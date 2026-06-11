Une collaboration inédite entre Apple et la police de Londres... pour freiner les vols d'iPhone
Par Laurence - Publié le
Alors que le vol de smartphones reste un problème dans de nombreuses grandes villes, Apple et la police métropolitaine de Londres affirment avoir obtenu des résultats encourageants grâce à une collaboration inédite. En partageant des données sur les iPhone volés, les deux organisations cherchent à rendre ces appareils toujours moins attractifs pour les criminels.
Depuis plusieurs années, Apple multiplie les protections destinées à réduire l’intérêt économique du vol d’iPhone. Parmi elles figurent notamment le verrouillage d’activation ou encore la fonction Protection en cas de vol de l’appareil.
L’objectif est d'empêcher les voleurs de réinitialiser les appareils, d’accéder aux données personnelles ou de revendre facilement les smartphones sur le marché de l’occasion. En parallèle, la Metropolitan Police de Londres a renforcé sa lutte contre les vols à l’arraché, particulièrement fréquents dans la capitale britannique. Les forces de l’ordre ciblent notamment les délinquants utilisant des vélos électriques ou des scooters pour dérober des téléphones directement dans les mains des passants.
Selon la BBC, la police londonienne a commencé à partager des informations avec Apple afin de mieux comprendre le devenir des appareils volés. Cette coopération permet notamment de savoir si un iPhone dérobé est réactivé, reconnecté à un réseau mobile ou réinitialisé après son vol.
Pour Sir Mark Rowley, commissaire de la Metropolitan Police, le raisonnement est clair :
L’un des principaux problèmes rencontrés ces dernières années concernait l’apparition de logiciels illicites capables d’effectuer une réinitialisation complète des iPhone volés. Cette manipulation permettait ensuite de revendre les appareils comme s’ils étaient neufs, notamment sur certains marchés étrangers.
D’après Sir Mark Rowley, Apple estime désormais avoir résolu ce problème technique. Les premières données collectées montreraient que la grande majorité des iPhone volés récemment à Londres n’ont pas pu être réinitialisés avec succès. Et donc revendus en tant que tels.
Les chiffres avancés par la police londonienne semblent confirmer l’efficacité de cette stratégie. Entre juin 2025 et mai 2026, le nombre de vols de téléphones aurait diminué de 14 000 cas, soit une baisse de 18 % par rapport à l’année précédente.
La situation est encore plus marquée à Westminster, l’un des quartiers les plus fréquentés de Londres. Dans cette zone, où les smartphones représentent jusqu’à 72 % des vols à la personne certaines semaines, les autorités évoquent une baisse de 45,8 % depuis le début de l’année.
La Metropolitan Police ne mise pas uniquement sur la technologie d’Apple. Les forces de l’ordre utilisent également des drones pour suivre les voleurs circulant à vélo électrique. Les policiers britanniques ont par ailleurs adopté une doctrine plus offensive autorisant, dans certains cas, des contacts tactiques entre véhicules de police et deux-roues utilisés lors des vols.
Face à l’explosion mondiale des vols de smartphones, cette coopération entre Apple et les forces de l’ordre pourrait servir de modèle à d’autres grandes métropoles. Si les protections logicielles continuent de réduire la valeur de revente des appareils volés, c’est tout l’équilibre économique de ce type de criminalité qui pourrait être remis en question.
Pour Apple, l’enjeu dépasse la simple sécurité des utilisateurs : il s’agit aussi de préserver la confiance dans un appareil qui concentre aujourd’hui une grande partie de la vie numérique de ses propriétaires.
Une stratégie commune
Depuis plusieurs années, Apple multiplie les protections destinées à réduire l’intérêt économique du vol d’iPhone. Parmi elles figurent notamment le verrouillage d’activation ou encore la fonction Protection en cas de vol de l’appareil.
L’objectif est d'empêcher les voleurs de réinitialiser les appareils, d’accéder aux données personnelles ou de revendre facilement les smartphones sur le marché de l’occasion. En parallèle, la Metropolitan Police de Londres a renforcé sa lutte contre les vols à l’arraché, particulièrement fréquents dans la capitale britannique. Les forces de l’ordre ciblent notamment les délinquants utilisant des vélos électriques ou des scooters pour dérober des téléphones directement dans les mains des passants.
Apple et la police échangent désormais leurs données
Selon la BBC, la police londonienne a commencé à partager des informations avec Apple afin de mieux comprendre le devenir des appareils volés. Cette coopération permet notamment de savoir si un iPhone dérobé est réactivé, reconnecté à un réseau mobile ou réinitialisé après son vol.
Pour Sir Mark Rowley, commissaire de la Metropolitan Police, le raisonnement est clair :
Si les téléphones volés ne peuvent plus être réactivés, leur valeur s’effondre, tout comme l’intérêt de les voler.Ces données permettent également à Apple d’identifier les nouvelles méthodes utilisées par les réseaux criminels pour contourner ses protections.
Apple aurait bloqué un logiciel utilisé par les voleurs
L’un des principaux problèmes rencontrés ces dernières années concernait l’apparition de logiciels illicites capables d’effectuer une réinitialisation complète des iPhone volés. Cette manipulation permettait ensuite de revendre les appareils comme s’ils étaient neufs, notamment sur certains marchés étrangers.
D’après Sir Mark Rowley, Apple estime désormais avoir résolu ce problème technique. Les premières données collectées montreraient que la grande majorité des iPhone volés récemment à Londres n’ont pas pu être réinitialisés avec succès. Et donc revendus en tant que tels.
Les vols d’iPhone en nette baisse à Londres
Les chiffres avancés par la police londonienne semblent confirmer l’efficacité de cette stratégie. Entre juin 2025 et mai 2026, le nombre de vols de téléphones aurait diminué de 14 000 cas, soit une baisse de 18 % par rapport à l’année précédente.
La situation est encore plus marquée à Westminster, l’un des quartiers les plus fréquentés de Londres. Dans cette zone, où les smartphones représentent jusqu’à 72 % des vols à la personne certaines semaines, les autorités évoquent une baisse de 45,8 % depuis le début de l’année.
La Metropolitan Police ne mise pas uniquement sur la technologie d’Apple. Les forces de l’ordre utilisent également des drones pour suivre les voleurs circulant à vélo électrique. Les policiers britanniques ont par ailleurs adopté une doctrine plus offensive autorisant, dans certains cas, des contacts tactiques entre véhicules de police et deux-roues utilisés lors des vols.
Qu'en penser ?
Face à l’explosion mondiale des vols de smartphones, cette coopération entre Apple et les forces de l’ordre pourrait servir de modèle à d’autres grandes métropoles. Si les protections logicielles continuent de réduire la valeur de revente des appareils volés, c’est tout l’équilibre économique de ce type de criminalité qui pourrait être remis en question.
Pour Apple, l’enjeu dépasse la simple sécurité des utilisateurs : il s’agit aussi de préserver la confiance dans un appareil qui concentre aujourd’hui une grande partie de la vie numérique de ses propriétaires.