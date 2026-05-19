Apple veut placer l’IA au centre d’iOS 27 : comme Google avec Android 17 ?

Qu’en penser ?



Apple semble enfin passer à une phase plus concrète de sa stratégie IA. Plutôt que de multiplier les démonstrations spectaculaires, la firme cherche surtout à rendre certaines fonctions complexes beaucoup plus simples à utiliser. Et si Siri parvient réellement à créer des automatisations efficaces en langage naturel, cela pourrait devenir l’une des évolutions les plus utiles de l’iPhone depuis longtemps.