L'iPhone pliable arrivera-t-il à temps pour la rentrée ?

Qu’en penser ?



À ce stade, le scénario d’une présentation en septembre reste le plus crédible. En revanche, ce rapport rappelle que la production d’un smartphone pliable est bien plus complexe que celle d’un iPhone classique. Apple semble vouloir sécuriser chaque étape avant de lancer un appareil qui marquera son entrée sur un marché dominé depuis plusieurs années par Samsung. Si quelques semaines de retard dans la montée en cadence sont confirmées, elles pourraient surtout se traduire par des quantités très limitées au lancement, une hypothèse déjà évoquée à plusieurs reprises par plusieurs analystes spécialisés.