iPhone 18 Pro : voici les quatre couleurs qu'Apple préparerait !
Par Laurence - Publié le
À quelques mois de la présentation des futurs iPhone, les premières maquettes de l’iPhone 18 Pro commencent déjà à circuler. Le leaker Sonny Dickson vient de partager plusieurs photos de modèles factices montrant ce qui pourrait être la palette de couleurs définitive des prochains iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. ET ça rend plutôt bien.
Ces maquettes permettent de découvrir véritablement les quatre coloris supposés, et ce, dans un format physique plutôt que sous forme de rendus ou de simples descriptions issues de la chaîne d’approvisionnement. On y retrouve donc : Light Blue, Black, Silver, et surtout Dark Cherry.
C’est ce dernier qui attire le plus l’attention. Selon plusieurs rumeurs apparues ces derniers mois, Apple miserait cette année sur un rouge bien plus sombre pour devenir la couleur emblématique de la gamme Pro.
Les premières informations sur cette teinte remontent au début de l’année, lorsque Mark Gurman révélait qu’Apple testait un nouveau coloris rouge profond pour ses futurs modèles haut de gamme. Depuis, plusieurs sources ont affiné la description. Dire qu'il serait rouge serait bien réducteur. Pour les spécialistes de la couleurs, Dark Cherry serait plus proche d’un bordeaux, d’un rouge lie de vin, voire d’un mélange de pourpre et de brun foncé (avec une pointe de violet vous ne trouvez pas ?).
Selon certaines fuites, Apple utiliserait même en interne une référence Pantone spécifique pour cette finition. Le choix n’est pas totalement surprenant. L’an dernier, l’iPhone 17 Pro avait rencontré un certain succès avec son coloris Cosmic Orange, poussant visiblement Apple à poursuivre dans la voie des teintes plus originales pour ses modèles premium.
Outre Dark Cherry, les maquettes montrent également un Light Blue proche des modèles actuels (le fameux bleu très, très pâle que Cupertino affection tout particulièrement ces dernières années) ; un coloris noir ou plutôt gris foncé très sobre ; ainsi qu’un classique argent (mais toujours pas de blanc) qui devrait rester au catalogue. Apple semble donc conserver une palette relativement conservatrice, tout en réservant une couleur plus distinctive aux utilisateurs cherchant un modèle plus original.
Comme toujours, il convient de rester prudent. Les modèles factices utilisés par les fabricants d’accessoires sont généralement fabriqués à partir de fichiers CAD, de schémas industriels, ou d’informations issues de la chaîne d’approvisionnement. Les matériaux utilisés ne reflètent pas nécessairement la finition finale des appareils commercialisés.
Les nuances exactes, la saturation ou les effets de lumière pourraient donc différer du produit que présentera Apple à l’automne. En revanche, ce type de maquette s’avère souvent très fiable concernant les dimensions, le design général, et les choix de coloris.
Apple devrait dévoiler l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max à l’automne 2026. Cette génération pourrait être particulièrement importante puisque plusieurs rumeurs évoquent également l’arrivée du premier iPhone pliable aux côtés des modèles Pro traditionnels.
Même si les performances restent le principal critère d’achat, les coloris jouent un rôle de plus en plus important dans la stratégie marketing d’Apple. Chaque génération cherche à proposer une finition signature capable de distinguer immédiatement les nouveaux modèles. Et à première vue, ce rouge bordeaux très sombre pourrait bien devenir l’un des coloris les plus élégants proposés sur un iPhone Pro ces dernières années.
Un premier aperçu des couleurs de l’iPhone 18 Pro
Ces maquettes permettent de découvrir véritablement les quatre coloris supposés, et ce, dans un format physique plutôt que sous forme de rendus ou de simples descriptions issues de la chaîne d’approvisionnement. On y retrouve donc : Light Blue, Black, Silver, et surtout Dark Cherry.
C’est ce dernier qui attire le plus l’attention. Selon plusieurs rumeurs apparues ces derniers mois, Apple miserait cette année sur un rouge bien plus sombre pour devenir la couleur emblématique de la gamme Pro.
Les premières informations sur cette teinte remontent au début de l’année, lorsque Mark Gurman révélait qu’Apple testait un nouveau coloris rouge profond pour ses futurs modèles haut de gamme. Depuis, plusieurs sources ont affiné la description. Dire qu'il serait rouge serait bien réducteur. Pour les spécialistes de la couleurs, Dark Cherry serait plus proche d’un bordeaux, d’un rouge lie de vin, voire d’un mélange de pourpre et de brun foncé (avec une pointe de violet vous ne trouvez pas ?).
Selon certaines fuites, Apple utiliserait même en interne une référence Pantone spécifique pour cette finition. Le choix n’est pas totalement surprenant. L’an dernier, l’iPhone 17 Pro avait rencontré un certain succès avec son coloris Cosmic Orange, poussant visiblement Apple à poursuivre dans la voie des teintes plus originales pour ses modèles premium.
Outre Dark Cherry, les maquettes montrent également un Light Blue proche des modèles actuels (le fameux bleu très, très pâle que Cupertino affection tout particulièrement ces dernières années) ; un coloris noir ou plutôt gris foncé très sobre ; ainsi qu’un classique argent (mais toujours pas de blanc) qui devrait rester au catalogue. Apple semble donc conserver une palette relativement conservatrice, tout en réservant une couleur plus distinctive aux utilisateurs cherchant un modèle plus original.
Un lancement attendu à l’automne
Comme toujours, il convient de rester prudent. Les modèles factices utilisés par les fabricants d’accessoires sont généralement fabriqués à partir de fichiers CAD, de schémas industriels, ou d’informations issues de la chaîne d’approvisionnement. Les matériaux utilisés ne reflètent pas nécessairement la finition finale des appareils commercialisés.
Les nuances exactes, la saturation ou les effets de lumière pourraient donc différer du produit que présentera Apple à l’automne. En revanche, ce type de maquette s’avère souvent très fiable concernant les dimensions, le design général, et les choix de coloris.
Apple devrait dévoiler l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max à l’automne 2026. Cette génération pourrait être particulièrement importante puisque plusieurs rumeurs évoquent également l’arrivée du premier iPhone pliable aux côtés des modèles Pro traditionnels.
Les dernières rumeurs sur l'iPhone 18 Pro
Qu’en penser ?
Même si les performances restent le principal critère d’achat, les coloris jouent un rôle de plus en plus important dans la stratégie marketing d’Apple. Chaque génération cherche à proposer une finition signature capable de distinguer immédiatement les nouveaux modèles. Et à première vue, ce rouge bordeaux très sombre pourrait bien devenir l’un des coloris les plus élégants proposés sur un iPhone Pro ces dernières années.