Pourquoi le premier iPhone pliable pourrait être (quasiment) introuvable au lancement
Par Laurence - Publié le
Le premier iPhone pliable d’Apple devrait enfin être dévoilé en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro. Mais si vous comptez vous l’offrir dès sa sortie, il faudra probablement faire preuve de rapidité. Selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, Apple ne disposerait que de très faibles volumes pour son lancement, au point que les premiers acheteurs pourraient devoir patienter plusieurs semaines, voire plus pour l’obtenir. Un scénario qui n’est pas sans rappeler celui de l’iPhone X en 2017.
Selon les dernières estimations de Ming-Chi Kuo, Apple prévoit d’assembler entre 7 et 8 millions d’iPhone Ultra sur l’ensemble du second semestre 2026. Le problème est que seule une petite partie de cette production serait disponible au moment de l’annonce.
Au troisième trimestre, période qui correspond au lancement de septembre, Apple ne disposerait que de 500 000 à 1 million d’unités. À titre de comparaison, les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient représenter 20 à 22 millions d’exemplaires sur la même période. Autrement dit, l’iPhone Ultra sera un produit beaucoup plus rare que le reste de la gamme.
Face à ces volumes limités, Apple pourrait adopter la même stratégie que pour l’iPhone X. Le smartphone serait bien présenté en septembre, mais sa commercialisation pourrait n’intervenir que plusieurs semaines plus tard, le temps de constituer davantage de stocks.
Même après son lancement, les délais de livraison pourraient atteindre quatre à six semaines, voire davantage selon Ming Chi Kuo. L’analyste estime qu’il sera difficile de se procurer un exemplaire avant le mois de décembre.
Cette pénurie pourrait rapidement alimenter le marché parallèle. Dans cette situation, certains revendeurs pourraient proposer l’iPhone Ultra avec une surcote comprise entre 50 % et 100 % par rapport à son prix officiel. Cette situation rappelle les lancements de certains produits Apple particulièrement attendus, mais aussi les premières générations de smartphones pliables.
Selon les dernières rumeurs, ce premier iPhone pliable adopterait un format livre (plutôt de type passeport). Il disposerait d’un écran externe de 5,5 pouces et d’un écran interne de 7,8 pouces, proche de la taille d’un iPad mini une fois ouvert.
Son épaisseur descendrait sous les 5 mm lorsqu’il est déplié, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus fins jamais conçus par Apple. Côté prix, Ming-Chi Kuo confirme les précédentes estimations évoquant un prix compris entre 2 300 et 2 500 dollars, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher jamais commercialisé.
Apple semble vouloir faire de son premier iPhone pliable un produit d’exception, mais cette stratégie pourrait aussi frustrer de nombreux acheteurs. Entre un prix très élevé et des stocks extrêmement limités, l’iPhone Ultra risque d’être l’un des lancements les plus difficiles de l’histoire récente d’Apple. Si ces prévisions se confirment, les premiers exemplaires devraient partir en quelques minutes et les délais pourraient rapidement s’allonger jusqu’à la fin de l’année.
Des stocks très limités
Selon les dernières estimations de Ming-Chi Kuo, Apple prévoit d’assembler entre 7 et 8 millions d’iPhone Ultra sur l’ensemble du second semestre 2026. Le problème est que seule une petite partie de cette production serait disponible au moment de l’annonce.
Au troisième trimestre, période qui correspond au lancement de septembre, Apple ne disposerait que de 500 000 à 1 million d’unités. À titre de comparaison, les futurs iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient représenter 20 à 22 millions d’exemplaires sur la même période. Autrement dit, l’iPhone Ultra sera un produit beaucoup plus rare que le reste de la gamme.
Une disponibilité décalée
Face à ces volumes limités, Apple pourrait adopter la même stratégie que pour l’iPhone X. Le smartphone serait bien présenté en septembre, mais sa commercialisation pourrait n’intervenir que plusieurs semaines plus tard, le temps de constituer davantage de stocks.
Même après son lancement, les délais de livraison pourraient atteindre quatre à six semaines, voire davantage selon Ming Chi Kuo. L’analyste estime qu’il sera difficile de se procurer un exemplaire avant le mois de décembre.
Cette pénurie pourrait rapidement alimenter le marché parallèle. Dans cette situation, certains revendeurs pourraient proposer l’iPhone Ultra avec une surcote comprise entre 50 % et 100 % par rapport à son prix officiel. Cette situation rappelle les lancements de certains produits Apple particulièrement attendus, mais aussi les premières générations de smartphones pliables.
Qu'attendre de l'iPhone Ultra ?
Selon les dernières rumeurs, ce premier iPhone pliable adopterait un format livre (plutôt de type passeport). Il disposerait d’un écran externe de 5,5 pouces et d’un écran interne de 7,8 pouces, proche de la taille d’un iPad mini une fois ouvert.
Son épaisseur descendrait sous les 5 mm lorsqu’il est déplié, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus fins jamais conçus par Apple. Côté prix, Ming-Chi Kuo confirme les précédentes estimations évoquant un prix compris entre 2 300 et 2 500 dollars, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher jamais commercialisé.
Qu’en penser ?
Apple semble vouloir faire de son premier iPhone pliable un produit d’exception, mais cette stratégie pourrait aussi frustrer de nombreux acheteurs. Entre un prix très élevé et des stocks extrêmement limités, l’iPhone Ultra risque d’être l’un des lancements les plus difficiles de l’histoire récente d’Apple. Si ces prévisions se confirment, les premiers exemplaires devraient partir en quelques minutes et les délais pourraient rapidement s’allonger jusqu’à la fin de l’année.