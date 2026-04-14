Toutes les nouveautés d'iOS 26.5 (partie 2)

Qu’en penser ?



Avec iOS 26.5, Apple avance sur plusieurs fronts, mais c’est clairement la monétisation qui ressort en filigrane. Entre publicité dans Plans et nouvelles options d’abonnement, la firme renforce son modèle de services. Une évolution logique, mais qui devra trouver le bon équilibre pour ne pas altérer l’expérience utilisateur, longtemps présentée comme l’un des piliers de l’écosystème Apple.