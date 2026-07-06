Pourquoi le premier iPhone pliable pourrait être (quasiment) introuvable au lancement

Des stocks très limités

Une disponibilité décalée

Qu'attendre de l'iPhone Ultra ?

Qu’en penser ?



Apple semble vouloir faire de son premier iPhone pliable un produit d’exception, mais cette stratégie pourrait aussi frustrer de nombreux acheteurs. Entre un prix très élevé et des stocks extrêmement limités, l’iPhone Ultra risque d’être l’un des lancements les plus difficiles de l’histoire récente d’Apple. Si ces prévisions se confirment, les premiers exemplaires devraient partir en quelques minutes et les délais pourraient rapidement s’allonger jusqu’à la fin de l’année.

Selon les dernières estimations de Ming-Chi Kuo,. Le problème est que seulede cette production serait disponible au moment de l’annonce.Au troisième trimestre, période qui correspond au lancement de septembre, Apple ne disposerait que. À titre de comparaison, les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient représenter 20 à 22 millions d’exemplaires sur la même période. Autrement dit, l’iPhone Ultra sera un produit beaucoup plus rare que le reste de la gamme.. Le smartphone serait bien présenté en septembre, mais sa commercialisation pourrait n’intervenir que plusieurs semaines plus tard, le temps de constituer davantage de stocks.Même après son lancement,, voire davantage selon Ming Chi Kuo. L’analyste estime qu’il sera difficile de se procurer un exemplaire avant le mois de décembre.Cettepourrait rapidement alimenter le marché parallèle. Dans cette situation, certains revendeurs pourraient proposer l’iPhone Ultra avec une surcote comprise entre 50 % et 100 % par rapport à son prix officiel. Cette situation rappelle les lancements de certains produits Apple particulièrement attendus, mais aussi les premières générations de smartphones pliables.Selon les dernières rumeurs,(plutôt de type passeport). Il disposerait d’un, proche de la taille d’un iPad mini une fois ouvert.Son épaisseur descendraitlorsqu’il est déplié, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus fins jamais conçus par Apple. Côté prix, Ming-Chi Kuo confirme les précédentes estimations évoquant, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher jamais commercialisé.