iPhone 18 Pro : Apple va-t-elle encore nous refaire le coup des rayures ?
Par Laurence - Publié le
Alors que l’attention se porte déjà sur le futur iPhone pliable attendu normalement pour cet automne, une nouvelle rumeur concernant les iPhone 18 Pro se veut plutôt inquiétante. Selon un leaker chinois assez connu, Apple conserverait le châssis en aluminium inauguré avec l’iPhone 17 Pro. Ce choix présenterait certes plusieurs avantages techniques, mais pourrait aussi s’accompagner du retour d’un problème déjà signalé par de nombreux propriétaires.
D’après les informations publiées sur Weibo par le leaker
Apple avait surpris l’an dernier en abandonnant le titane introduit avec les iPhone 15 Pro au profit d’une conception monobloc
pas terrible en aluminium anodisé. Le constructeur mettait alors en avant une meilleure dissipation thermique ainsi qu’un poids réduit.
Selon le leaker, ces propriétés seraient toujours au rendez-vous sur la prochaine génération. Mais il accompagne cette affirmation d’un avertissement assez clair : les nouvelles couleurs prévues pour l’iPhone 18 Pro pourraient à nouveau être sujettes à des problèmes d’usure prématurée.
Peu après le lancement de l’iPhone 17 Pro, plusieurs utilisateurs avaient signalé l’apparition d’éclats de peinture ou de rayures visibles sur certaines finitions, notamment les versions Dark Blue et Cosmic Orange. Des photos d’unités d’exposition avaient rapidement circulé sur les forums spécialisés, montrant des marques parfois visibles après seulement quelques jours d’utilisation.
Le YouTubeur JerryRigEverything avait également constaté lors de ses tests que certaines zones du châssis, notamment autour du bloc photo arrière, se révélaient plus sensibles aux rayures et aux petits impacts que le reste de l’appareil. Plusieurs propriétaires du modèle Cosmic Orange avaient également rapporté un phénomène de décoloration progressive, la teinte évoluant vers des nuances plus rosées avec le temps. Dans certains cas, Apple aurait même procédé à des remplacements d’appareils.
Les rumeurs actuelles évoquent quatre coloris pour la future gamme iPhone 18 Pro : Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray et Silver. Le coloris Dark Cherry serait la grande nouveauté de l’année. Il s’agirait d’un rouge sombre proche du bordeaux, nettement plus discret que l’orange très marqué de l’iPhone 17 Pro.
Notons qu'Apple pourrait une nouvelle fois faire l’impasse sur une version noire classique, pour la deuxième année consécutive. Le coloris Dark Gray devrait toutefois s’en rapprocher fortement.
Si ces informations se confirment, Apple semble donc privilégier les bénéfices thermiques et industriels de l’aluminium malgré les critiques formulées sur la durabilité de certaines finitions.
Le choix pourrait toutefois alimenter les débats, notamment pour une gamme Pro dont les tarifs dépassent désormais largement les 1 500 euros dans certaines configurations.
Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être officiellement présentés en septembre prochain, aux côtés du très attendu premier iPhone pliable de l’histoire d’Apple.
Apple resterait fidèle à l’aluminium
D’après les informations publiées sur Weibo par le leaker
Fixed Focus Digital, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max conserveraient une structure en alliage d’aluminium.
Apple avait surpris l’an dernier en abandonnant le titane introduit avec les iPhone 15 Pro au profit d’une conception monobloc
Selon le leaker, ces propriétés seraient toujours au rendez-vous sur la prochaine génération. Mais il accompagne cette affirmation d’un avertissement assez clair : les nouvelles couleurs prévues pour l’iPhone 18 Pro pourraient à nouveau être sujettes à des problèmes d’usure prématurée.
Un défaut déjà observé sur l’iPhone 17 Pro
Peu après le lancement de l’iPhone 17 Pro, plusieurs utilisateurs avaient signalé l’apparition d’éclats de peinture ou de rayures visibles sur certaines finitions, notamment les versions Dark Blue et Cosmic Orange. Des photos d’unités d’exposition avaient rapidement circulé sur les forums spécialisés, montrant des marques parfois visibles après seulement quelques jours d’utilisation.
Le YouTubeur JerryRigEverything avait également constaté lors de ses tests que certaines zones du châssis, notamment autour du bloc photo arrière, se révélaient plus sensibles aux rayures et aux petits impacts que le reste de l’appareil. Plusieurs propriétaires du modèle Cosmic Orange avaient également rapporté un phénomène de décoloration progressive, la teinte évoluant vers des nuances plus rosées avec le temps. Dans certains cas, Apple aurait même procédé à des remplacements d’appareils.
De nouvelles couleurs déjà évoquées
Les rumeurs actuelles évoquent quatre coloris pour la future gamme iPhone 18 Pro : Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray et Silver. Le coloris Dark Cherry serait la grande nouveauté de l’année. Il s’agirait d’un rouge sombre proche du bordeaux, nettement plus discret que l’orange très marqué de l’iPhone 17 Pro.
Notons qu'Apple pourrait une nouvelle fois faire l’impasse sur une version noire classique, pour la deuxième année consécutive. Le coloris Dark Gray devrait toutefois s’en rapprocher fortement.
Qu'en penser ?
Si ces informations se confirment, Apple semble donc privilégier les bénéfices thermiques et industriels de l’aluminium malgré les critiques formulées sur la durabilité de certaines finitions.
Le choix pourrait toutefois alimenter les débats, notamment pour une gamme Pro dont les tarifs dépassent désormais largement les 1 500 euros dans certaines configurations.
Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être officiellement présentés en septembre prochain, aux côtés du très attendu premier iPhone pliable de l’histoire d’Apple.