iPhone 18 Pro : Apple va-t-elle encore nous refaire le coup des rayures ?

Qu'en penser ?



Si ces informations se confirment, Apple semble donc privilégier les bénéfices thermiques et industriels de l’aluminium malgré les critiques formulées sur la durabilité de certaines finitions.



Le choix pourrait toutefois alimenter les débats, notamment pour une gamme Pro dont les tarifs dépassent désormais largement les 1 500 euros dans certaines configurations.



Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être officiellement présentés en septembre prochain, aux côtés du très attendu premier iPhone pliable de l’histoire d’Apple.