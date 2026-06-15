Et si Siri prenait totalement le contrôle de votre iPhone ?
Par Laurence - Publié le
Apple a présenté la semaine dernière la nouvelle génération de Siri basée sur les grands modèles de langage (LLM). Mais selon Bloomberg, ses ambitions pourraient aller bien plus loin. À terme, Apple travaillerait sur un assistant capable non seulement de répondre aux requêtes des utilisateurs, mais aussi d’utiliser directement les applications à leur place. Autrement dit, un véritable agent IA comparable à OpenClaw, aux outils développés par Google ou encore aux projets d’Anthropic.
Depuis plusieurs mois, l’industrie de l’intelligence artificielle s’oriente vers des modèles beaucoup plus autonomes et polyvalents, les agents. Contrairement aux chatbots classiques, ces systèmes sont capables d’enchaîner plusieurs actions de manière autonome : ouvrir des applications, récupérer des informations, prendre des décisions et exécuter des tâches complexes sans intervention permanente de l’utilisateur.
Aujourd’hui, Siri reste essentiellement un assistant réactif : si on lui pose une question ou on lui donne une instruction, il exécute la demande. Mais cette frontière pourrait progressivement disparaître. Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman estime qu’Apple finira par proposer un système capable de contrôler directement les logiciels sur iPhone, iPad et Mac pour accomplir des tâches complètes à la place de l’utilisateur.
Cette hypothèse s’appuie notamment sur certaines déclarations de Mike Rockwell, le nouveau patron de l’ingénierie Siri. Interrogé après la keynote de la WWDC, celui-ci a expliqué que la nouvelle architecture de Siri avait été conçue pour évoluer dans le temps. Selon lui, les agents sont des systèmes capables de fonctionner en boucle : ils reçoivent des informations, prennent des décisions puis exécutent des actions.
Si Siri n’en est pas encore là aujourd’hui, Mike Rockwell souligne que les fondations techniques mises en place sont désormais suffisamment modernes pour permettre de futures extensions. Une manière de confirmer qu’Apple ne considère pas la version actuelle de Siri AI comme une finalité.
Concrètement, un Siri agentique pourrait gérer des tâches bien plus complexes que celles actuellement proposées. On peut imaginer un assistant capable de réserver un voyage, comparer plusieurs offres, remplir des formulaires, organiser un agenda, gérer des achats en ligne ou encore manipuler plusieurs applications simultanément pour atteindre un objectif précis. Mais on attendait déjà cela depuis la WWDC 2024...
C’est précisément la direction empruntée par Google avec Gemini, Anthropic avec Claude ou OpenAI avec ses futurs agents autonomes. Pour Apple, l’enjeu serait alors de transformer Siri en véritable interface universelle capable de piloter l’ensemble de l’écosystème Apple. Or, Craig Federighi, responsable logiciel d’Apple, s’est montré plus mesuré sur le sujet.
S’il reconnaît que les agents IA représentent une évolution majeure de l’industrie, il estime que le principal défi reste l’expérience utilisateur. Selon lui, ces technologies sont encore expérimentales et doivent gagner en fiabilité avant d’être déployées massivement. Cette prudence n’est pas surprenante. Apple privilégie traditionnellement les technologies suffisamment matures avant de les intégrer à grande échelle dans ses produits.
La nouvelle architecture de Siri présentée à la WWDC constitue donc probablement une première étape. Aujourd’hui, l’assistant fonctionne encore principalement sur un modèle de requêtes et de réponses. Mais les déclarations des dirigeants d’Apple montrent que Cupertino prépare déjà l’après.
Alors que Google, OpenAI et Anthropic se livrent une bataille féroce autour des agents autonomes, Apple semble vouloir construire discrètement les fondations qui permettront un jour à Siri de devenir bien plus qu’un simple assistant vocal. Et lorsque cette évolution arrivera, c’est peut-être l’ensemble de l’interface de l’iPhone qui pourrait être repensée autour de l’intelligence artificielle.
Après Siri, place aux agents IA ?
Depuis plusieurs mois, l’industrie de l’intelligence artificielle s’oriente vers des modèles beaucoup plus autonomes et polyvalents, les agents. Contrairement aux chatbots classiques, ces systèmes sont capables d’enchaîner plusieurs actions de manière autonome : ouvrir des applications, récupérer des informations, prendre des décisions et exécuter des tâches complexes sans intervention permanente de l’utilisateur.
Aujourd’hui, Siri reste essentiellement un assistant réactif : si on lui pose une question ou on lui donne une instruction, il exécute la demande. Mais cette frontière pourrait progressivement disparaître. Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman estime qu’Apple finira par proposer un système capable de contrôler directement les logiciels sur iPhone, iPad et Mac pour accomplir des tâches complètes à la place de l’utilisateur.
Une porte ouverte, mais en attendant....
Cette hypothèse s’appuie notamment sur certaines déclarations de Mike Rockwell, le nouveau patron de l’ingénierie Siri. Interrogé après la keynote de la WWDC, celui-ci a expliqué que la nouvelle architecture de Siri avait été conçue pour évoluer dans le temps. Selon lui, les agents sont des systèmes capables de fonctionner en boucle : ils reçoivent des informations, prennent des décisions puis exécutent des actions.
Si Siri n’en est pas encore là aujourd’hui, Mike Rockwell souligne que les fondations techniques mises en place sont désormais suffisamment modernes pour permettre de futures extensions. Une manière de confirmer qu’Apple ne considère pas la version actuelle de Siri AI comme une finalité.
Un iPhone qui agit à votre place
Concrètement, un Siri agentique pourrait gérer des tâches bien plus complexes que celles actuellement proposées. On peut imaginer un assistant capable de réserver un voyage, comparer plusieurs offres, remplir des formulaires, organiser un agenda, gérer des achats en ligne ou encore manipuler plusieurs applications simultanément pour atteindre un objectif précis. Mais on attendait déjà cela depuis la WWDC 2024...
C’est précisément la direction empruntée par Google avec Gemini, Anthropic avec Claude ou OpenAI avec ses futurs agents autonomes. Pour Apple, l’enjeu serait alors de transformer Siri en véritable interface universelle capable de piloter l’ensemble de l’écosystème Apple. Or, Craig Federighi, responsable logiciel d’Apple, s’est montré plus mesuré sur le sujet.
S’il reconnaît que les agents IA représentent une évolution majeure de l’industrie, il estime que le principal défi reste l’expérience utilisateur. Selon lui, ces technologies sont encore expérimentales et doivent gagner en fiabilité avant d’être déployées massivement. Cette prudence n’est pas surprenante. Apple privilégie traditionnellement les technologies suffisamment matures avant de les intégrer à grande échelle dans ses produits.
Qu'en penser ?
La nouvelle architecture de Siri présentée à la WWDC constitue donc probablement une première étape. Aujourd’hui, l’assistant fonctionne encore principalement sur un modèle de requêtes et de réponses. Mais les déclarations des dirigeants d’Apple montrent que Cupertino prépare déjà l’après.
Alors que Google, OpenAI et Anthropic se livrent une bataille féroce autour des agents autonomes, Apple semble vouloir construire discrètement les fondations qui permettront un jour à Siri de devenir bien plus qu’un simple assistant vocal. Et lorsque cette évolution arrivera, c’est peut-être l’ensemble de l’interface de l’iPhone qui pourrait être repensée autour de l’intelligence artificielle.