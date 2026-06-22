Nothing tease le Phone 4b, son futur mobile abordable
Par Vincent Lautier - Publié le
Nothing a publié hier un teaser pour son prochain mobile, le Phone 4b, et confirme enfin son nom. Le croquis laisse voir le dos transparent maison et, petite surprise, un seul capteur photo à l'arrière. Dans la foulée, la marque a acté qu'il n'y aurait pas de nouveau CMF Phone cette année. C'est donc ce 4b qui ira tenir le terrain de l'entrée de gamme.
Le nom circulait depuis quelques semaines, mais cette fois Nothing l'officialise à sa manière, avec un teaser publié par sa branche indienne et baptisé « (b)usted ». La vidéo montre un crayon en train de tracer le plan d'un téléphone sur une feuille, puis aligne des mines de crayon graduées 2B, 3B, 4B et 5B, en mettant la 4B bien en avant. Le jeu de mots est un peu tordu, mais le message passe : le prochain Nothing s'appellera Phone 4b. On reconnaît au passage le dos transparent qui fait la signature de la marque depuis le premier modèle, avec ses éléments internes laissés visibles.
Le détail qui intrigue, c'est l'arrière. Là où les Nothing récents embarquent deux capteurs ou plus, le croquis du 4b n'en montre qu'un seul, ce qui le rangerait clairement dans le bas du catalogue. Surtout, Nothing présente le 4b comme une nouvelle famille de mobiles abordables, et pas comme le successeur du Phone 4a sorti plus tôt cette année. La marque empile donc les références d'entrée et de milieu de gamme, entre le 4a, le 4a Pro et maintenant ce 4b qui vient se glisser quelque part en dessous.
Le vrai virage est là. Nothing a confirmé qu'il ne sortirait pas de nouveau CMF Phone cette année, sa sous-marque pensée pour les petits budgets. À la place, c'est le Phone 4b qui héritera de ce créneau. Pour le reste, il faudra patienter : aucun prix, aucune fiche technique et aucune date de lancement n'ont été communiqués, on en est vraiment au stade du teaser. Tout juste peut-on se raccrocher au positionnement de la gamme, le Phone 4a ayant démarré autour de 400 euros, sans que cela présage du tarif du 4b.
C'est assez rigolo de voir Nothing soigner autant la mise en scène pour, au fond, annoncer un nom et un dessin. La marque sait faire vivre une attente, ça on le savait déjà. Sauf que voilà, à force d'empiler 4a, 4a Pro et 4b tout en rangeant le CMF Phone au placard, on finit par s'y perdre un peu, et on se demande qui achètera quoi. Le pari du capteur unique a quand même du sens sur un mobile pas cher, à condition que le prix suive vraiment.
Un teaser qui confirme enfin le nom
Le nom circulait depuis quelques semaines, mais cette fois Nothing l'officialise à sa manière, avec un teaser publié par sa branche indienne et baptisé « (b)usted ». La vidéo montre un crayon en train de tracer le plan d'un téléphone sur une feuille, puis aligne des mines de crayon graduées 2B, 3B, 4B et 5B, en mettant la 4B bien en avant. Le jeu de mots est un peu tordu, mais le message passe : le prochain Nothing s'appellera Phone 4b. On reconnaît au passage le dos transparent qui fait la signature de la marque depuis le premier modèle, avec ses éléments internes laissés visibles.
Un seul appareil photo
Le détail qui intrigue, c'est l'arrière. Là où les Nothing récents embarquent deux capteurs ou plus, le croquis du 4b n'en montre qu'un seul, ce qui le rangerait clairement dans le bas du catalogue. Surtout, Nothing présente le 4b comme une nouvelle famille de mobiles abordables, et pas comme le successeur du Phone 4a sorti plus tôt cette année. La marque empile donc les références d'entrée et de milieu de gamme, entre le 4a, le 4a Pro et maintenant ce 4b qui vient se glisser quelque part en dessous.
Exit le CMF Phone, place au 4b
Le vrai virage est là. Nothing a confirmé qu'il ne sortirait pas de nouveau CMF Phone cette année, sa sous-marque pensée pour les petits budgets. À la place, c'est le Phone 4b qui héritera de ce créneau. Pour le reste, il faudra patienter : aucun prix, aucune fiche technique et aucune date de lancement n'ont été communiqués, on en est vraiment au stade du teaser. Tout juste peut-on se raccrocher au positionnement de la gamme, le Phone 4a ayant démarré autour de 400 euros, sans que cela présage du tarif du 4b.
On en dit quoi ?
C'est assez rigolo de voir Nothing soigner autant la mise en scène pour, au fond, annoncer un nom et un dessin. La marque sait faire vivre une attente, ça on le savait déjà. Sauf que voilà, à force d'empiler 4a, 4a Pro et 4b tout en rangeant le CMF Phone au placard, on finit par s'y perdre un peu, et on se demande qui achètera quoi. Le pari du capteur unique a quand même du sens sur un mobile pas cher, à condition que le prix suive vraiment.