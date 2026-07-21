iOS 27 confirme l’iPhone pliable (et ses deux batteries)

Qu’en penser ?



Pris isolément, ce type de découverte dans le code d’iOS ne constitue jamais une confirmation officielle. En revanche, lorsque plusieurs indices convergent avec les rumeurs de la chaîne d’approvisionnement et les documents réglementaires, l’ensemble devient beaucoup plus crédible. La présence de références à un iPhone doté de plusieurs batteries renforce ainsi un scénario déjà largement évoqué : celui d’un premier iPhone pliable conçu autour d’une architecture totalement inédite pour Apple.