L'iPhone pliable arrivera-t-il à temps pour la rentrée ?
Par Laurence - Publié le
Une journée après la présentation du très séduisant Galaxy Z Fold 8, tous les regards se tournent vers Apple. Mais problème ! Selon DigiTimes, l’iPhone Ultra n’aurait pas totalement franchi toutes les étapes nécessaires avant une production de masse. Si Foxconn finalise actuellement les derniers réglages industriels, plusieurs défis techniques continueraient —encore— de ralentir le projet.
D’après DigiTimes, Apple a confié à Foxconn la responsabilité du projet depuis la phase de New Product Introduction (NPI) jusqu’à la production de masse. Le sous-traitant serait chargé non seulement de l’assemblage, mais également des derniers réglages industriels destinés à garantir une fabrication à grande échelle.
Selon une source de la chaîne d’approvisionnement, Foxconn serait aujourd’hui le seul partenaire capable d’atteindre les objectifs de production fixés par Apple, notamment en raison de son expérience dans l’assemblage de composants mécaniques complexes.
Apparemment, plusieurs difficultés n’auraient pas encore été totalement résolues. La phase de validation technique aurait notamment entraîné un retard estimé entre un et deux mois. Les principaux points de vigilance concerneraient toujours la charnière ainsi que la durabilité de l’écran pliable, deux éléments particulièrement sensibles sur ce type d’appareil.
Ces informations diffèrent des précédents rapports publiés ces dernières semaines. Plusieurs sources indiquaient en effet que Foxconn avait lancé la production d’essai dès le mois d’avril, avant qu’Apple ne porte ses commandes à environ 10 millions d’unités, après avoir résolu plusieurs problèmes liés à la charnière et au circuit imprimé. Il y a encore deux semaines, un rapport relayé par DigiTimes affirmait même que la production de masse avait déjà commencé sans retard particulier.
Malgré ces incertitudes, DigiTimes estime que le calendrier général ne changerait pas. Le premier iPhone pliable devrait toujours être présenté en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.
Les caractéristiques évoquées jusqu’à présent restent inchangées avec un design au format passeport, un écran intérieur de 7,7 à 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces, une épaisseur d’environ 4,5 mm une fois déplié et surtout un prix de départ supérieur à 2 000 dollars.
Ce nouveau rapport illustre une nouvelle fois la difficulté de suivre le développement d’un produit aussi inédit. Les informations provenant de la chaîne d’approvisionnement se contredisent régulièrement à mesure que le projet progresse.
Certaines évoquent une montée en cadence déjà bien engagée, tandis que d’autres soulignent que plusieurs validations techniques restent encore en cours. Il est donc possible que la vérité soit un peu entre les deux : que Foxconn soit effectivement en train de préparer la production de masse, tout en poursuivant les derniers ajustements demandés par Apple avant un lancement à grande échelle.
À ce stade, le scénario d’une présentation en septembre reste le plus crédible. En revanche, ce rapport rappelle que la production d’un smartphone pliable est bien plus complexe que celle d’un iPhone classique. Apple semble vouloir sécuriser chaque étape avant de lancer un appareil qui marquera son entrée sur un marché dominé depuis plusieurs années par Samsung. Si quelques semaines de retard dans la montée en cadence sont confirmées, elles pourraient surtout se traduire par des quantités très limitées au lancement, une hypothèse déjà évoquée à plusieurs reprises par plusieurs analystes spécialisés.
Foxconn aux commandes
D’après DigiTimes, Apple a confié à Foxconn la responsabilité du projet depuis la phase de New Product Introduction (NPI) jusqu’à la production de masse. Le sous-traitant serait chargé non seulement de l’assemblage, mais également des derniers réglages industriels destinés à garantir une fabrication à grande échelle.
Selon une source de la chaîne d’approvisionnement, Foxconn serait aujourd’hui le seul partenaire capable d’atteindre les objectifs de production fixés par Apple, notamment en raison de son expérience dans l’assemblage de composants mécaniques complexes.
Quels problèmes encore ?
Apparemment, plusieurs difficultés n’auraient pas encore été totalement résolues. La phase de validation technique aurait notamment entraîné un retard estimé entre un et deux mois. Les principaux points de vigilance concerneraient toujours la charnière ainsi que la durabilité de l’écran pliable, deux éléments particulièrement sensibles sur ce type d’appareil.
Ces informations diffèrent des précédents rapports publiés ces dernières semaines. Plusieurs sources indiquaient en effet que Foxconn avait lancé la production d’essai dès le mois d’avril, avant qu’Apple ne porte ses commandes à environ 10 millions d’unités, après avoir résolu plusieurs problèmes liés à la charnière et au circuit imprimé. Il y a encore deux semaines, un rapport relayé par DigiTimes affirmait même que la production de masse avait déjà commencé sans retard particulier.
Un lancement toujours prévu pour septembre
Malgré ces incertitudes, DigiTimes estime que le calendrier général ne changerait pas. Le premier iPhone pliable devrait toujours être présenté en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.
Les caractéristiques évoquées jusqu’à présent restent inchangées avec un design au format passeport, un écran intérieur de 7,7 à 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces, une épaisseur d’environ 4,5 mm une fois déplié et surtout un prix de départ supérieur à 2 000 dollars.
Des rumeurs parfois contradictoires
Ce nouveau rapport illustre une nouvelle fois la difficulté de suivre le développement d’un produit aussi inédit. Les informations provenant de la chaîne d’approvisionnement se contredisent régulièrement à mesure que le projet progresse.
Certaines évoquent une montée en cadence déjà bien engagée, tandis que d’autres soulignent que plusieurs validations techniques restent encore en cours. Il est donc possible que la vérité soit un peu entre les deux : que Foxconn soit effectivement en train de préparer la production de masse, tout en poursuivant les derniers ajustements demandés par Apple avant un lancement à grande échelle.
Qu’en penser ?
À ce stade, le scénario d’une présentation en septembre reste le plus crédible. En revanche, ce rapport rappelle que la production d’un smartphone pliable est bien plus complexe que celle d’un iPhone classique. Apple semble vouloir sécuriser chaque étape avant de lancer un appareil qui marquera son entrée sur un marché dominé depuis plusieurs années par Samsung. Si quelques semaines de retard dans la montée en cadence sont confirmées, elles pourraient surtout se traduire par des quantités très limitées au lancement, une hypothèse déjà évoquée à plusieurs reprises par plusieurs analystes spécialisés.