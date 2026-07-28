Panne géante chez T-Mobile : pourquoi les iPhone sont tous passés en mode SOS ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Lundi soir, le réseau T-Mobile s'est effondré d'un coup aux États-Unis et des dizaines de milliers d'iPhone ont affiché un petit SOS en haut de l'écran, à la place des barres de réseau. Downdetector a cumulé plus de 140 000 signalements en à peine une heure. L'occasion de rappeler ce que fait vraiment ce mode d'urgence, et pourquoi il s'active tout seul quand un opérateur tombe.
Vers 16h heure de la côte Est (22h chez nous), les clients T-Mobile ont perdu appels, SMS et données mobiles quasiment partout sur le territoire américain. Downdetector est monté à près de 64 000 signalements simultanés en quelques minutes, avant d'en cumuler plus de 140 000 sur l'heure suivante, de Los Angeles à New York en passant par Chicago, Dallas et Washington. Verizon et AT&T fonctionnaient normalement, eux. T-Mobile s'est contenté d'évoquer des
Quand un iPhone affiche SOS, ou "SOS only", ça veut dire qu'il ne trouve plus le réseau de son opérateur mais qu'il capte encore d'autres antennes autour de lui. Impossible d'appeler, d'envoyer un message ou d'utiliser internet normalement. Les appels d'urgence, eux, restent possibles, et ils passent alors par n'importe quel réseau disponible : un iPhone T-Mobile privé de son réseau peut très bien joindre le 911 via une antenne Verizon. Vous l'avez peut-être remarqué en voyage, cet indicateur ne s'affiche qu'aux États-Unis, au Canada et en Australie. Un iPhone français dans la même situation afficherait simplement "Aucun réseau", ce qui n'empêche pas d'appeler le 112 par les antennes d'un autre opérateur. Quant au satellite, il prend le relais sur les iPhone 14 et suivants dès que plus rien ne répond du tout.
Un téléphone passe sa vie à s'enregistrer auprès du cœur de réseau de son opérateur, cette machinerie centrale qui vérifie que votre abonnement est valide avant d'acheminer le moindre appel, et c'est visiblement elle qui a lâché lundi. Les antennes, elles, pouvaient très bien continuer d'émettre. Mais un iPhone qui ne parvient plus à s'enregistrer se retrouve sans réseau légitime, puisque l'itinérance nationale entre opérateurs concurrents n'existe pas aux États-Unis. Il ne lui reste alors que l'exception prévue par la réglementation américaine, qui oblige tous les opérateurs à acheminer les appels d'urgence quelle que soit la carte SIM. Ce que le petit SOS raconte au fond, c'est que votre iPhone voit des réseaux autour de lui sans avoir le droit de s'en servir pour autre chose que joindre les secours. Vous pouvez le redémarrer autant que vous voulez, tant que l'opérateur n'a pas réparé, rien ne reviendra.
C'est devenu une habitude chez les opérateurs américains, AT&T puis Verizon s'étaient déjà écroulés de la même façon en 2024, et la France n'est pas à l'abri puisque la grande panne Orange de 2021 avait carrément rendu les numéros d'urgence injoignables pendant plusieurs heures. Des heures de coupure nationale sans la moindre explication, ça commence à faire. Au moins ce petit sigle, que beaucoup prennent pour un bug, fait très bien son travail, et on comprend mieux pourquoi Apple pousse autant ses liaisons satellite.
Une panne nationale
Vers 16h heure de la côte Est (22h chez nous), les clients T-Mobile ont perdu appels, SMS et données mobiles quasiment partout sur le territoire américain. Downdetector est monté à près de 64 000 signalements simultanés en quelques minutes, avant d'en cumuler plus de 140 000 sur l'heure suivante, de Los Angeles à New York en passant par Chicago, Dallas et Washington. Verizon et AT&T fonctionnaient normalement, eux. T-Mobile s'est contenté d'évoquer des
difficultés techniquesen promettant que le rétablissement était sa priorité, et le service est revenu progressivement au fil de la soirée, mais le rétablissement complet n'a été annoncé que vers 2h du matin, presque dix heures après le début. Sur la cause, par contre, toujours rien.
Mais c'est quoi ce mode SOS ?
Quand un iPhone affiche SOS, ou "SOS only", ça veut dire qu'il ne trouve plus le réseau de son opérateur mais qu'il capte encore d'autres antennes autour de lui. Impossible d'appeler, d'envoyer un message ou d'utiliser internet normalement. Les appels d'urgence, eux, restent possibles, et ils passent alors par n'importe quel réseau disponible : un iPhone T-Mobile privé de son réseau peut très bien joindre le 911 via une antenne Verizon. Vous l'avez peut-être remarqué en voyage, cet indicateur ne s'affiche qu'aux États-Unis, au Canada et en Australie. Un iPhone français dans la même situation afficherait simplement "Aucun réseau", ce qui n'empêche pas d'appeler le 112 par les antennes d'un autre opérateur. Quant au satellite, il prend le relais sur les iPhone 14 et suivants dès que plus rien ne répond du tout.
La faute au cœur de réseau
Un téléphone passe sa vie à s'enregistrer auprès du cœur de réseau de son opérateur, cette machinerie centrale qui vérifie que votre abonnement est valide avant d'acheminer le moindre appel, et c'est visiblement elle qui a lâché lundi. Les antennes, elles, pouvaient très bien continuer d'émettre. Mais un iPhone qui ne parvient plus à s'enregistrer se retrouve sans réseau légitime, puisque l'itinérance nationale entre opérateurs concurrents n'existe pas aux États-Unis. Il ne lui reste alors que l'exception prévue par la réglementation américaine, qui oblige tous les opérateurs à acheminer les appels d'urgence quelle que soit la carte SIM. Ce que le petit SOS raconte au fond, c'est que votre iPhone voit des réseaux autour de lui sans avoir le droit de s'en servir pour autre chose que joindre les secours. Vous pouvez le redémarrer autant que vous voulez, tant que l'opérateur n'a pas réparé, rien ne reviendra.
On en dit quoi ?
C'est devenu une habitude chez les opérateurs américains, AT&T puis Verizon s'étaient déjà écroulés de la même façon en 2024, et la France n'est pas à l'abri puisque la grande panne Orange de 2021 avait carrément rendu les numéros d'urgence injoignables pendant plusieurs heures. Des heures de coupure nationale sans la moindre explication, ça commence à faire. Au moins ce petit sigle, que beaucoup prennent pour un bug, fait très bien son travail, et on comprend mieux pourquoi Apple pousse autant ses liaisons satellite.