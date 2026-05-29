iPhone 18 Pro : Apple va payer beaucoup plus cher son nouvel appareil photo ! Et le client ?
Par Laurence - Publié le
Les futures évolutions photo de l’iPhone 18 Pro pourraient avoir un prix. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le nouveau système d’ouverture variable attendu sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max coûterait environ 50 % plus cher à produire que le module photo principal utilisé aujourd’hui par Apple.
L’ouverture variable fait partie des rumeurs les plus persistantes autour des futurs iPhone Pro. Ming-Chi Kuo évoque cette technologie depuis la fin de l’année 2024, et plusieurs sources ont depuis confirmé qu’elle serait bien intégrée à la génération iPhone 18 Pro.
Aujourd’hui, les iPhone Pro utilisent une ouverture fixe de f/1.78 sur leur capteur principal. Avec une ouverture variable, l’objectif pourra physiquement ajuster la quantité de lumière entrant dans le capteur selon les conditions de prise de vue. Une technologie déjà présente sur certains appareils photo hybrides et quelques smartphones Android haut de gamme.
Concrètement, cette évolution permettrait d’obtenir davantage de contrôle sur l’exposition, la profondeur de champ, les effets de flou d’arrière-plan, et certaines situations de forte luminosité.
L’iPhone pourrait ainsi mieux s’adapter à différents environnements sans dépendre uniquement du traitement logiciel ou de la photographie computationnelle. Apple semble donc poursuivre sa stratégie consistant à rapprocher progressivement les capacités photo de l’iPhone de celles d’un véritable appareil photo.
Selon Ming-Chi Kuo, ce nouveau système représenterait un surcoût d’environ 50 % par rapport à la lentille principale actuellement utilisée dans l’iPhone 17 Pro. Le fournisseur chinois Sunny Optical devrait assurer entre 40 % et 50 % des commandes d’Apple pour ce composant.
Cette hausse des coûts ne signifie pas que le prix de l’iPhone augmentera automatiquement (quoique), mais elle illustre les investissements de plus en plus importants nécessaires pour continuer à faire progresser les performances photo des smartphones.
Au-delà de l’iPhone, Sunny Optical semble progressivement renforcer sa place dans l’écosystème Apple. L’entreprise serait notamment devenue un fournisseur de modules caméra pour le futur MacBook Neo, un ordinateur dont les ventes dépasseraient déjà largement les prévisions initiales selon Ming-Chi Kuo.
L’analyste estime désormais que les expéditions du MacBook Neo pourraient atteindre jusqu’à 10 millions d’unités en 2026, soit deux fois plus que ses estimations précédentes.
Cette fuite confirme surtout qu’Apple continue de miser fortement sur la photographie pour différencier ses modèles Pro. Alors que les gains de performances deviennent moins visibles d’une génération à l’autre, les capacités photo restent l’un des principaux arguments de renouvellement pour de nombreux utilisateurs. L’arrivée d’une ouverture variable pourrait ainsi constituer l’une des plus importantes évolutions matérielles de l’appareil photo de l’iPhone depuis plusieurs années.
Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être dévoilés à l’automne 2026. Selon les rumeurs actuelles, ils pourraient être accompagnés du premier iPhone pliable de l’histoire d’Apple, un lancement qui s’annonce déjà comme l’un des plus importants de ces dernières années pour la marque.
Si cette information se confirme, Apple semble vouloir franchir une nouvelle étape dans la photographie mobile en ajoutant un véritable contrôle optique à l’iPhone. Une évolution moins spectaculaire qu’un nouveau capteur ou un zoom plus puissant, mais potentiellement très intéressante pour les photographes qui souhaitent davantage de maîtrise sur leurs clichés. Et si Apple accepte de payer 50 % plus cher cette pièce stratégique, c’est probablement qu’elle estime que le gain en qualité d’image en vaut largement la peine.
Une évolution attendue depuis plusieurs années
L’ouverture variable fait partie des rumeurs les plus persistantes autour des futurs iPhone Pro. Ming-Chi Kuo évoque cette technologie depuis la fin de l’année 2024, et plusieurs sources ont depuis confirmé qu’elle serait bien intégrée à la génération iPhone 18 Pro.
Aujourd’hui, les iPhone Pro utilisent une ouverture fixe de f/1.78 sur leur capteur principal. Avec une ouverture variable, l’objectif pourra physiquement ajuster la quantité de lumière entrant dans le capteur selon les conditions de prise de vue. Une technologie déjà présente sur certains appareils photo hybrides et quelques smartphones Android haut de gamme.
Plus de contrôle pour les photographes
Concrètement, cette évolution permettrait d’obtenir davantage de contrôle sur l’exposition, la profondeur de champ, les effets de flou d’arrière-plan, et certaines situations de forte luminosité.
L’iPhone pourrait ainsi mieux s’adapter à différents environnements sans dépendre uniquement du traitement logiciel ou de la photographie computationnelle. Apple semble donc poursuivre sa stratégie consistant à rapprocher progressivement les capacités photo de l’iPhone de celles d’un véritable appareil photo.
Une pièce beaucoup plus coûteuse
Selon Ming-Chi Kuo, ce nouveau système représenterait un surcoût d’environ 50 % par rapport à la lentille principale actuellement utilisée dans l’iPhone 17 Pro. Le fournisseur chinois Sunny Optical devrait assurer entre 40 % et 50 % des commandes d’Apple pour ce composant.
Cette hausse des coûts ne signifie pas que le prix de l’iPhone augmentera automatiquement (quoique), mais elle illustre les investissements de plus en plus importants nécessaires pour continuer à faire progresser les performances photo des smartphones.
Sunny Optical un soustraitant qui a la cote
Au-delà de l’iPhone, Sunny Optical semble progressivement renforcer sa place dans l’écosystème Apple. L’entreprise serait notamment devenue un fournisseur de modules caméra pour le futur MacBook Neo, un ordinateur dont les ventes dépasseraient déjà largement les prévisions initiales selon Ming-Chi Kuo.
L’analyste estime désormais que les expéditions du MacBook Neo pourraient atteindre jusqu’à 10 millions d’unités en 2026, soit deux fois plus que ses estimations précédentes.
L’iPhone photo reste une priorité stratégique
Cette fuite confirme surtout qu’Apple continue de miser fortement sur la photographie pour différencier ses modèles Pro. Alors que les gains de performances deviennent moins visibles d’une génération à l’autre, les capacités photo restent l’un des principaux arguments de renouvellement pour de nombreux utilisateurs. L’arrivée d’une ouverture variable pourrait ainsi constituer l’une des plus importantes évolutions matérielles de l’appareil photo de l’iPhone depuis plusieurs années.
Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être dévoilés à l’automne 2026. Selon les rumeurs actuelles, ils pourraient être accompagnés du premier iPhone pliable de l’histoire d’Apple, un lancement qui s’annonce déjà comme l’un des plus importants de ces dernières années pour la marque.
Qu’en penser ?
Si cette information se confirme, Apple semble vouloir franchir une nouvelle étape dans la photographie mobile en ajoutant un véritable contrôle optique à l’iPhone. Une évolution moins spectaculaire qu’un nouveau capteur ou un zoom plus puissant, mais potentiellement très intéressante pour les photographes qui souhaitent davantage de maîtrise sur leurs clichés. Et si Apple accepte de payer 50 % plus cher cette pièce stratégique, c’est probablement qu’elle estime que le gain en qualité d’image en vaut largement la peine.