations ne seront pas revendues à des tiers. Mais un point risque malgré tout de faire débat : il ne sera pas possible de désactiver complètement les publicités personnalisées liées à la localisation dans Suggested Places.
Cette évolution s’inscrit d’ailleurs dans une stratégie publicitaire beaucoup plus large. Selon plusieurs informations récentes, la firme a créé une nouvelle division baptisée
Depuis le lancement des Apple Search Ads en 2016 dans l’App Store, Apple étend progressivement ses formats sponsorisés à d'autres de ses services. Ainsi, Plans devient progressivement un nouveau terrain publicitaire particulièrement stratégique.
Ce repositionnement explique aussi pourquoi Apple a récemment abandonné le nom
Même si Apple continue de présenter Plans comme un service centré sur la confidentialité, l’arrivée de publicités géolocalisées risque forcément de susciter des critiques. Apple a longtemps utilisé l’absence de publicité intrusive comme argument marketing face à Google.
Mais avec le ralentissement du marché du smartphone, la montée des services, et la recherche de nouvelles sources de revenus, la publicité devient progressivement un axe de développement de plus en plus important pour Cupertino.
La première étape vers les pubs
Depuis la sortie d’iOS 26.5, plusieurs utilisateurs pensaient déjà voir apparaître des annonces dans Plans. En réalité, la firme n’a pas encore activé les publicités, même si toute l’infrastructure commence désormais à se mettre en place.
La nouvelle section affiche des lieux populaires à proximité, des recommandations locales, ou des suggestions basées sur les recherches récentes de l’utilisateur. Officiellement, il s’agit surtout d’améliorer la découverte de restaurants, commerces ou points d’intérêt autour de soi. Mais la firme a déjà confirmé en mars dernier que cette nouvelle interface servirait également à intégrer des publicités sponsorisées plus tard cette année.
Apple a bien commencé à tester certains éléments dans iOS 26.5, notamment un écran d’introduction lié aux annonces dans l'application. Mais aucune publicité n’est apparue pendant les bêtas, et le système n’est toujours pas activé après le lancement public. La firme avait toutefois indiqué que le déploiement des annonces dans Apple Plans commencerait
cet étéaux États-Unis et au Canada. Selon la définition choisie par Apple, cela pourrait donc arriver dès juin, ou jusqu’à septembre 2026.
Comment fonctionneront les pubs dans Apple Maps ?
Le modèle sera très proche de ce qu’Apple utilise déjà dans l’App Store. Les entreprises pourront acheter des mots-clés sponsorisés afin d’apparaître dans les résultats de recherche, mais aussi dans la section Suggested Places.Par exemple : un restaurant pourrait payer pour remonter lorsqu’un utilisateur recherche : végétarien, café ou bio.
Les annonces seront clairement identifiées avec un label
Ad. Comme sur Google Maps, les commerces entreront probablement dans un système d’enchères où les entreprises proposant le montant le plus élevé obtiendront la meilleure visibilité.
Apple promet le respect de la vie privée
Comme souvent, la firme californienne insiste fortement sur la confidentialité. Elle affirme que les données de localisation utilisées pour les suggestions, les publicités affichées, et les interactions avec les annonces ne seront pas associées directement au compte Apple de l’utilisateur.
Apple précise également que ces informations ne seront pas revendues à des tiers. Mais un point risque malgré tout de faire débat : il ne sera pas possible de désactiver complètement les publicités personnalisées liées à la localisation dans Suggested Places.
Une évolution logique… mais sensible
Cette évolution s’inscrit d’ailleurs dans une stratégie publicitaire beaucoup plus large. Selon plusieurs informations récentes, la firme a créé une nouvelle division baptisée
Emerging Teamau sein d’Apple Ads. Cette équipe aurait pour mission de convaincre davantage de développeurs et d’annonceurs de revenir sur la plateforme publicitaire d’Apple ou d’y investir pour la première fois.
Depuis le lancement des Apple Search Ads en 2016 dans l’App Store, Apple étend progressivement ses formats sponsorisés à d'autres de ses services. Ainsi, Plans devient progressivement un nouveau terrain publicitaire particulièrement stratégique.
Ce repositionnement explique aussi pourquoi Apple a récemment abandonné le nom
Apple Search Adsau profit du terme beaucoup plus global
Apple Ads, signe que la publicité devient désormais un pilier stratégique de plus en plus important dans les revenus Services de la marque.
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Même si Apple continue de présenter Plans comme un service centré sur la confidentialité, l’arrivée de publicités géolocalisées risque forcément de susciter des critiques. Apple a longtemps utilisé l’absence de publicité intrusive comme argument marketing face à Google.
Mais avec le ralentissement du marché du smartphone, la montée des services, et la recherche de nouvelles sources de revenus, la publicité devient progressivement un axe de développement de plus en plus important pour Cupertino.