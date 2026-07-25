Apple veut des écrans moins chers pour l'iPhone 18, mais l'IA n'est pas d'accord

On en dit quoi ?



Voir Apple marchander chaque dollar sur les écrans en dit long sur la panique que provoque la flambée de la mémoire. La firme fait ce qu'elle peut pour limiter la casse, mais quand un simple lot de RAM passe de 39 à 145 dollars, aucune ristourne sur la dalle ne peut vraiment compenser. Le plus frustrant, c'est que ce sont les acheteurs d'iPhone qui paieront la note d'une folie de dépenses qui se joue dans les data centers d'IA, très loin de leur poche.