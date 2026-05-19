Apple veut placer l’IA au centre d’iOS 27 : comme Google avec Android 17 ?
Par Laurence - Publié le
Apple préparerait plusieurs nouveautés importantes liées à l’intelligence artificielle dans iOS 27. Selon Bloomberg, la prochaine version de l’iPhone intégrerait un générateur de fonds d’écran personnalisés ainsi qu’une refonte majeure de l’application Raccourcis.
Depuis l’arrivée d’Apple Intelligence, Apple avance progressivement sur l’intégration de l’IA dans l’iPhone. Mais jusqu’ici, beaucoup de fonctions restaient relativement discrètes ou limitées à certains usages précis.
Avec iOS 27, les choses pourraient devenir beaucoup plus concrètes pour les utilisateurs. Selon Bloomberg, Apple préparerait un outil permettant de générer automatiquement des fonds d’écran personnalisés directement depuis l’iPhone. Cette fonction s’appuierait sur Image Playground, déjà utilisé aujourd’hui pour créer des images et des Genmoji dans iOS.
Lors du choix d’un nouveau wallpaper, les utilisateurs pourraient simplement demander une image personnalisée générée par IA. En outre, la firme travaillerait actuellement sur des modèles capables de produire des images plus réalistes que la version actuelle d’Image Playground, souvent critiqué pour son rendu très cartoon et l'absence de rendus réalistes.
L’autre grosse nouveauté concernerait l’application Shortcuts, qui devrait connaître sa plus importante évolution depuis son lancement. Aujourd’hui, la création de raccourcis reste relativement complexe pour la majorité des utilisateurs. Même si l’outil est extrêmement puissant, il demande souvent de construire manuellement des workflows parfois techniques, beaucoup abandonnant alors l'exercice.
Apple voudrait justement changer cela grâce à l’IA. Ainsi Siri pourrait bientôt créer automatiquement des raccourcis à partir d’une simple phrase en langage naturel. L’utilisateur décrirait simplement ce qu’il souhaite faire, et l’iPhone générerait lui-même l’automatisation correspondante.
Un champ intitulé
Cette évolution serait importante pour la Pomme. Jusqu’ici, l’application Raccourcis restait surtout utilisée par des utilisateurs avancés ou des passionnés d’automatisation. Avec une interface basée sur le langage naturel, la firme pourrait enfin démocratiser cette fonction auprès du grand public.
Cela permettrait aussi à Siri de devenir beaucoup plus utile au quotidien, alors qu’Apple cherche justement à repositionner son assistant face à la concurrence des IA conversationnelles comme OpenAI ou Google. Pour le savoir, il faudra attendre quelques semaines avec les nouveautés qui devraient être dévoilées lors de la keynote de la WWDC 2026 prévue le 8 juin prochain. L’intelligence artificielle devrait cette année occuper une place encore plus centrale.
Apple semble enfin passer à une phase plus concrète de sa stratégie IA. Plutôt que de multiplier les démonstrations spectaculaires, la firme cherche surtout à rendre certaines fonctions complexes beaucoup plus simples à utiliser. Et si Siri parvient réellement à créer des automatisations efficaces en langage naturel, cela pourrait devenir l’une des évolutions les plus utiles de l’iPhone depuis longtemps.
Une IA beaucoup plus présente dans iOS
Depuis l’arrivée d’Apple Intelligence, Apple avance progressivement sur l’intégration de l’IA dans l’iPhone. Mais jusqu’ici, beaucoup de fonctions restaient relativement discrètes ou limitées à certains usages précis.
Avec iOS 27, les choses pourraient devenir beaucoup plus concrètes pour les utilisateurs. Selon Bloomberg, Apple préparerait un outil permettant de générer automatiquement des fonds d’écran personnalisés directement depuis l’iPhone. Cette fonction s’appuierait sur Image Playground, déjà utilisé aujourd’hui pour créer des images et des Genmoji dans iOS.
Lors du choix d’un nouveau wallpaper, les utilisateurs pourraient simplement demander une image personnalisée générée par IA. En outre, la firme travaillerait actuellement sur des modèles capables de produire des images plus réalistes que la version actuelle d’Image Playground, souvent critiqué pour son rendu très cartoon et l'absence de rendus réalistes.
Siri pourrait enfin rendre les raccourcis simples à utiliser
L’autre grosse nouveauté concernerait l’application Shortcuts, qui devrait connaître sa plus importante évolution depuis son lancement. Aujourd’hui, la création de raccourcis reste relativement complexe pour la majorité des utilisateurs. Même si l’outil est extrêmement puissant, il demande souvent de construire manuellement des workflows parfois techniques, beaucoup abandonnant alors l'exercice.
Apple voudrait justement changer cela grâce à l’IA. Ainsi Siri pourrait bientôt créer automatiquement des raccourcis à partir d’une simple phrase en langage naturel. L’utilisateur décrirait simplement ce qu’il souhaite faire, et l’iPhone générerait lui-même l’automatisation correspondante.
Un champ intitulé
What do you want your shortcut to do?serait actuellement testé dans l’application. Par exemple, il deviendrait possible de demander
d'envoyer automatiquement un message quand on part. Ou encore
de la piscinedu bureau
de lancer une playlist particulière quand on connecte CarPlay. L’IA se chargerait de construire entièrement le raccourci et de l’installer automatiquement.
Apple veut démocratiser les automatisations
Cette évolution serait importante pour la Pomme. Jusqu’ici, l’application Raccourcis restait surtout utilisée par des utilisateurs avancés ou des passionnés d’automatisation. Avec une interface basée sur le langage naturel, la firme pourrait enfin démocratiser cette fonction auprès du grand public.
Cela permettrait aussi à Siri de devenir beaucoup plus utile au quotidien, alors qu’Apple cherche justement à repositionner son assistant face à la concurrence des IA conversationnelles comme OpenAI ou Google. Pour le savoir, il faudra attendre quelques semaines avec les nouveautés qui devraient être dévoilées lors de la keynote de la WWDC 2026 prévue le 8 juin prochain. L’intelligence artificielle devrait cette année occuper une place encore plus centrale.
Qu’en penser ?
Apple semble enfin passer à une phase plus concrète de sa stratégie IA. Plutôt que de multiplier les démonstrations spectaculaires, la firme cherche surtout à rendre certaines fonctions complexes beaucoup plus simples à utiliser. Et si Siri parvient réellement à créer des automatisations efficaces en langage naturel, cela pourrait devenir l’une des évolutions les plus utiles de l’iPhone depuis longtemps.