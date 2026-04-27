iPhone Fold : les plans détaillés en fuite sur internet
Par Laurence - Publié le
Les rumeurs autour du premier iPhone pliant d’Apple prennent une nouvelle dimension. Des plans détaillés incluant les dimensions exactes de l’appareil viennent de fuiter, donnant un aperçu bien plus concret de ce qui pourrait être lancé sous le nom d’iPhone Ultra.
Jusqu’ici, les fuites évoquaient un module décalé sur un côté. Mais ces nouveaux plans montrent une disposition un peu plus centrée et équilibrée sur la largeur de l’appareil. Ce choix irait dans le sens d’un design plus harmonieux, fidèle à l’approche épurée de la firme.
Côté dimensions, une donnée retient particulièrement l’attention : 9,23 mm d’épaisseur une fois replié. C’est légèrement plus fin que ce que suggéraient les précédentes rumeurs. Là encore ce point est d'importance, car sur les smartphones pliables, l’épaisseur reste souvent un frein à l’usage au quotidien. Cupertino semble donc chercher à améliorer la portabilité dès cette première génération.
Une fois déployé, l’appareil afficherait des dimensions d’environ 120,6 mm de hauteur et de 167,6 mm de largeur. Un choix qui tranche avec les modèles concurrents, souvent plus étroits et allongés.
Apple pourrait ainsi privilégier un écran plus large que haut, offrant un meilleur confort en multitâche, une expérience plus immersive en vidéo et une utilisation proche d’une tablette compacte. Une approche différente de celle adoptée par certains acteurs du marché comme Samsung avec sa gamme Galaxy Z Fold.
Les documents évoquent également deux coloris : noir et argent. Une palette sobre, qui est très cohérente avec les habitudes d’Apple pour ses modèles premium.
Ce modèle pliant, souvent appelé iPhone Fold, pourrait finalement être commercialisé sous le nom iPhone Ultra. Aux dernières rumeurs, il s'agirait même du premier bébé de John Ternus dont il se chargerait lui-même de la présentation — baptême du feu pour le nouveau CEO d'Apple. Son lancement est régulièrement évoqué aux côtés de la future gamme iPhone 18 Pro, ce qui placerait son arrivée dans un calendrier stratégique pour Apple.
Avec ces nouvelles informations, une tendance se dessine : Apple ne cherche pas à copier les designs existants, mais à proposer sa propre interprétation du smartphone pliable. Entre finesse, format élargi et design retravaillé, l’iPhone Ultra pourrait marquer une entrée tardive… mais potentiellement différenciante sur ce segment. Les prochaines fuites devraient confirmer — ou non — cette orientation, alors que l’attente autour de ce premier iPhone pliant continue de monter.
Premier changement notable : le bloc photo.
Jusqu’ici, les fuites évoquaient un module décalé sur un côté. Mais ces nouveaux plans montrent une disposition un peu plus centrée et équilibrée sur la largeur de l’appareil. Ce choix irait dans le sens d’un design plus harmonieux, fidèle à l’approche épurée de la firme.
Côté dimensions, une donnée retient particulièrement l’attention : 9,23 mm d’épaisseur une fois replié. C’est légèrement plus fin que ce que suggéraient les précédentes rumeurs. Là encore ce point est d'importance, car sur les smartphones pliables, l’épaisseur reste souvent un frein à l’usage au quotidien. Cupertino semble donc chercher à améliorer la portabilité dès cette première génération.
Un format plus large que la concurrence
Une fois déployé, l’appareil afficherait des dimensions d’environ 120,6 mm de hauteur et de 167,6 mm de largeur. Un choix qui tranche avec les modèles concurrents, souvent plus étroits et allongés.
Apple pourrait ainsi privilégier un écran plus large que haut, offrant un meilleur confort en multitâche, une expérience plus immersive en vidéo et une utilisation proche d’une tablette compacte. Une approche différente de celle adoptée par certains acteurs du marché comme Samsung avec sa gamme Galaxy Z Fold.
Des coloris classiques
Les documents évoquent également deux coloris : noir et argent. Une palette sobre, qui est très cohérente avec les habitudes d’Apple pour ses modèles premium.
Qu'en penser ?
Ce modèle pliant, souvent appelé iPhone Fold, pourrait finalement être commercialisé sous le nom iPhone Ultra. Aux dernières rumeurs, il s'agirait même du premier bébé de John Ternus dont il se chargerait lui-même de la présentation — baptême du feu pour le nouveau CEO d'Apple. Son lancement est régulièrement évoqué aux côtés de la future gamme iPhone 18 Pro, ce qui placerait son arrivée dans un calendrier stratégique pour Apple.
Avec ces nouvelles informations, une tendance se dessine : Apple ne cherche pas à copier les designs existants, mais à proposer sa propre interprétation du smartphone pliable. Entre finesse, format élargi et design retravaillé, l’iPhone Ultra pourrait marquer une entrée tardive… mais potentiellement différenciante sur ce segment. Les prochaines fuites devraient confirmer — ou non — cette orientation, alors que l’attente autour de ce premier iPhone pliant continue de monter.