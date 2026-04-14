Toutes les nouveautés d'iOS 26.5 (partie 2)
Par Laurence - Publié le
Après deux semaines de pause (et un weekend de Pâques au milieu), Apple continue d’affiner iOS 26.5, avec cette deuxième bêta. Cette dernière — plutôt modeste et toujours sans trace de Siri Intelligent— propose plusieurs nouveautés qui touchent à la fois les services, la messagerie et le modèle économique de l’App Store.
C’est sans doute le changement le plus marquant : l’arrivée de publicités dans l'application Plans. La seconde bêta introduit une fenêtre explicative. Ainsi, des publicités locales pourront être proposées en fonction de sa position, de ses recherches ou encore de la zone affichée sur la carte.
Cupertino précise toutefois que ces données ne sont pas liées au compte Apple de l'utilisateur, dans son habituel souci de préserver la vie privée. Les interactions avec les pubs ne seraient ni stockées ni partagées avec des tiers.
En pratique, ces publicités apparaîtront notamment en tête des résultats et dans la section
Si Apple avait annoncé dès mars l’arrivée de la publicité dans Plans, avec un lancement prévu
La fonction
Cette bêta ajoute une autre nouveauté plus discrète, mais toute aussi importante pour l’écosystème : Cupertino permettrait désormais aux développeurs de proposer des abonnements mensuels avec un engagement de 12 mois. Ce modèle hybride pourrait offrir plus de flexibilité aux éditeurs d’apps, tout en garantissant des revenus plus stables. Une évolution qui s’inscrit dans la volonté d’Apple de renforcer l’économie des services.
Côté messagerie, Apple poursuit ses tests autour du RCS avec le chiffrement de bout en bout pour les échanges avec Android. Une fonctionnalité attendue, qui améliorerait nettement la sécurité des conversations inter-plateformes. A ce stade, on ne sait pas si cette option sera bien intégrée dans la version finale d’iOS 26.5, ou repoussée à une mise à jour ultérieure ?
Avec iOS 26.5, Apple avance sur plusieurs fronts, mais c’est clairement la monétisation qui ressort en filigrane. Entre publicité dans Plans et nouvelles options d’abonnement, la firme renforce son modèle de services. Une évolution logique, mais qui devra trouver le bon équilibre pour ne pas altérer l’expérience utilisateur, longtemps présentée comme l’un des piliers de l’écosystème Apple.
Plans bascule vers la publicité
C’est sans doute le changement le plus marquant : l’arrivée de publicités dans l'application Plans. La seconde bêta introduit une fenêtre explicative. Ainsi, des publicités locales pourront être proposées en fonction de sa position, de ses recherches ou encore de la zone affichée sur la carte.
Cupertino précise toutefois que ces données ne sont pas liées au compte Apple de l'utilisateur, dans son habituel souci de préserver la vie privée. Les interactions avec les pubs ne seraient ni stockées ni partagées avec des tiers.
En pratique, ces publicités apparaîtront notamment en tête des résultats et dans la section
Lieux suggérés, une nouvelle fonctionnalité introduite avec la précédente bêta d'iOS 26.5. Les publicités y seront clairement identifiées avec un label
Ad, à l’image de ce que propose déjà Apple dans l’App Store.
Si Apple avait annoncé dès mars l’arrivée de la publicité dans Plans, avec un lancement prévu
cet été, cette nouvelle bêta montre que le déploiement se rapproche concrètement. Il reste néanmoins une incertitude : les publicités sont-elles déjà actives pour certains testeurs, ou Apple se contente-t-elle pour l’instant de préparer le terrain ?
Lieux suggérés : entre utilité et monétisation
La fonction
Suggested Places(Lieux suggérés) fait également son apparition. Elle permet de proposer des recommandations de commerces ou de services directement dans Plans. À terme, cette section devrait aussi intégrer des placements sponsorisés, confirmant que Plans devient progressivement une plateforme à dimension commerciale.
Des abonnements plus flexibles pour les développeurs
Cette bêta ajoute une autre nouveauté plus discrète, mais toute aussi importante pour l’écosystème : Cupertino permettrait désormais aux développeurs de proposer des abonnements mensuels avec un engagement de 12 mois. Ce modèle hybride pourrait offrir plus de flexibilité aux éditeurs d’apps, tout en garantissant des revenus plus stables. Une évolution qui s’inscrit dans la volonté d’Apple de renforcer l’économie des services.
Le chiffrement RCS toujours en test
Côté messagerie, Apple poursuit ses tests autour du RCS avec le chiffrement de bout en bout pour les échanges avec Android. Une fonctionnalité attendue, qui améliorerait nettement la sécurité des conversations inter-plateformes. A ce stade, on ne sait pas si cette option sera bien intégrée dans la version finale d’iOS 26.5, ou repoussée à une mise à jour ultérieure ?
Qu’en penser ?
Avec iOS 26.5, Apple avance sur plusieurs fronts, mais c’est clairement la monétisation qui ressort en filigrane. Entre publicité dans Plans et nouvelles options d’abonnement, la firme renforce son modèle de services. Une évolution logique, mais qui devra trouver le bon équilibre pour ne pas altérer l’expérience utilisateur, longtemps présentée comme l’un des piliers de l’écosystème Apple.
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