L’iPhone 18 Pro et l’iPhone pliable vont-ils coûter un bras ? (ou deux ?)

Qu’en penser ?



Ces nouvelles rumeurs restent évidemment à prendre avec prudence, mais elles présentent un point commun intéressant : elles convergent toutes vers une hausse significative des prix des futurs iPhone haut de gamme. Surtout, elles interviennent quelques jours seulement après que Tim Cook a reconnu publiquement que les augmentations tarifaires étaient devenues inévitables. Si Apple confirme cette tendance en septembre, le véritable choc pourrait finalement ne pas être l’arrivée du premier iPhone pliable… mais bien le prix demandé pour l’ensemble de la gamme iPhone 18 Pro.