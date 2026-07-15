Apple préparerait déjà son iPhone le plus ambitieux depuis l’iPhone X

Des usines déjà prête pour l'iPhone 20 (iPhone XX ?)

Un mystérieux iPhone de "verre"

Qu’en penser ?



Si Apple respecte son nouveau calendrier de lancement, l’iPhone 20 devrait arriver à l’automne 2027, après les iPhone 18, l’iPhone 18e et la seconde génération de l’iPhone Air. Comme souvent avec les produits anniversaire, la firme pourrait profiter de cette date symbolique pour proposer un appareil plus ambitieux (plus cher aussi) que les évolutions annuelles habituelles.



Apple semble préparer bien plus qu’une simple évolution de l’iPhone. Entre un design presque entièrement en verre, un écran sans aucune découpe et une architecture totalement repensée, l’iPhone 20 pourrait constituer la plus importante refonte depuis l’iPhone X. Les premières adaptations des chaînes de production montrent en tout cas que ce projet n’est plus seulement un concept, même s’il faudra encore patienter près de deux ans avant de découvrir ce que Cupertino prépare réellement.

Le leakerrégulièrement bien informé sur la production d’Apple, affirme queà accueillir les nouveaux équipements nécessaires à la fabrication de l’iPhone 20, même si l’usinage des premiers composants n’aurait pas encore commencé., mais plusieurs observateurs évoquent Lens Technology, partenaire historique d’Apple pour la fabrication des verres de protection et de certains éléments de châssis.Cette phase de préparation est cohérente avec le calendrier industriel d’Apple. Bien que la production de masse n’intervienne généralement que quelques semaines avant la commercialisation, les lignes de fabrication sont souvent adaptées plusieurs mois, voire plusieurs années en amont lorsqu’un changement de design majeur est prévu.Selon Mark Gurman (Bloomberg),, doté d'unsur les quatre côtés et dépourvu de toute découpe visible. L’idée serait de créer un appareil offrant une façade entièrement dédiée à l’affichage, avec des capteurs intégrés sous l’écran et des bordures quasiment invisibles.Un tel modèle marquerait le vingtième anniversaire de l’iPhone, à l’image de ce qu’avait représenté l’iPhone X pour les dix ans du smartphone d’Apple.Dernièrement, plusieurs fuites indiquent que les iPhone 18 Pro conserveraient le châssis en aluminium inauguré avec les iPhone 17 Pro. Selon, ce choix s’expliquerait notamment par les contraintes thermiques liées à Apple Intelligence. L’aluminium offrirait aujourd’hui un meilleur compromis entre dissipation de la chaleur, poids et coût de production que le titane ou d’autres matériaux plus exotiques.