QuickShare : Google étend la liste des smartphones Android compatibles avec AirDrop

Qu'en penser ?



Si Apple n'a jamais officiellement ouvert AirDrop à Android, la stratégie de Google permet de contourner intelligemment cette limitation. Pour les utilisateurs, c'est une excellente nouvelle : partager des fichiers entre un smartphone Android, un iPhone ou un Mac devient enfin beaucoup moins compliqué.



Cette évolution illustre aussi une tendance de fond du marché : à mesure que l'intelligence artificielle et les services cloud prennent de l'importance, les frontières entre les écosystèmes deviennent progressivement moins rigides. Et pour une fois, ce sont surtout les utilisateurs qui y gagnent.