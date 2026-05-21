iOS 27 pourra ajouter automatiquement des sous-titres à vos vidéos

Des sous-titres automatiques sur toutes les vidéos

Tout fonctionnera directement sur l’appareil

La fonction arrivera sur tout l’écosystème Apple

Apple veut placer l’IA au centre d’iOS 27

iOS 27 : Apple vient-elle de dévoiler un aperçu du futur Siri Intelligent ?

Qu’en penser ?



Apple dévoilera officiellement ses systèmes 27 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC le 8 juin prochain. La conférence devrait largement mettre l’accent sur l’intelligence artificielle et sur l’intégration plus profonde d’Apple Intelligence dans l’ensemble de l’écosystème.



Cette nouveauté peut sembler discrète, mais elle illustre parfaitement la stratégie actuelle d’Apple : utiliser l’IA pour simplifier des usages très concrets tout en conservant un maximum de confidentialité. Et si les résultats sont suffisamment fiables, le sous-titrage automatique local pourrait rapidement devenir une fonction utilisée bien au-delà de l’accessibilité.

Jusqu’ici, les sous-titres automatiques restaient surtout. Avec iOS 27, Apple veut aller beaucoup plus loin. La firme annonce en effet qu’directement dans l’iPhone pourra générer automatiquement des sous-titres pour pratiquement n’importe quelle vidéo ne disposant pas déjà de captions.Cela concernera notamment. L’objectif est évidemment d’améliorer l’accessibilité pour les personnes malentendantes, mais la fonction pourrait aussi devenir très utile au quotidien dans les environnements bruyants ou lorsqu’on regarde une vidéo sans le son.Apple insiste surtout sur un point :Autrement dit, les vidéos ne seront pas envoyées sur des serveurs distants pour être analysées.qui cherche à privilégier autant que possible les traitements privés directement sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac. Les utilisateurs pourront également personnaliser l’apparence des sous-titres directement depuis les réglages système ou les options de lecture vidéo.Apple précise que cette nouveauté ne seraLes sous-titres automatiques seront également disponibles sur. La fonctionnalité sera d’abord lancée en anglais aux États-Unis et au Canada. Apple n’a pas encore précisé quand d’autres langues seront prises en charge.Comme chaque année avant la WWDC 2026,. Mais ces nouveautés servent souvent aussi de vitrine technologique pour les futurs outils IA de l’entreprise.Le nouveau système de sous-titrage automatique montre notamment les progrès d’Apple dans. Ces technologies devraient également alimenter les futures évolutions de Siri et d’Apple Intelligence dans les prochains mois.