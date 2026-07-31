L'iPhone 18 coûtera-t-il vraiment (beaucoup) plus cher ?

Qu’en penser ?



Cette déclaration confirme ce que plusieurs analystes avancent depuis des mois : la mémoire est devenue l’un des principaux facteurs de hausse des coûts dans l’industrie électronique, notamment avec la généralisation des fonctionnalités d’intelligence artificielle qui nécessitent toujours plus de RAM.



Apple pourra-telle continuer à contenir une partie de cette inflation ou si les consommateurs devront, une nouvelle fois, mettre davantage la main au portefeuille. Avec l’arrivée attendue des iPhone 18 Pro, de l’iPhone Ultra et de nouvelles fonctions d’Apple Intelligence gourmandes en RAM, beaucoup ne se font guère d'illusion.