X et Grok frappés par une panne mondiale, plus de 42 000 signalements en quelques minutes
Par Vincent Lautier - Publié le
Le réseau social X a été touché par une grosse panne mondiale ce lundi 16 février. Des dizaines de milliers d'utilisateurs n'arrivaient plus à charger leur fil d'actualité ni à publier quoi que ce soit, sur mobile comme sur ordinateur. La plateforme d'Elon Musk n'a pour le moment donné aucune explication.
La panne a démarré aux alentours de 14 heures (heure de Paris), soit 8 heures du matin sur la côte Est américaine. En quelques minutes, les signalements sur Downdetector ont explosé : plus de 42 000 rapports rien qu'aux États-Unis au plus fort de la crise, et plus de 6 400 au Royaume-Uni. Les utilisateurs se sont retrouvés face à des fils d'actualité vides, des messages d'erreur
Le problème ne s'est pas limité au réseau social. Grok, l'assistant IA intégré à X, est tombé exactement au même moment, ce qui laisse penser à un souci d'infrastructure profond côté serveurs. La panne a touché les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe, mais aussi le Brésil, l'Inde, le Canada et Hong Kong. Une panne AWS a aussi été observée le même jour, même si aucun lien direct n'a été confirmé entre les deux.
Au moment où l'on écrit ces lignes, X n'a toujours pas communiqué sur l'origine du problème. Pas de communiqué, pas de prise de parole d'Elon Musk. Ce n'est pas la première fois : en janvier 2026, la plateforme avait déjà subi une panne comparable, et en mars 2025, Musk avait évoqué une
X enchaîne les pannes depuis le début de l'année et personne ne prend la peine de s'expliquer. Après les coupes massives dans les effectifs qui ont suivi le rachat par Musk, les problèmes de stabilité ne sont pas une grosse surprise en tous cas.
Something went wrong, ou tout simplement le logo X sur fond noir, sans que rien ne se charge derrière. L'application mobile, aussi bien sur iOS que sur Android, et le site web étaient touchés. Même se connecter à son compte était impossible pour beaucoup.
cyberattaque massive pour justifier un épisode similaire, en pointant des adresses IP provenant
de la zone ukrainienne. Cette fois, silence complet. Pour couronner le tout, le compte @Support de X était lui aussi inaccessible pendant l'incident.
