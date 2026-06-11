Une collaboration inédite entre Apple et la police de Londres... pour freiner les vols d'iPhone

Qu'en penser ?



Face à l’explosion mondiale des vols de smartphones, cette coopération entre Apple et les forces de l’ordre pourrait servir de modèle à d’autres grandes métropoles. Si les protections logicielles continuent de réduire la valeur de revente des appareils volés, c’est tout l’équilibre économique de ce type de criminalité qui pourrait être remis en question.



Pour Apple, l’enjeu dépasse la simple sécurité des utilisateurs : il s’agit aussi de préserver la confiance dans un appareil qui concentre aujourd’hui une grande partie de la vie numérique de ses propriétaires.