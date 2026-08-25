RAM chinoise dans les iPhone : Trump serait prêt à donner son feu vert à Apple

On en dit quoi ?



Voir Apple, symbole de la tech américaine, quémander de la mémoire chinoise pour ne pas manquer de RAM, ça a quelque chose de vertigineux. C'est toute la folie du moment que résume cette affaire, avec une IA qui aspire tous les composants de la planète et un président qui pourrait vendre l'ouverture à Pékin comme un trophée diplomatique. On reste quand même sur des fuites, et le camp officiel américain répète pour l'instant l'inverse, alors mieux vaut attendre septembre avant de crier au retournement de veste.