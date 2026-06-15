Et si Siri prenait totalement le contrôle de votre iPhone ?

Qu'en penser ?



La nouvelle architecture de Siri présentée à la WWDC constitue donc probablement une première étape. Aujourd’hui, l’assistant fonctionne encore principalement sur un modèle de requêtes et de réponses. Mais les déclarations des dirigeants d’Apple montrent que Cupertino prépare déjà l’après.



Alors que Google, OpenAI et Anthropic se livrent une bataille féroce autour des agents autonomes, Apple semble vouloir construire discrètement les fondations qui permettront un jour à Siri de devenir bien plus qu’un simple assistant vocal. Et lorsque cette évolution arrivera, c’est peut-être l’ensemble de l’interface de l’iPhone qui pourrait être repensée autour de l’intelligence artificielle.