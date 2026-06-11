Messages sous iOS 27 : tout ce qui change (avec ou sans IA)
Par Laurence - Publié le
Apple a largement mis en avant Siri et Apple Intelligence lors de la WWDC 2026, mais plusieurs applications du quotidien profitent elles aussi d’évolutions importantes dans iOS 27. C’est notamment le cas de Messages, qui gagne de nouvelles fonctions basées sur l’IA, des améliorations de performances et même un nouvel outil de dessin qui semble déjà préparer l’arrivée du futur iPhone pliable.
L’une des nouveautés les plus inattendues concerne l’arrivée d’une application
À première vue, cette nouveauté peut sembler anecdotique. Pourtant, elle prend tout son sens au regard des nombreuses rumeurs autour du futur iPhone pliable attendu cette année. Avec un écran interne proche de celui d’un iPad mini, l’iPhone Ultra pourrait offrir un terrain de jeu idéal pour ce type d’interactions. Une question demeure toutefois : Apple permettra-t-elle enfin l’utilisation de l’Apple Pencil sur iPhone ?
iOS 27 ajoute également un réglage permettant de personnaliser le bouton situé à droite du champ de saisie. Les utilisateurs pourront choisir entre l’enregistrement audio, la dictée vocale ou la désactivation complète du bouton. Cette petite amélioration devrait satisfaire ceux qui activent régulièrement une fonction par erreur.
D'ailleurs iOS 27 en a profité pour relooker l'interface de Message au niveau du bouton du bas de l'écran et du champ du texte (un petit plus d'effet Liquid Glass). L'icône pour le message audio perd son micro pour les petites ondes (les mêmes que l'app Dictaphone). Et le message lorsqu'on appuie dessus change également (il affichera l'option choisie précédemment).
Grâce à Apple Intelligence, Messages devient capable de comprendre le contexte des conversations pour proposer des actions pertinentes au bon moment. Si un correspondant vous demande une photo particulière, l’application pourra par exemple suggérer automatiquement les images les plus pertinentes de votre photothèque en tenant compte des lieux, des personnes ou des mots-clés mentionnés dans la conversation.
Apple introduit également des suggestions contextuelles permettant de créer rapidement un rappel ou une note sans quitter la discussion. Ces recommandations apparaissent directement sous certains messages ou dans la rangée supérieure du clavier.
Apple continue également d’améliorer les Smart Replies. Les suggestions de réponses générées automatiquement tiennent désormais compte du style d’écriture propre à chaque utilisateur. L’objectif est de proposer des réponses plus naturelles et plus proches de la manière dont chacun s’exprime habituellement.
Apple poursuit ses efforts en matière de sécurité familiale. Pour les comptes enfants, Messages pourra désormais détecter automatiquement certains contenus violents ou particulièrement choquants dans les photos et vidéos reçues. Les contenus concernés seront bloqués avant leur affichage.
Apple a également travaillé sur plusieurs aspects techniques souvent moins visibles mais particulièrement appréciables au quotidien. Messages bénéficie notamment de chargements plus rapides, synchronisation accélérée entre les appareils, reprise automatique de l’envoi des messages échoués, affichage amélioré des aperçus multimédias, recherche de conversations par numéro de téléphone ou surnom et envoi continu des photos, vidéos et messages sans interruption. L’entreprise indique avoir consacré une part importante du développement d’iOS 27 à ces optimisations.
Messages ne révolutionne pas son interface dans iOS 27, mais l’application devient progressivement l’un des meilleurs exemples de l’intégration d’Apple Intelligence dans le système. Les suggestions contextuelles, les réponses personnalisées et la recherche assistée montrent comment l’IA peut simplifier des tâches quotidiennes sans nécessairement bouleverser les habitudes des utilisateurs.
L’arrivée de l’outil de dessin est peut-être encore plus intéressante. Derrière cette petite nouveauté pourrait déjà se cacher un indice supplémentaire sur les ambitions d’Apple pour son premier iPhone pliable attendu dans les prochains mois.
Une nouvelle app de dessin dans Message !
L’une des nouveautés les plus inattendues concerne l’arrivée d’une application
Drawingdirectement intégrée à iMessage. Elle permet de réaliser rapidement des croquis ou annotations grâce aux mêmes outils que ceux déjà présents dans Notes ou Aperçu sur Mac.
À première vue, cette nouveauté peut sembler anecdotique. Pourtant, elle prend tout son sens au regard des nombreuses rumeurs autour du futur iPhone pliable attendu cette année. Avec un écran interne proche de celui d’un iPad mini, l’iPhone Ultra pourrait offrir un terrain de jeu idéal pour ce type d’interactions. Une question demeure toutefois : Apple permettra-t-elle enfin l’utilisation de l’Apple Pencil sur iPhone ?
De nouvelles options pour les messages audio
iOS 27 ajoute également un réglage permettant de personnaliser le bouton situé à droite du champ de saisie. Les utilisateurs pourront choisir entre l’enregistrement audio, la dictée vocale ou la désactivation complète du bouton. Cette petite amélioration devrait satisfaire ceux qui activent régulièrement une fonction par erreur.
D'ailleurs iOS 27 en a profité pour relooker l'interface de Message au niveau du bouton du bas de l'écran et du champ du texte (un petit plus d'effet Liquid Glass). L'icône pour le message audio perd son micro pour les petites ondes (les mêmes que l'app Dictaphone). Et le message lorsqu'on appuie dessus change également (il affichera l'option choisie précédemment).
Des suggestions intelligentes
Grâce à Apple Intelligence, Messages devient capable de comprendre le contexte des conversations pour proposer des actions pertinentes au bon moment. Si un correspondant vous demande une photo particulière, l’application pourra par exemple suggérer automatiquement les images les plus pertinentes de votre photothèque en tenant compte des lieux, des personnes ou des mots-clés mentionnés dans la conversation.
Apple introduit également des suggestions contextuelles permettant de créer rapidement un rappel ou une note sans quitter la discussion. Ces recommandations apparaissent directement sous certains messages ou dans la rangée supérieure du clavier.
Les autres changements
Apple continue également d’améliorer les Smart Replies. Les suggestions de réponses générées automatiquement tiennent désormais compte du style d’écriture propre à chaque utilisateur. L’objectif est de proposer des réponses plus naturelles et plus proches de la manière dont chacun s’exprime habituellement.
Apple poursuit ses efforts en matière de sécurité familiale. Pour les comptes enfants, Messages pourra désormais détecter automatiquement certains contenus violents ou particulièrement choquants dans les photos et vidéos reçues. Les contenus concernés seront bloqués avant leur affichage.
Apple a également travaillé sur plusieurs aspects techniques souvent moins visibles mais particulièrement appréciables au quotidien. Messages bénéficie notamment de chargements plus rapides, synchronisation accélérée entre les appareils, reprise automatique de l’envoi des messages échoués, affichage amélioré des aperçus multimédias, recherche de conversations par numéro de téléphone ou surnom et envoi continu des photos, vidéos et messages sans interruption. L’entreprise indique avoir consacré une part importante du développement d’iOS 27 à ces optimisations.
Qu'en penser ?
Messages ne révolutionne pas son interface dans iOS 27, mais l’application devient progressivement l’un des meilleurs exemples de l’intégration d’Apple Intelligence dans le système. Les suggestions contextuelles, les réponses personnalisées et la recherche assistée montrent comment l’IA peut simplifier des tâches quotidiennes sans nécessairement bouleverser les habitudes des utilisateurs.
L’arrivée de l’outil de dessin est peut-être encore plus intéressante. Derrière cette petite nouveauté pourrait déjà se cacher un indice supplémentaire sur les ambitions d’Apple pour son premier iPhone pliable attendu dans les prochains mois.