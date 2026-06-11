Messages sous iOS 27 : tout ce qui change (avec ou sans IA)

Qu'en penser ?



Messages ne révolutionne pas son interface dans iOS 27, mais l’application devient progressivement l’un des meilleurs exemples de l’intégration d’Apple Intelligence dans le système. Les suggestions contextuelles, les réponses personnalisées et la recherche assistée montrent comment l’IA peut simplifier des tâches quotidiennes sans nécessairement bouleverser les habitudes des utilisateurs.



L’arrivée de l’outil de dessin est peut-être encore plus intéressante. Derrière cette petite nouveauté pourrait déjà se cacher un indice supplémentaire sur les ambitions d’Apple pour son premier iPhone pliable attendu dans les prochains mois.