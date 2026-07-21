iOS 27 confirme l’iPhone pliable (et ses deux batteries)
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait avoir laissé échapper un nouvel indice sur son premier iPhone pliable. La quatrième bêta d’iOS 27 publiée hier contient en effet des références à un iPhone équipé de plusieurs batteries, une caractéristique qui correspond parfaitement aux précédentes rumeurs concernant ce futur modèle.
Repérés par Macworld, les indices se cachent dans le code d’iOS 27 bêta 4 : plusieurs chaînes de texte évoquent explicitement un iPhone doté de plusieurs batteries, en parallèle des messages habituels destinés aux modèles équipés d’une seule batterie.
Le système fait par exemple référence à l’état de santé des batteries de l’iPhone, en utilisant le pluriel, ce qui constitue une première. Ces messages devraient être utilisés par les fonctions de diagnostic d’iOS afin d’informer l’utilisateur sur l’état des différentes cellules présentes dans l’appareil.
Cette découverte fait écho aux informations publiées récemment par le leaker Digital Chat Station, selon lesquelles le premier iPhone pliable d’Apple embarquerait deux batteries distinctes.
Une telle architecture est relativement courante sur les smartphones pliables. Elle permet de répartir les cellules de part et d’autre de la charnière, tout en optimisant l’équilibre de l’appareil et l’utilisation de l’espace disponible. Jusqu’à présent, aucun iPhone n’a toutefois adopté une telle conception.
Des documents réglementaires avaient déjà donné un aperçu des caractéristiques de ces deux batteries. La première afficherait une capacité de 1 921 mAh, tandis que la seconde atteindrait 2 962 mAh, soit une capacité totale d’environ 4 883 mAh.
Ce chiffre reste inférieur à certaines rumeurs concernant l’iPhone 18 Pro Max, mais il paraît cohérent avec les contraintes d’un smartphone pliable, où l’intégration des composants est particulièrement complexe.
Ce n’est pas la première fois qu’iOS 27 laisse entrevoir l’arrivée d’un nouvel iPhone. Ces dernières semaines, plusieurs références découvertes dans le système ont déjà évoqué un appareil pliable, capable de gérer plusieurs écrans et différentes positions d’ouverture.
L’apparition d’un modèle doté de plusieurs batteries vient compléter ce tableau et semble confirmer qu’Apple prépare bien un appareil inédit. Selon les dernières indiscrétions, l’iPhone Ultra devrait être présenté au début du mois de septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, avec une disponibilité qui pourrait toutefois rester très limitée lors des premières semaines.
Pris isolément, ce type de découverte dans le code d’iOS ne constitue jamais une confirmation officielle. En revanche, lorsque plusieurs indices convergent avec les rumeurs de la chaîne d’approvisionnement et les documents réglementaires, l’ensemble devient beaucoup plus crédible. La présence de références à un iPhone doté de plusieurs batteries renforce ainsi un scénario déjà largement évoqué : celui d’un premier iPhone pliable conçu autour d’une architecture totalement inédite pour Apple.
Un iPhone à 2 batteries dans le code d'ios 27
Repérés par Macworld, les indices se cachent dans le code d’iOS 27 bêta 4 : plusieurs chaînes de texte évoquent explicitement un iPhone doté de plusieurs batteries, en parallèle des messages habituels destinés aux modèles équipés d’une seule batterie.
Le système fait par exemple référence à l’état de santé des batteries de l’iPhone, en utilisant le pluriel, ce qui constitue une première. Ces messages devraient être utilisés par les fonctions de diagnostic d’iOS afin d’informer l’utilisateur sur l’état des différentes cellules présentes dans l’appareil.
Une rumeur déjà évoquée
Cette découverte fait écho aux informations publiées récemment par le leaker Digital Chat Station, selon lesquelles le premier iPhone pliable d’Apple embarquerait deux batteries distinctes.
Une telle architecture est relativement courante sur les smartphones pliables. Elle permet de répartir les cellules de part et d’autre de la charnière, tout en optimisant l’équilibre de l’appareil et l’utilisation de l’espace disponible. Jusqu’à présent, aucun iPhone n’a toutefois adopté une telle conception.
Des documents réglementaires avaient déjà donné un aperçu des caractéristiques de ces deux batteries. La première afficherait une capacité de 1 921 mAh, tandis que la seconde atteindrait 2 962 mAh, soit une capacité totale d’environ 4 883 mAh.
Ce chiffre reste inférieur à certaines rumeurs concernant l’iPhone 18 Pro Max, mais il paraît cohérent avec les contraintes d’un smartphone pliable, où l’intégration des composants est particulièrement complexe.
Qu'attendre de l'iPhone Ultra
Ce n’est pas la première fois qu’iOS 27 laisse entrevoir l’arrivée d’un nouvel iPhone. Ces dernières semaines, plusieurs références découvertes dans le système ont déjà évoqué un appareil pliable, capable de gérer plusieurs écrans et différentes positions d’ouverture.
L’apparition d’un modèle doté de plusieurs batteries vient compléter ce tableau et semble confirmer qu’Apple prépare bien un appareil inédit. Selon les dernières indiscrétions, l’iPhone Ultra devrait être présenté au début du mois de septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, avec une disponibilité qui pourrait toutefois rester très limitée lors des premières semaines.
Qu’en penser ?
Pris isolément, ce type de découverte dans le code d’iOS ne constitue jamais une confirmation officielle. En revanche, lorsque plusieurs indices convergent avec les rumeurs de la chaîne d’approvisionnement et les documents réglementaires, l’ensemble devient beaucoup plus crédible. La présence de références à un iPhone doté de plusieurs batteries renforce ainsi un scénario déjà largement évoqué : celui d’un premier iPhone pliable conçu autour d’une architecture totalement inédite pour Apple.