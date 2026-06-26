L’iPhone 18 Pro et l’iPhone pliable vont-ils coûter un bras ? (ou deux ?)
Par Laurence - Publié le
Les rumeurs autour du prix des prochains iPhone repartent de plus belle. Alors que plusieurs analystes évoquaient jusqu’ici une hausse relativement limitée pour les iPhone 18 Pro, plusieurs leakers chinois réputés affirment désormais qu’Apple préparerait des augmentations bien plus importantes. Preuve en est la révision par le haut des prix des Mac et des iPad qui a eu lieu hier.
Pour Fixed Focus Digital, si les iPhone actuels ont finalement échappé aux augmentations tarifaires décidées cette semaine par Apple, les iPhone 18 Pro
Un autre leaker bien connu, Digital Chat Station, estime lui aussi qu’il est désormais
Si l’on applique les nouvelles estimations des leakers chinois, le ticket d’entrée pourrait encore grimper. Le modèle de base dépasserait alors largement les 2 100 dollars, tandis que les versions dotées des plus grandes capacités de stockage pourraient franchir le seuil symbolique des 3 000 dollars.
Ces estimations rejoignent plusieurs études publiées ces dernières semaines. Le cabinet TechInsights estime notamment que le coût de la mémoire vive embarquée dans l’iPhone 18 Pro pourrait presque quadrupler. Les 12 Go de RAM reviendraient ainsi à environ 145 dollars, contre 39 dollars sur l’iPhone 17 Pro.
À cela s’ajouteraient une nouvelle génération de capteurs photo, des composants plus coûteux et une augmentation globale du prix des mémoires et du stockage. Selon certaines projections, Apple devrait vendre l’iPhone 18 Pro autour de 1 369 dollars simplement pour préserver sa marge actuelle. En intégrant les nouveaux modules photo, The Wall Street Journal évoquait récemment un tarif pouvant atteindre 1 399 dollars.
Ces nouvelles estimations interviennent une journée seulement après une hausse généralisée des prix de nombreux produits Apple. Cette semaine, la firme a augmenté le prix de plusieurs Mac, iPad, HomePod ou encore du Vision Pro. Seuls les iPhone, les AirPods et les Apple Watch ont momentanément échappé à cette vague de hausses.
Tim Cook avait d’ailleurs prévenu la semaine dernière que ces augmentations étaient devenues
Même si ces informations restent encore au stade de la rumeur, elles s’inscrivent donc dans un contexte où Apple semble désormais moins amène qu’auparavant à absorber seule la hausse du prix des composants.
Ces nouvelles rumeurs restent évidemment à prendre avec prudence, mais elles présentent un point commun intéressant : elles convergent toutes vers une hausse significative des prix des futurs iPhone haut de gamme. Surtout, elles interviennent quelques jours seulement après que Tim Cook a reconnu publiquement que les augmentations tarifaires étaient devenues inévitables. Si Apple confirme cette tendance en septembre, le véritable choc pourrait finalement ne pas être l’arrivée du premier iPhone pliable… mais bien le prix demandé pour l’ensemble de la gamme iPhone 18 Pro.
Vers une hausse des prix généralisée
Pour Fixed Focus Digital, si les iPhone actuels ont finalement échappé aux augmentations tarifaires décidées cette semaine par Apple, les iPhone 18 Pro
subiront à coup sûr une hausse de prix. Le premier iPhone pliable serait encore davantage concerné. Son tarif pourrait être 10 à 20 % plus élevé que les précédentes estimations.
Un autre leaker bien connu, Digital Chat Station, estime lui aussi qu’il est désormais
très improbablequ’Apple conserve les prix actuels sur sa future gamme Pro. Jusqu’à présent, Mark Gurman évoquait déjà un prix supérieur à 2 000 dollars pour le premier iPhone pliable. De son côté, Ming-Chi Kuo estimait que celui-ci pourrait même dépasser 2 500 dollars.
Si l’on applique les nouvelles estimations des leakers chinois, le ticket d’entrée pourrait encore grimper. Le modèle de base dépasserait alors largement les 2 100 dollars, tandis que les versions dotées des plus grandes capacités de stockage pourraient franchir le seuil symbolique des 3 000 dollars.
Le coût des composants explose
Ces estimations rejoignent plusieurs études publiées ces dernières semaines. Le cabinet TechInsights estime notamment que le coût de la mémoire vive embarquée dans l’iPhone 18 Pro pourrait presque quadrupler. Les 12 Go de RAM reviendraient ainsi à environ 145 dollars, contre 39 dollars sur l’iPhone 17 Pro.
À cela s’ajouteraient une nouvelle génération de capteurs photo, des composants plus coûteux et une augmentation globale du prix des mémoires et du stockage. Selon certaines projections, Apple devrait vendre l’iPhone 18 Pro autour de 1 369 dollars simplement pour préserver sa marge actuelle. En intégrant les nouveaux modules photo, The Wall Street Journal évoquait récemment un tarif pouvant atteindre 1 399 dollars.
Ces nouvelles estimations interviennent une journée seulement après une hausse généralisée des prix de nombreux produits Apple. Cette semaine, la firme a augmenté le prix de plusieurs Mac, iPad, HomePod ou encore du Vision Pro. Seuls les iPhone, les AirPods et les Apple Watch ont momentanément échappé à cette vague de hausses.
Tim Cook avait d’ailleurs prévenu la semaine dernière que ces augmentations étaient devenues
inévitables, évoquant une flambée historique du coût des puces mémoire et des composants de stockage.
Même si ces informations restent encore au stade de la rumeur, elles s’inscrivent donc dans un contexte où Apple semble désormais moins amène qu’auparavant à absorber seule la hausse du prix des composants.
Qu’en penser ?
Ces nouvelles rumeurs restent évidemment à prendre avec prudence, mais elles présentent un point commun intéressant : elles convergent toutes vers une hausse significative des prix des futurs iPhone haut de gamme. Surtout, elles interviennent quelques jours seulement après que Tim Cook a reconnu publiquement que les augmentations tarifaires étaient devenues inévitables. Si Apple confirme cette tendance en septembre, le véritable choc pourrait finalement ne pas être l’arrivée du premier iPhone pliable… mais bien le prix demandé pour l’ensemble de la gamme iPhone 18 Pro.