iPhone 18 Pro : Apple va payer beaucoup plus cher son nouvel appareil photo ! Et le client ?

Une évolution attendue depuis plusieurs années

Plus de contrôle pour les photographes

Une pièce beaucoup plus coûteuse

Sunny Optical un soustraitant qui a la cote

L’iPhone photo reste une priorité stratégique

Qu’en penser ?



Si cette information se confirme, Apple semble vouloir franchir une nouvelle étape dans la photographie mobile en ajoutant un véritable contrôle optique à l’iPhone. Une évolution moins spectaculaire qu’un nouveau capteur ou un zoom plus puissant, mais potentiellement très intéressante pour les photographes qui souhaitent davantage de maîtrise sur leurs clichés. Et si Apple accepte de payer 50 % plus cher cette pièce stratégique, c’est probablement qu’elle estime que le gain en qualité d’image en vaut largement la peine.

Ming-Chi Kuo évoque cette technologie depuis la fin de l’année 2024, et plusieurs sources ont depuis confirmé qu’elle serait bien intégrée à la génération iPhone 18 Pro.Aujourd’hui, les iPhone Pro utilisent une ouverture fixe de f/1.78 sur leur capteur principal. Avec une, l’objectif pourra physiquement ajuster la quantité de lumière entrant dans le capteur selon les conditions de prise de vue. Une technologie déjà présente sur certains appareils photo hybrides et quelques smartphones Android haut de gamme.Concrètement, cette évolution permettrait d’obtenirL’iPhone pourrait ainsi mieux s’adapter à différents environnements sans dépendre uniquement du traitement logiciel ou de la photographie computationnelle. Apple semble donc poursuivre sa stratégie consistant à rapprocher progressivement les capacités photo de l’iPhone de celles d’un véritable appareil photo.Selon Ming-Chi Kuo,Le fournisseur chinois Sunny Optical devrait assurer entre 40 % et 50 % des commandes d’Apple pour ce composant.Cette hausse des coûts ne signifie pas que le prix de l’iPhone augmentera automatiquement (quoique), mais elle illustre lespour continuer à faire progresser les performances photo des smartphones.Au-delà de l’iPhone,. L’entreprise serait notamment devenue un fournisseur de modules caméra pour le futur MacBook Neo, un ordinateur dont les ventes dépasseraient déjà largement les prévisions initiales selon Ming-Chi Kuo.L’analyste estime désormais que les expéditions du MacBook Neo pourraient atteindre jusqu’à 10 millions d’unités en 2026, soit deux fois plus que ses estimations précédentes.Alors que les gains de performances deviennent moins visibles d’une génération à l’autre, les capacités photo restent l’un des principaux arguments de renouvellement pour de nombreux utilisateurs. L’arrivée d’une ouverture variable pourrait ainsi constituer l’une des plus importantes évolutions matérielles de l’appareil photo de l’iPhone depuis plusieurs années.Selon les rumeurs actuelles, ils pourraient être accompagnés du premier iPhone pliable de l’histoire d’Apple, un lancement qui s’annonce déjà comme l’un des plus importants de ces dernières années pour la marque.