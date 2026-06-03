QuickShare : Google étend la liste des smartphones Android compatibles avec AirDrop
Par Laurence - Publié le
L'un des murs les plus frustrants entre l'iPhone et Android est en train de tomber progressivement. Google vient d'annoncer l'extension de la compatibilité de Quick Share avec AirDrop à de nombreux nouveaux smartphones Android, facilitant encore davantage les échanges de fichiers entre les deux écosystèmes. Une évolution discrète mais importante pour tous ceux qui jonglent entre iPhone, Android, iPad ou Mac au quotidien.
Depuis novembre 2025, Google a réussi un petit tour de force : rendre Quick Share compatible avec AirDrop. Concrètement, un utilisateur Android peut désormais envoyer des photos, vidéos ou documents vers un iPhone de la même manière qu'il le ferait vers un autre smartphone Android.
L'inverse est également possible : un utilisateur d'iPhone peut partager directement un fichier vers un appareil Android compatible depuis l'interface AirDrop habituelle. Une petite révolution quand on se souvient que pendant des années, AirDrop est resté l'un des principaux arguments de l'écosystème Apple.
Google profite aujourd'hui d'une mise à jour pour étendre cette compatibilité à de nouveaux modèles Android. Côté Samsung, la liste comprend notamment : Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, Galaxy Z Fold7 et Z Flip7, Galaxy Z Fold6 et Z Flip6, Galaxy Z TriFold. Chez Google, l'ensemble de la gamme Pixel récente est concerné : Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL / 10 Pro Fold / 10a, Pixel 9 /9 Pro / 9 Pro XL /9 Pro Fold / 9a et Pixel 8a
D'autres fabricants rejoignent également le programme, parmi lesquels OnePlus, Honor, Xiaomi, Oppo et Vivo. Google précise que d'autres appareils arriveront prochainement, notamment le Motorola Razr Fold 2026, certains modèles Oppo Find X8 et le futur Honor Magic8 Pro.
Le principe reste relativement simple. Du côté Android, il suffit d'activer l'option
Une fois ces paramètres activés, les appareils apparaissent directement dans les menus de partage respectifs. L'expérience est particulièrement transparente côté iPhone : le smartphone Android apparaît simplement parmi les destinations AirDrop disponibles.
L'autre bonne surprise est que cette compatibilité ne se limite pas aux iPhone. Les utilisateurs Android peuvent également échanger des fichiers avec les iPad et les Mac compatibles AirDrop. Pour les appareils Android qui ne prennent pas encore en charge Quick Share, Google propose une solution de secours sous la forme d'un QR Code permettant de transférer les fichiers via le cloud.
Si Apple n'a jamais officiellement ouvert AirDrop à Android, la stratégie de Google permet de contourner intelligemment cette limitation. Pour les utilisateurs, c'est une excellente nouvelle : partager des fichiers entre un smartphone Android, un iPhone ou un Mac devient enfin beaucoup moins compliqué.
Cette évolution illustre aussi une tendance de fond du marché : à mesure que l'intelligence artificielle et les services cloud prennent de l'importance, les frontières entre les écosystèmes deviennent progressivement moins rigides. Et pour une fois, ce sont surtout les utilisateurs qui y gagnent.
AirDrop n'est plus réservé à l'univers Apple
Depuis novembre 2025, Google a réussi un petit tour de force : rendre Quick Share compatible avec AirDrop. Concrètement, un utilisateur Android peut désormais envoyer des photos, vidéos ou documents vers un iPhone de la même manière qu'il le ferait vers un autre smartphone Android.
L'inverse est également possible : un utilisateur d'iPhone peut partager directement un fichier vers un appareil Android compatible depuis l'interface AirDrop habituelle. Une petite révolution quand on se souvient que pendant des années, AirDrop est resté l'un des principaux arguments de l'écosystème Apple.
De nombreux nouveaux smartphones compatibles
Google profite aujourd'hui d'une mise à jour pour étendre cette compatibilité à de nouveaux modèles Android. Côté Samsung, la liste comprend notamment : Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, Galaxy Z Fold7 et Z Flip7, Galaxy Z Fold6 et Z Flip6, Galaxy Z TriFold. Chez Google, l'ensemble de la gamme Pixel récente est concerné : Pixel 10 / 10 Pro / 10 Pro XL / 10 Pro Fold / 10a, Pixel 9 /9 Pro / 9 Pro XL /9 Pro Fold / 9a et Pixel 8a
D'autres fabricants rejoignent également le programme, parmi lesquels OnePlus, Honor, Xiaomi, Oppo et Vivo. Google précise que d'autres appareils arriveront prochainement, notamment le Motorola Razr Fold 2026, certains modèles Oppo Find X8 et le futur Honor Magic8 Pro.
Comment ça fonctionne ?
Le principe reste relativement simple. Du côté Android, il suffit d'activer l'option
Share with Apple devicesdans Quick Share. Sur l'iPhone, l'utilisateur doit simplement rendre AirDrop visible via l'option
Tout le monde pendant 10 minutesdepuis le Centre de contrôle.
Une fois ces paramètres activés, les appareils apparaissent directement dans les menus de partage respectifs. L'expérience est particulièrement transparente côté iPhone : le smartphone Android apparaît simplement parmi les destinations AirDrop disponibles.
L'autre bonne surprise est que cette compatibilité ne se limite pas aux iPhone. Les utilisateurs Android peuvent également échanger des fichiers avec les iPad et les Mac compatibles AirDrop. Pour les appareils Android qui ne prennent pas encore en charge Quick Share, Google propose une solution de secours sous la forme d'un QR Code permettant de transférer les fichiers via le cloud.
Qu'en penser ?
Si Apple n'a jamais officiellement ouvert AirDrop à Android, la stratégie de Google permet de contourner intelligemment cette limitation. Pour les utilisateurs, c'est une excellente nouvelle : partager des fichiers entre un smartphone Android, un iPhone ou un Mac devient enfin beaucoup moins compliqué.
Cette évolution illustre aussi une tendance de fond du marché : à mesure que l'intelligence artificielle et les services cloud prennent de l'importance, les frontières entre les écosystèmes deviennent progressivement moins rigides. Et pour une fois, ce sont surtout les utilisateurs qui y gagnent.