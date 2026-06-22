Nothing tease le Phone 4b, son futur mobile abordable

On en dit quoi ?



C'est assez rigolo de voir Nothing soigner autant la mise en scène pour, au fond, annoncer un nom et un dessin. La marque sait faire vivre une attente, ça on le savait déjà. Sauf que voilà, à force d'empiler 4a, 4a Pro et 4b tout en rangeant le CMF Phone au placard, on finit par s'y perdre un peu, et on se demande qui achètera quoi. Le pari du capteur unique a quand même du sens sur un mobile pas cher, à condition que le prix suive vraiment.