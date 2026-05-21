iOS 27 pourra ajouter automatiquement des sous-titres à vos vidéos
Par Laurence - Publié le
Apple continue de renforcer les fonctions d’accessibilité de ses appareils. Parmi les nouveautés annoncées cette semaine pour iOS 27, l’une des plus intéressantes concerne l’ajout automatique de sous-titres sur les vidéos personnelles grâce à un nouveau système de reconnaissance vocale embarqué directement sur l’appareil.
Jusqu’ici, les sous-titres automatiques restaient surtout limités à certains contenus de streaming ou à des plateformes comme YouTube. Avec iOS 27, Apple veut aller beaucoup plus loin. La firme annonce en effet qu’un nouveau modèle de reconnaissance vocale intégré directement dans l’iPhone pourra générer automatiquement des sous-titres pour pratiquement n’importe quelle vidéo ne disposant pas déjà de captions.
Cela concernera notamment les vidéos filmées avec l’iPhone, les vidéos reçues via Messages ou AirDrop, mais aussi certains contenus vidéo diffusés en ligne. L’objectif est évidemment d’améliorer l’accessibilité pour les personnes malentendantes, mais la fonction pourrait aussi devenir très utile au quotidien dans les environnements bruyants ou lorsqu’on regarde une vidéo sans le son.
Apple insiste surtout sur un point : le traitement sera entièrement réalisé localement sur l’appareil. Autrement dit, les vidéos ne seront pas envoyées sur des serveurs distants pour être analysées.
Cette approche s’inscrit dans la stratégie actuelle d’Apple Intelligence, qui cherche à privilégier autant que possible les traitements privés directement sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac. Les utilisateurs pourront également personnaliser l’apparence des sous-titres directement depuis les réglages système ou les options de lecture vidéo.
Apple précise que cette nouveauté ne sera pas limitée à l’iPhone. Les sous-titres automatiques seront également disponibles sur iPadOS, macOS, tvOS, et visionOS. La fonctionnalité sera d’abord lancée en anglais aux États-Unis et au Canada. Apple n’a pas encore précisé quand d’autres langues seront prises en charge.
Comme chaque année avant la WWDC 2026, Apple présente plusieurs nouvelles fonctions d’accessibilité un petit peu en avance. Mais ces nouveautés servent souvent aussi de vitrine technologique pour les futurs outils IA de l’entreprise.
Le nouveau système de sous-titrage automatique montre notamment les progrès d’Apple dans la reconnaissance vocale locale, le traitement IA embarqué, et l’analyse contextuelle du contenu multimédia. Ces technologies devraient également alimenter les futures évolutions de Siri et d’Apple Intelligence dans les prochains mois.
Apple dévoilera officiellement ses systèmes 27 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC le 8 juin prochain. La conférence devrait largement mettre l’accent sur l’intelligence artificielle et sur l’intégration plus profonde d’Apple Intelligence dans l’ensemble de l’écosystème.
Cette nouveauté peut sembler discrète, mais elle illustre parfaitement la stratégie actuelle d’Apple : utiliser l’IA pour simplifier des usages très concrets tout en conservant un maximum de confidentialité. Et si les résultats sont suffisamment fiables, le sous-titrage automatique local pourrait rapidement devenir une fonction utilisée bien au-delà de l’accessibilité.
Des sous-titres automatiques sur toutes les vidéos
Jusqu’ici, les sous-titres automatiques restaient surtout limités à certains contenus de streaming ou à des plateformes comme YouTube. Avec iOS 27, Apple veut aller beaucoup plus loin. La firme annonce en effet qu’un nouveau modèle de reconnaissance vocale intégré directement dans l’iPhone pourra générer automatiquement des sous-titres pour pratiquement n’importe quelle vidéo ne disposant pas déjà de captions.
Cela concernera notamment les vidéos filmées avec l’iPhone, les vidéos reçues via Messages ou AirDrop, mais aussi certains contenus vidéo diffusés en ligne. L’objectif est évidemment d’améliorer l’accessibilité pour les personnes malentendantes, mais la fonction pourrait aussi devenir très utile au quotidien dans les environnements bruyants ou lorsqu’on regarde une vidéo sans le son.
Tout fonctionnera directement sur l’appareil
Apple insiste surtout sur un point : le traitement sera entièrement réalisé localement sur l’appareil. Autrement dit, les vidéos ne seront pas envoyées sur des serveurs distants pour être analysées.
Cette approche s’inscrit dans la stratégie actuelle d’Apple Intelligence, qui cherche à privilégier autant que possible les traitements privés directement sur l’iPhone, l’iPad ou le Mac. Les utilisateurs pourront également personnaliser l’apparence des sous-titres directement depuis les réglages système ou les options de lecture vidéo.
La fonction arrivera sur tout l’écosystème Apple
Apple précise que cette nouveauté ne sera pas limitée à l’iPhone. Les sous-titres automatiques seront également disponibles sur iPadOS, macOS, tvOS, et visionOS. La fonctionnalité sera d’abord lancée en anglais aux États-Unis et au Canada. Apple n’a pas encore précisé quand d’autres langues seront prises en charge.
Comme chaque année avant la WWDC 2026, Apple présente plusieurs nouvelles fonctions d’accessibilité un petit peu en avance. Mais ces nouveautés servent souvent aussi de vitrine technologique pour les futurs outils IA de l’entreprise.
Le nouveau système de sous-titrage automatique montre notamment les progrès d’Apple dans la reconnaissance vocale locale, le traitement IA embarqué, et l’analyse contextuelle du contenu multimédia. Ces technologies devraient également alimenter les futures évolutions de Siri et d’Apple Intelligence dans les prochains mois.
Apple veut placer l’IA au centre d’iOS 27
iOS 27 : Apple vient-elle de dévoiler un aperçu du futur Siri Intelligent ?
Qu’en penser ?
Apple dévoilera officiellement ses systèmes 27 lors de la keynote d’ouverture de la WWDC le 8 juin prochain. La conférence devrait largement mettre l’accent sur l’intelligence artificielle et sur l’intégration plus profonde d’Apple Intelligence dans l’ensemble de l’écosystème.
Cette nouveauté peut sembler discrète, mais elle illustre parfaitement la stratégie actuelle d’Apple : utiliser l’IA pour simplifier des usages très concrets tout en conservant un maximum de confidentialité. Et si les résultats sont suffisamment fiables, le sous-titrage automatique local pourrait rapidement devenir une fonction utilisée bien au-delà de l’accessibilité.