Pourquoi Apple a racheté discrètement l'entreprise qui protège déjà vos iPhone ?
Par Laurence - Publié le
Apple vient de réaliser une acquisition passée presque totalement inaperçue. Elle vient en effet de confirmer auprès de la Commission européenne le rachat de PlasmaSolve, une société tchèque spécialisée dans la simulation des procédés industriels utilisant le plasma. Cela ne dit probablement rien à la majorité des utilisateurs, mais il s'agit d'une technologie déjà employée par Apple pour renforcer la résistance de certains de ses produits, notamment les iPhone.
Apple a officiellement informé la Commission européenne qu’une de ses filiales allait acquérir l’intégralité du capital de PlasmaSolve ainsi que recruter une partie de ses équipes. Fondée en 2016 en République tchèque, PlasmaSolve s’est spécialisée dans un domaine très pointu : la modélisation des procédés industriels faisant appel au plasma.
Plutôt que de fabriquer directement des composants, l’entreprise développe des logiciels capables de simuler avec précision différents traitements de surface. Son principal produit, baptisé MatSight, permet notamment d’optimiser les procédés de dépôt de couches métalliques extrêmement fines, largement utilisés dans l’industrie électronique.
Cette acquisition n’a rien d’un pari sur une technologie encore expérimentale. Selon plusieurs informations, Apple exploite déjà depuis plusieurs années les solutions développées par PlasmaSolve pour certains de ses processus de fabrication. Ces simulations servent notamment à optimiser le dépôt de films protecteurs extrêmement fins appliqués sur le châssis de différents modèles d’iPhone.
L’objectif est d’améliorer la résistance aux rayures et à l’usure, tout en conservant un niveau de finition particulièrement élevé. Ce type de traitement est devenu essentiel sur les appareils haut de gamme, où quelques microns de matériau peuvent suffire à modifier la durabilité d’un produit.
Cette acquisition intervient d’ailleurs à un moment où Apple prépare une profonde évolution de plusieurs de ses produits. Après l’iPhone Air lancé l’an dernier, la firme devrait dévoiler dès septembre son premier iPhone pliable, avant un iPhone entièrement repensé pour célébrer les vingt ans de la gamme en 2027.
Les MacBook, l’Apple Watch et d’autres appareils devraient également adopter de nouveaux designs dans les prochaines années. Or, chaque changement de matériaux, de châssis ou de procédé de fabrication nécessite des outils de simulation toujours plus sophistiqués. Le rachat de PlasmaSolve s’inscrit donc parfaitement dans cette stratégie visant à maîtriser en interne les technologies qui façonneront les futurs produits d’Apple.
Comme souvent, Apple ne s’est pas contentée d’obtenir une licence d’utilisation. La firme préfère désormais intégrer directement les technologies qu’elle considère comme stratégiques, ainsi que les ingénieurs qui les développent. Cette approche lui permet de maîtriser davantage sa chaîne de conception, depuis les matériaux jusqu’au produit final.
Même si cette acquisition reste modeste comparée aux grands rachats réalisés dans le secteur de l’intelligence artificielle, elle illustre une nouvelle fois la volonté de la firme d’investir dans des domaines très spécialisés, souvent invisibles pour le grand public mais déterminants pour la qualité de ses appareils.
À première vue, le rachat de PlasmaSolve peut sembler anecdotique. Pourtant, ce type d’opération est caractéristique de la stratégie d’Apple depuis plusieurs années, surtout avec les soucis de résistance rencontrés avec l'iPhone 17 Pro /Max. Plutôt que de multiplier les acquisitions spectaculaires, l’entreprise cible des sociétés très spécialisées capables d’améliorer discrètement ses produits.
UNE PETITE ENTREPRISE AUX GRANDES AMBITIONS
Apple a officiellement informé la Commission européenne qu’une de ses filiales allait acquérir l’intégralité du capital de PlasmaSolve ainsi que recruter une partie de ses équipes. Fondée en 2016 en République tchèque, PlasmaSolve s’est spécialisée dans un domaine très pointu : la modélisation des procédés industriels faisant appel au plasma.
Plutôt que de fabriquer directement des composants, l’entreprise développe des logiciels capables de simuler avec précision différents traitements de surface. Son principal produit, baptisé MatSight, permet notamment d’optimiser les procédés de dépôt de couches métalliques extrêmement fines, largement utilisés dans l’industrie électronique.
UNE TECHNOLOGIE DÉJÀ UTILISÉE PAR APPLE
Cette acquisition n’a rien d’un pari sur une technologie encore expérimentale. Selon plusieurs informations, Apple exploite déjà depuis plusieurs années les solutions développées par PlasmaSolve pour certains de ses processus de fabrication. Ces simulations servent notamment à optimiser le dépôt de films protecteurs extrêmement fins appliqués sur le châssis de différents modèles d’iPhone.
L’objectif est d’améliorer la résistance aux rayures et à l’usure, tout en conservant un niveau de finition particulièrement élevé. Ce type de traitement est devenu essentiel sur les appareils haut de gamme, où quelques microns de matériau peuvent suffire à modifier la durabilité d’un produit.
Cette acquisition intervient d’ailleurs à un moment où Apple prépare une profonde évolution de plusieurs de ses produits. Après l’iPhone Air lancé l’an dernier, la firme devrait dévoiler dès septembre son premier iPhone pliable, avant un iPhone entièrement repensé pour célébrer les vingt ans de la gamme en 2027.
Les MacBook, l’Apple Watch et d’autres appareils devraient également adopter de nouveaux designs dans les prochaines années. Or, chaque changement de matériaux, de châssis ou de procédé de fabrication nécessite des outils de simulation toujours plus sophistiqués. Le rachat de PlasmaSolve s’inscrit donc parfaitement dans cette stratégie visant à maîtriser en interne les technologies qui façonneront les futurs produits d’Apple.
APPLE CONTINUE D’INTÉGRER SES TECHNOLOGIES CLÉS
Comme souvent, Apple ne s’est pas contentée d’obtenir une licence d’utilisation. La firme préfère désormais intégrer directement les technologies qu’elle considère comme stratégiques, ainsi que les ingénieurs qui les développent. Cette approche lui permet de maîtriser davantage sa chaîne de conception, depuis les matériaux jusqu’au produit final.
Même si cette acquisition reste modeste comparée aux grands rachats réalisés dans le secteur de l’intelligence artificielle, elle illustre une nouvelle fois la volonté de la firme d’investir dans des domaines très spécialisés, souvent invisibles pour le grand public mais déterminants pour la qualité de ses appareils.
Qu’en penser ?
À première vue, le rachat de PlasmaSolve peut sembler anecdotique. Pourtant, ce type d’opération est caractéristique de la stratégie d’Apple depuis plusieurs années, surtout avec les soucis de résistance rencontrés avec l'iPhone 17 Pro /Max. Plutôt que de multiplier les acquisitions spectaculaires, l’entreprise cible des sociétés très spécialisées capables d’améliorer discrètement ses produits.