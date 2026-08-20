L'App Store et ses nouvelles commissions : l'UE valide (Epic Games dénonce)

BRUXELLES ACCUEILLE FAVORABLEMENT LES CHANGEMENTS D’APPLE

étroite collaboration

DES COMMISSIONS REVUES À LA BAISSE

EPIC GAMES REPART À L’ATTAQUE

junk fees

Qu’en penser ?



Apple semble avoir obtenu un premier feu vert important de Bruxelles, mais cela ne signifie pas que le feuilleton européen de l’App Store soit terminé. La Commission va désormais vérifier concrètement comment ces nouvelles règles sont appliquées à partir du 1er octobre. Epic Games, de son côté, ne compte manifestement pas abandonner le combat. Après des années de procédures contre Apple, le montant des commissions reste plus que jamais au cœur du conflit.

Après plusieurs années de tensions autour de l’App Store,. Elles entreront en vigueur le 1er octobre 2026 et simplifient notamment les frais appliqués aux applications utilisant des moyens de paiement ou des boutiques alternatives. Apple expliquait avoir travaillé enavec la Commission européenne afin de mettre un terme à leurs désaccords sur les conditions commerciales de l’App Store et la distribution en dehors de celui-ci.Mais, qui font suite aux échanges engagés après sa décision de non-conformité d’avril 2025 concernant notamment les possibilités offertes aux développeurs pour orienter leurs clients vers d’autres moyens de paiement.Bruxelles précise qu’ellela mise en œuvre effective de ces nouvelles règles, le DMA devant garantir aux utilisateurs européens un véritable choix en matière de distribution des applications., qui reposait sur le nombre d’installations, au profit d’uneappliquée aux transactions numériques réalisées dans les applications distribuées via une boutique alternative ou directement sur le web.Pour les applications distribuées sur l’App Store mais utilisant un système de paiement alternatif,. Lorsqu’un développeur renvoie l’utilisateur vers son site internet pour finaliser une transaction, elle sera de 15 %.Des tarifs réduits sont prévus pour certains développeurs participant notamment au Small Business Program, au Video Partner Program ou au Mini Apps Partner Program. Des changements suffisamment importants pour satisfaire, au moins à ce stade, la Commission européenne.L’éditeur de Fortnite, qui s’oppose à Apple depuis maintenant plusieurs années sur les règles de l’App Store, qualifie ces nouvelles commissions de, des frais qu’il juge injustifiés. Epic conteste en particulierde 20 %, 15 % et 5 % et estime qu’elles empêchent toujours les développeurs de profiter pleinement de systèmes de paiement et de boutiques concurrents.Pour l’entreprise,. Epic va même plus loin en affirmant que si Bruxelles considère ces nouvelles règles comme suffisantes et abandonne ses procédures, le règlement européen perdrait une grande partie de son efficacité. Le CEO ne cache pas son mécontentement sur X, multipliant les posts et dénonçant même des fake news ou une collusion frauduleuse.Pour les achats numériques réalisés dans une application distribuée par l’Epic Games Store sur iPhone ou iPad en Europe, Apple pourrait ainsi prélever 5 %, car Epic ne bénéficie pas des tarifs préférentiels accordés aux plus petits acteurs.