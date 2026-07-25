Apple veut des écrans moins chers pour l'iPhone 18, mais l'IA n'est pas d'accord
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple chercherait à faire baisser le prix des écrans de son futur iPhone 18 Pro Max pour amortir un autre poste qui explose, celui de la mémoire. Le problème, c'est que les puces de RAM et de stockage flambent à cause de l'intelligence artificielle, au point que même une remise sur la dalle ne suffira pas à empêcher le tarif final de grimper.
Selon les informations qui circulent, Apple pousserait ses fournisseurs à lui vendre les dalles OLED de l'iPhone 18 Pro Max autour de 70 dollars pièce, quand certains évoquent même un objectif de 66,50 dollars, soit jusqu'à 20% de moins que l'écran de l'actuel iPhone 17 Pro Max. Ces panneaux viendraient toujours de Samsung Display et LG Display, avec la dernière technologie M16 OLED de Samsung qui promet plus de luminosité, de meilleures couleurs et une durabilité en hausse, une dalle qu'on retrouverait aussi sur le très haut de gamme iPhone Ultra. La marque cherche donc à gratter quelques dollars là où elle le peut encore.
Là où le bât blesse vraiment, c'est du côté des puces mémoire, dont les prix se sont envolés de plus de 300% depuis 2023. En cause, l'appétit démesuré des centres de données pour l'IA, qui aspirent aujourd'hui près de 70% de la production mondiale de mémoire vive et affament au passage les appareils grand public. Les 12 Go de RAM d'un iPhone 17 Pro coûtaient environ 39 dollars à Apple l'an dernier, contre près de 145 dollars pour l'équivalent sur l'iPhone 18 Pro, une hausse de 272%. Le stockage suit la même pente, avec un bloc de 256 Go passé d'environ 13 à 51 dollars. Tim Cook lui-même a reconnu que la situation devenait intenable.
Malgré toutes ces économies grattées sur les écrans, la note grimpera. Les estimations tablent sur une hausse d'au moins 200 dollars pour l'iPhone 18 Pro Max par rapport à son prédécesseur. En France, l'iPhone 17 Pro Max était lancé autour de 1 500 euros, ce qui, si la tendance se confirme, pourrait pousser le prochain modèle vers les 1 700 euros, voire au-delà. Rien d'officiel pour l'instant, mais Samsung et SK hynix préviennent déjà que la pénurie de mémoire risque de durer jusqu'en 2027, si ce n'est plus.
Voir Apple marchander chaque dollar sur les écrans en dit long sur la panique que provoque la flambée de la mémoire. La firme fait ce qu'elle peut pour limiter la casse, mais quand un simple lot de RAM passe de 39 à 145 dollars, aucune ristourne sur la dalle ne peut vraiment compenser. Le plus frustrant, c'est que ce sont les acheteurs d'iPhone qui paieront la note d'une folie de dépenses qui se joue dans les data centers d'IA, très loin de leur poche.
Apple négocie des écrans moins chers
Selon les informations qui circulent, Apple pousserait ses fournisseurs à lui vendre les dalles OLED de l'iPhone 18 Pro Max autour de 70 dollars pièce, quand certains évoquent même un objectif de 66,50 dollars, soit jusqu'à 20% de moins que l'écran de l'actuel iPhone 17 Pro Max. Ces panneaux viendraient toujours de Samsung Display et LG Display, avec la dernière technologie M16 OLED de Samsung qui promet plus de luminosité, de meilleures couleurs et une durabilité en hausse, une dalle qu'on retrouverait aussi sur le très haut de gamme iPhone Ultra. La marque cherche donc à gratter quelques dollars là où elle le peut encore.
La mémoire, voilà le vrai problème
Là où le bât blesse vraiment, c'est du côté des puces mémoire, dont les prix se sont envolés de plus de 300% depuis 2023. En cause, l'appétit démesuré des centres de données pour l'IA, qui aspirent aujourd'hui près de 70% de la production mondiale de mémoire vive et affament au passage les appareils grand public. Les 12 Go de RAM d'un iPhone 17 Pro coûtaient environ 39 dollars à Apple l'an dernier, contre près de 145 dollars pour l'équivalent sur l'iPhone 18 Pro, une hausse de 272%. Le stockage suit la même pente, avec un bloc de 256 Go passé d'environ 13 à 51 dollars. Tim Cook lui-même a reconnu que la situation devenait intenable.
L'iPhone 18 Pro Max coûtera quand même plus cher
Malgré toutes ces économies grattées sur les écrans, la note grimpera. Les estimations tablent sur une hausse d'au moins 200 dollars pour l'iPhone 18 Pro Max par rapport à son prédécesseur. En France, l'iPhone 17 Pro Max était lancé autour de 1 500 euros, ce qui, si la tendance se confirme, pourrait pousser le prochain modèle vers les 1 700 euros, voire au-delà. Rien d'officiel pour l'instant, mais Samsung et SK hynix préviennent déjà que la pénurie de mémoire risque de durer jusqu'en 2027, si ce n'est plus.
On en dit quoi ?
Voir Apple marchander chaque dollar sur les écrans en dit long sur la panique que provoque la flambée de la mémoire. La firme fait ce qu'elle peut pour limiter la casse, mais quand un simple lot de RAM passe de 39 à 145 dollars, aucune ristourne sur la dalle ne peut vraiment compenser. Le plus frustrant, c'est que ce sont les acheteurs d'iPhone qui paieront la note d'une folie de dépenses qui se joue dans les data centers d'IA, très loin de leur poche.