iPhone 18 Pro : voici les quatre couleurs qu'Apple préparerait !

Un premier aperçu des couleurs de l’iPhone 18 Pro

Il était joli aussi en rouge !

Un lancement attendu à l’automne

Les dernières rumeurs sur l'iPhone 18 Pro

Qu’en penser ?



Même si les performances restent le principal critère d’achat, les coloris jouent un rôle de plus en plus important dans la stratégie marketing d’Apple. Chaque génération cherche à proposer une finition signature capable de distinguer immédiatement les nouveaux modèles. Et à première vue, ce rouge bordeaux très sombre pourrait bien devenir l’un des coloris les plus élégants proposés sur un iPhone Pro ces dernières années.

Ces maquettes permettent de découvrir véritablement, et ce, dans un format physique plutôt que sous forme de rendus ou de simples descriptions issues de la chaîne d’approvisionnement. On y retrouve donc : Light Blue, Black, Silver, et surtout Dark Cherry.C’est ce dernier qui attire le plus l’attention. Selon plusieurs rumeurs apparues ces derniers mois, Apple miserait cette année sur unpour devenir la couleur emblématique de la gamme Pro.Les premières informations sur cette teinte remontent au début de l’année, lorsque Mark Gurman révélait qu’Apple testaitpour ses futurs modèles haut de gamme. Depuis, plusieurs sources ont affiné la description. Dire qu'il serait rouge serait bien réducteur. Pour les spécialistes de la couleurs, Dark Cherry serait(avec une pointe de violet vous ne trouvez pas ?).Selon certaines fuites,. Le choix n’est pas totalement surprenant. L’an dernier, l’iPhone 17 Pro avait rencontré un certain succès avec son coloris, poussant visiblement Apple à poursuivre dans la voie des teintes plus originales pour ses modèles premium.Outre Dark Cherry, les maquettes montrent également unproche des modèles actuels (le fameux bleu très, très pâle que Cupertino affection tout particulièrement ces dernières années) ; un colorisou plutôttrès sobre ; ainsi qu’un(mais toujours pas de blanc) qui devrait rester au catalogue. Apple semble donc conserver, tout en réservant une couleur plus distinctive aux utilisateurs cherchant un modèle plus original.Les modèles factices utilisés par les fabricants d’accessoires sont généralement fabriqués à partir de fichiers CAD, de schémas industriels, ou d’informations issues de la chaîne d’approvisionnement.Lesexactes, laou lespourraient donc différer du produit que présentera Apple à l’automne. En revanche, ce type de maquette s’avère souvent très fiable concernant les dimensions, le design général, et les choix de coloris.. Cette génération pourrait être particulièrement importante puisque plusieurs rumeurs évoquent également l’arrivée du premier iPhone pliable aux côtés des modèles Pro traditionnels.