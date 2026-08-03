Pourquoi Apple a racheté discrètement l'entreprise qui protège déjà vos iPhone ?

Qu’en penser ?



À première vue, le rachat de PlasmaSolve peut sembler anecdotique. Pourtant, ce type d’opération est caractéristique de la stratégie d’Apple depuis plusieurs années, surtout avec les soucis de résistance rencontrés avec l'iPhone 17 Pro /Max. Plutôt que de multiplier les acquisitions spectaculaires, l’entreprise cible des sociétés très spécialisées capables d’améliorer discrètement ses produits.